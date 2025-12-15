Nano Banana Pro passe la seconde et va bientôt permettre de faire des retouche d'images encore plus précises.
Lancé fin novembre, en même temps que le modèle Gemini 3, Nano Banana Pro a rencontré un succès tel que Google a dû poser des limites d'utilisation. Ce générateur d'images particulièrement avancé a récemment été intégré à Photoshop mais aussi à NotebookLM, où il peut être utilisé pour générer des infographies et même des diaporamas.
Mais Nano Banana Pro en a encore sous le capot : une option d'annotation d'images vient tout juste d'être intégrée à l'outil.
L'annotation d'images débarque dans Gemini
Cela fait plusieurs semaines que Google travaille sur une nouvelle fonction de balisage d'images. Repérée dans l'application mobile Gemini par Android Authority, puis dans une fuite sur la version web de l'outil, elle semble enfin avoir été déployée plus largement auprès des utilisateurs. Elle est désormais accessible sur Android et via Chrome pour un plus grand nombre de personnes.
Inspirée de Circle to Search, la nouvelle fonctionnalité permet d'indiquer à l'IA la zone précise d'un visuel sur laquelle porter son attention. On peut par exemple encercler une partie de l'image pour demander à Gemini d'y ajouter des éléments, de les supprimer, de les remplacer ou même, d'identifier des personnes (cette dernière fonction est, toutefois, loin de fonctionner à tous les coups).
Des traitements d'images bien plus précis
Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, lancez Gemini sur Android ou via Chrome et :
- Versez une image en cliquant sur le bouton en forme de « + » puis en appuyant sur l'option « Galerie ».
- Une fois le visuel choisi, cliquez sur la miniature disponible dans le champ de prompt puis entourez la zone sur laquelle vous souhaitez que la technologie se concentre.
- Appuyez sur le bouton OK puis rédigez votre requête (« Supprime cet élément », par exemple).
- Lancez l'outil en appuyant sur l'icône en forme de flèche visible en bas à droite de l'écran.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google
L'option d'annotation devrait permettre à de nombreux utilisateurs de retoucher leurs images dans Gemini avec beaucoup plus de précision. Pour l'heure, il est impossible de savoir si cette fonction est encore en cours de test ou s'il s'agit bien d'un déploiement à grande échelle.