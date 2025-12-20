Le patron de Microsoft AI a reconnu publiquement que le modèle Gemini 3 de Google dépasse son propre assistant d’IA sur certains usages. Une déclaration rare dans un secteur où chaque acteur revendique habituellement la suprématie absolue de ses technologies.
Les rivalités entre géants technologiques donnent rarement lieu à des concessions publiques. Pourtant, lors d'un entretien accordé à Bloomberg, le responsable de Microsoft AI a choisi la transparence plutôt que la langue de bois. Tout en reconnaissant les capacités supérieures du modèle développé par Google dans certains domaines, Mustafa Suleyman a défendu une vision différente pour Copilot : celle d'un compagnon numérique ancré dans le quotidien des utilisateurs.
Gemini est plus performant que Copilot selon Microsoft, mais…
« Gemini 3 peut faire des choses que Copilot ne peut pas faire », a déclaré sans détour Mustafa Suleyman dans les colonnes de Bloomberg. Une affirmation qui tranche indubitablement avec les discours marketing habituels, même si le dirigeant a rapidement nuancé en rappelant que son outil dispose également de fonctionnalités exclusives.
En l'état, Google présente son dernier modèle multimodal comme le plus performant jamais conçu à ce jour, ce dernier étant capable de combiner différents types de données et de produire des résultats particulièrement impressionnants. Suleyman n'a pas contesté cette avance sur le plan technique, préférant néanmoins recentrer le débat sur une autre dimension : l'utilité pratique au quotidien.
Gemini et Copilot : deux assistants aux stratégies diamétralement opposées ?
La firme de Satya Nadella mise sur une approche différente avec Copilot. L'assistant s'appuie notamment sur des capacités visuelles avancées, permettant d'analyser en temps réel ce que l'utilisateur voit à l'écran, que ce soit sur mobile ou ordinateur. « Vous pouvez partager votre écran avec Copilot, en discuter et obtenir des retours », a expliqué Suleyman. Autrement dit, Copilot n'est donc pas conçu comme une simple démonstration, mais plutôt comme un outil pratique du quotidien.
L'ambition du groupe est de créer une « superintelligence humaniste » qui assiste sans jamais fonctionner de manière autonome. Le dirigeant a d'ailleurs assuré que Microsoft abandonnerait tout système montrant des signes de comportement imprévisible. Microsoft met également en avant le fait que Copilot s'intègre désormais dans Windows 11, Outlook, Excel et Microsoft Edge, transformant progressivement l'écosystème logiciel de l'entreprise.
Bien que les stratégies puissent différer quant aux usages de Gemini et Copilot en fonction des utilisateurs, force est de constater que cette volonté d'intégration n'est pas propre au géant de Redmond. En effet, même Google répand son IA à l'ensemble de ses services, que ce soit ses outils de productivité tels que Gmail, Docs et Sheets, son application de cartographie Maps ou son système d'infodivertissement Android Auto. D'ailleurs, Gemini a définitivement remplacé Google Assistant.