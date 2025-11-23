On s'y attendait un peu depuis les annonces d'octobre, mais c'est désormais officiel : Adobe ouvre grand ses portes à Google. Depuis le 20 novembre 2025, si vous ouvrez Photoshop ou Firefly, vous ne trouverez pas seulement les outils habituels, mais aussi un nouvel invité de marque nommé Nano Banana Pro. Derrière ce nom fruité se cache une technologie redoutable basée sur Gemini 3, prête à transformer vos simples descriptions textuelles en images 4K ultra-détaillées, sans même que vous ayez à quitter votre espace de travail.