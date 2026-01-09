Microsoft a injecté plus de 13 milliards de dollars dans OpenAI, bâti Copilot sur les meilleurs modèles du marché et imposé son assistant sur Windows 11. Résultat : à peine 1% de part de marché sur le web. Même Perplexity fait mieux.
La bataille de l'intelligence artificielle grand public se joue sous nos yeux, et Microsoft la regarde passer depuis la touche. Selon les données de SimilarWeb rapportées par Windows Latest, Copilot plafonne à 1,1% de parts de marché en janvier 2026, contre 64,5% pour ChatGPT et 21,5% pour Gemini. Un an plus tôt, Redmond affichait déjà 1,5%. La stagnation a un nom, et il s'appelle échec commercial.
Quand l'argent ne fait pas les utilisateurs
Les chiffres racontent une débâcle silencieuse. Entre janvier 2025 et janvier 2026, Copilot est passé de 1,5% à 1,1% de part de marché web. Pendant ce temps, ChatGPT a perdu du terrain face à Gemini mais conserve une position dominante avec 800 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, tandis que l'assistant de Google a triplé sa base d'utilisateurs mensuels pour atteindre 650 millions de personnes.
- Intégration de DALL-E 3 pour une création d'images plus créatives et réalistes
- Capacité de traitement des images par GPT-4 Vision pour des réponses contextuelles précises
- Interface conviviale et intégrée dans divers produits Microsoft
Microsoft peut bien clamer ses investissements massifs dans l'infrastructure IA, avec 88,7 milliards de dollars de dépenses en capital sur l'année fiscale 2025 et 13 milliards engloutis dans OpenAI, l'adoption ne suit pas. La courbe de croissance de Copilot avait atteint un pic de 19% fin septembre 2025, avant de s'effondrer de 19% en décembre. Même Grok, l'outil d'Elon Musk qui caracole à 3,4% de parts de marché, a gagné en un mois presque la moitié de ce que Copilot possède au total.
Ce qui inquiète davantage, c'est l'opacité totale sur l'utilisation réelle de Copilot dans Windows 11. Microsoft refuse de publier les statistiques d'adoption native sur son système d'exploitation. L'entreprise qui ne rate jamais une occasion de brandir son milliard d'appareils sous Windows reste muette sur Copilot. Cette discrétion en dit long : si les chiffres étaient bons, ils seraient placardés partout.
La redistribution des cartes IA échappe à Redmond
Le marché de l'IA conversationnelle connaît une redistribution brutale. ChatGPT a certes perdu 22 points de parts de marché en douze mois, chutant de 86,7% à 64,5%, mais cette décrue profite massivement à Gemini qui bondit de 5,7% à 21,5% sur la même période. Google capitalise sur son écosystème, intégrant Gemini dans la recherche, Gmail, les documents et les smartphones. L'assistant de Mountain View génère désormais 1,5 milliard d'interactions mensuelles via les aperçus IA dans Google Search (une fonction toujours indisponible chez nous).
Microsoft tente de contrer avec des annonces stratégiques comme son partenariat avec Cloudflare pour préparer l'ère post-SEO, visant à rendre les sites « agent-friendly » via des standards conversationnels. Mais pendant que Redmond construit l'infrastructure pour demain, ses concurrents raflent les utilisateurs aujourd'hui. Gemini affiche une croissance de 237% en un an, tandis que Copilot recule. Le taux de rebond de Gemini tourne à 29% avec une durée de session moyenne de sept minutes, signe d'un engagement profond. Pour Copilot, impossible d'obtenir ces métriques : Microsoft ne les partage pas.
La présence par défaut dans Windows 11 et l'intégration dans Edge, qui détient plus de 10% de parts de marché navigateur, ne suffisent pas à transformer l'essai. Les 75 000 avis laissés sur le Microsoft Store pour Copilot, contre 2 000 pour ChatGPT, reflètent surtout une installation forcée plutôt qu'un choix délibéré. Quand l'adoption repose sur la contrainte et non sur la préférence, le réveil est brutal.