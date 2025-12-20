La firme de Satya Nadella mise sur une approche différente avec Copilot. L'assistant s'appuie notamment sur des capacités visuelles avancées, permettant d'analyser en temps réel ce que l'utilisateur voit à l'écran, que ce soit sur mobile ou ordinateur. « Vous pouvez partager votre écran avec Copilot, en discuter et obtenir des retours », a expliqué Suleyman. Autrement dit, Copilot n'est donc pas conçu comme une simple démonstration, mais plutôt comme un outil pratique du quotidien.

L'ambition du groupe est de créer une « superintelligence humaniste » qui assiste sans jamais fonctionner de manière autonome. Le dirigeant a d'ailleurs assuré que Microsoft abandonnerait tout système montrant des signes de comportement imprévisible. Microsoft met également en avant le fait que Copilot s'intègre désormais dans Windows 11, Outlook, Excel et Microsoft Edge, transformant progressivement l'écosystème logiciel de l'entreprise.

Bien que les stratégies puissent différer quant aux usages de Gemini et Copilot en fonction des utilisateurs, force est de constater que cette volonté d'intégration n'est pas propre au géant de Redmond. En effet, même Google répand son IA à l'ensemble de ses services, que ce soit ses outils de productivité tels que Gmail, Docs et Sheets, son application de cartographie Maps ou son système d'infodivertissement Android Auto. D'ailleurs, Gemini a définitivement remplacé Google Assistant.