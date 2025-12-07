ChatGPT est encore l'IA leader, et de loin, dans son secteur. Mais le chatbot qui a totalement démocratisé la technologie de l'intelligence artificielle attire de moins en moins, comme le montrent ces chiffres de Sensor Tower.

On peut en effet observer qu'entre août et novembre 2025, le nombre d'utilisateurs mensuels de ChatGPT n'a guère crû que 6%, quand dans le même temps celui de Gemini a augmenté de 30%. Et ça n'est pas seulement dû au fait qu'il y a à la base moins d'utilisateurs mensuels de Gemini que de ChatGPT, ce qui laisserait plus d'espace pour grandir pour le premier que pour le second. Car même en valeur absolue, Google fait beaucoup mieux qu'OpenAI.