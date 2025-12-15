Inspirée de Circle to Search, la nouvelle fonctionnalité permet d'indiquer à l'IA la zone précise d'un visuel sur laquelle porter son attention. On peut par exemple encercler une partie de l'image pour demander à Gemini d'y ajouter des éléments, de les supprimer, de les remplacer ou même, d'identifier des personnes (cette dernière fonction est, toutefois, loin de fonctionner à tous les coups).