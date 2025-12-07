ChatGPT vit un moment un peu particulier actuellement, avec la concurrence féroce de Gemini (Google). Et ça se ressent aussi dans les chiffres !
OpenAI, qui, avec ChatGPT, a au début trôné bien au-dessus du reste des chatbots IA, commence finalement à s'inquiéter. Il faut dire que le lancement de Gemini 3 a fait très mal, et très peur, du côté de la firme de Sam Altman, qui a dû lancer un plan d'urgence avec GPT-5.2 afin d'essayer de rattraper son retard. Un décrochage qui s'observe par ailleurs aussi au niveau des chiffres d'utilisateurs.
La croissance des utilisateurs beaucoup plus marquée pour Gemini que ChatGPT
ChatGPT est encore l'IA leader, et de loin, dans son secteur. Mais le chatbot qui a totalement démocratisé la technologie de l'intelligence artificielle attire de moins en moins, comme le montrent ces chiffres de Sensor Tower.
On peut en effet observer qu'entre août et novembre 2025, le nombre d'utilisateurs mensuels de ChatGPT n'a guère crû que 6%, quand dans le même temps celui de Gemini a augmenté de 30%. Et ça n'est pas seulement dû au fait qu'il y a à la base moins d'utilisateurs mensuels de Gemini que de ChatGPT, ce qui laisserait plus d'espace pour grandir pour le premier que pour le second. Car même en valeur absolue, Google fait beaucoup mieux qu'OpenAI.
Une position toujours dominante… mais stationnaire ?
En effet, sur la période observée (juillet à novembre), le nombre de nouveaux utilisateurs de ChatGPT a été de 50 millions. De son côté, Gemini a pu engranger 76 millions de nouveaux utilisateurs mensuels dans le même temps. On peut tout de même noter que ChatGPT reste le numéro 1, et de loin, du secteur, avec 810 millions d'utilisateurs mensuels en novembre 2025, contre 346 millions pour Gemini – la part de marché de ChatGPT restant à 55%.
Reste que l'on observe partout un décrochage de ChatGPT non seulement par rapport à Gemini, mais aussi par rapport à la concurrence générale. Ainsi, si l'on prend les téléchargements des applications mobiles d'IA, là où ChatGPT enregistre sur un an une croissance 85%, la moyenne de l'ensemble du domaine s'établit elle à 110%. Alors, y a-t-il un début de problème dans la start-up californienne ?