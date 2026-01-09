Le marché de l'IA conversationnelle connaît une redistribution brutale. ChatGPT a certes perdu 22 points de parts de marché en douze mois, chutant de 86,7% à 64,5%, mais cette décrue profite massivement à Gemini qui bondit de 5,7% à 21,5% sur la même période. Google capitalise sur son écosystème, intégrant Gemini dans la recherche, Gmail, les documents et les smartphones. L'assistant de Mountain View génère désormais 1,5 milliard d'interactions mensuelles via les aperçus IA dans Google Search (une fonction toujours indisponible chez nous​).

Microsoft tente de contrer avec des annonces stratégiques comme son partenariat avec Cloudflare pour préparer l'ère post-SEO, visant à rendre les sites « agent-friendly » via des standards conversationnels. Mais pendant que Redmond construit l'infrastructure pour demain, ses concurrents raflent les utilisateurs aujourd'hui. Gemini affiche une croissance de 237% en un an, tandis que Copilot recule. Le taux de rebond de Gemini tourne à 29% avec une durée de session moyenne de sept minutes, signe d'un engagement profond. Pour Copilot, impossible d'obtenir ces métriques : Microsoft ne les partage pas.​

La présence par défaut dans Windows 11 et l'intégration dans Edge, qui détient plus de 10% de parts de marché navigateur, ne suffisent pas à transformer l'essai. Les 75 000 avis laissés sur le Microsoft Store pour Copilot, contre 2 000 pour ChatGPT, reflètent surtout une installation forcée plutôt qu'un choix délibéré. Quand l'adoption repose sur la contrainte et non sur la préférence, le réveil est brutal.