Gemini est enfin disponible dans Android Auto, et ce, dans le monde entier. Cet assistant IA propose de nombreuses fonctionnalités qui valent le détour.
C'est la fin d'une époque : Google Assistant tire définitivement sa révérence dans Android Auto, au profit de Google Gemini. Si la transition a démarré il y a plusieurs mois déjà, la nouveauté a fait l'objet d'un premier déploiement limité avant de devenir accessible à l'échelle mondiale. Les utilisateurs doivent, au préalable, avoir effectué la migration entre Google Assistant et Gemini sur leurs smartphones.
L'intelligence artificielle générative Gemini est disponible dès aujourd'hui pour les 250 millions de véhicules qui utilisent Android Auto, et ce, dans 45 langues. Pour l'utiliser, il suffit de lancer la conversation avec un « Hey Google ». Voici 5 fonctions bien utiles à découvrir dès maintenant.
1. Prenez la route avec le sourire
La grande force de Gemini, c'est qu'il est possible de s'adresser à cette IA en langage naturel. Si vous utilisez une application de streaming audio comme Spotify ou YouTube Music, vous allez pouvoir demander à l'assistant de préparer une playlist adaptée à vos goûts et à votre humeur mais aussi à vos passagers.
2. Recherchez les meilleures adresses
Une soudaine envie de manger une pizza en cours de route ? Gemini peut utiliser les données de Google Maps pour trouver les restaurants les mieux notés sur votre chemin. Il est même possible d'aller plus loin et de poser toutes sortes de questions à cette IA pour en savoir plus sur le lieu que vous allez visiter : vous pouvez, par exemple, lui demander si un parking est disponible, si les chiens sont autorisés et bien d'autres informations utiles.
3. Occupez vous pendant votre trajet
Avant d'arriver à destination, pourquoi ne pas profiter de ce temps pour préparer un rendez-vous ou chercher des idées ? Ici encore, il suffit de dire « Hey Google » et d'échanger de manière naturelle avec l'IA pour obtenir toutes sortes d'informations, brainstormer ou préparer une conversation avec un interlocuteur important. Gain de temps assuré.
4. Gérez vos messages
En véritable assistant, Gemini peut vous aider à répondre à vos messages en toute sécurité. La technologie peut envoyer des messages à votre place, vous donner un coup de pouce pour la rédaction des textes, résumer plusieurs SMS, ajouter des emojis, et traduire les messages en 40 langues.
5. Boostez votre productivité
Gemini est aussi capable de vous faire gagner du temps dans la gestion de vos emails. Vous pouvez, par exemple, lui demander de faire une synthèse de vos messages non lus ou de chercher des informations importantes dans votre boîte de réception. De nombreuses apps sont d'ores et déjà prises en charge, chez Google, bien sûr (Agenda, Tasks, Keep), mais aussi Samsung (Agenda, Reminder et Notes). Google a, bien sûr, prévu d'étendre cette liste dans les prochains mois.
- Interface simplifiée et claire
- Intégration fluide des apps mobiles
- Commandes vocales efficaces
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google