Une soudaine envie de manger une pizza en cours de route ? Gemini peut utiliser les données de Google Maps pour trouver les restaurants les mieux notés sur votre chemin. Il est même possible d'aller plus loin et de poser toutes sortes de questions à cette IA pour en savoir plus sur le lieu que vous allez visiter : vous pouvez, par exemple, lui demander si un parking est disponible, si les chiens sont autorisés et bien d'autres informations utiles.