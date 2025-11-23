Adobe et Google viennent de sceller une alliance aussi inattendue que prometteuse en intégrant Nano Banana Pro, le dernier bébé de Mountain View, directement dans Photoshop. Fini le jonglage entre dix onglets pour générer vos visuels : le géant de la retouche accueille désormais l'un des moteurs d'images les plus puissants du moment, et croyez-moi, ça va secouer vos habitudes créatives.

Adobe intègre Nano Banana Pro, le modèle d'image de Google basé sur Gemini 3, directement dans Photoshop et Firefly. © Adobe
Adobe intègre Nano Banana Pro, le modèle d'image de Google basé sur Gemini 3, directement dans Photoshop et Firefly. © Adobe

On s'y attendait un peu depuis les annonces d'octobre, mais c'est désormais officiel : Adobe ouvre grand ses portes à Google. Depuis le 20 novembre 2025, si vous ouvrez Photoshop ou Firefly, vous ne trouverez pas seulement les outils habituels, mais aussi un nouvel invité de marque nommé Nano Banana Pro. Derrière ce nom fruité se cache une technologie redoutable basée sur Gemini 3, prête à transformer vos simples descriptions textuelles en images 4K ultra-détaillées, sans même que vous ayez à quitter votre espace de travail.

Quand Google s'invite dans vos calques

Il faut le reconnaître, Google a su créer l'attente avec son récent Gemini 3 et son modèle Nano Banana Pro. Le modèle promet des visuels en 4K et une capacité à écrire du texte lisible dans les images, un défi de longue date. Pour Adobe, l'occasion était trop belle. Plutôt que de réinventer la roue, l'éditeur a choisi d'intégrer cette technologie directement dans ses outils, une stratégie de modèles partenaires qui semble porter ses fruits.

Adobe Photoshop
Adobe Photoshop
  • Étendue des capacités
  • Aspect collaboratif
  • Qualité des résultats
9 / 10
Voir le site

Désormais, la fonction Generative Fill de Photoshop carbure aussi à la sauce Google. En quelques mots, un utilisateur peut transformer une scène diurne en paysage nocturne ou modifier un angle de vue. L'idée est simple : offrir aux professionnels un couteau suisse de la création, où chaque lame est affûtée par le meilleur artisan du moment, qu'il s'appelle Google, OpenAI ou un autre.

Dans Photoshop, Nano Banana Pro alimente désormais l'outil Generative Fill. © Adobe

Firefly, le terrain de jeu idéal

La suite créative Firefly n'est pas en reste. Elle tire parti de Nano Banana Pro pour des missions de fusion d'images assez bluffantes. Imaginez donner six photos de référence à la machine et lui demander de les assembler en une seule composition harmonieuse, avec du texte nickel. C'est le genre de gadget qui, hier, relevait de la science-fiction et qui, aujourd'hui, devient un outil de travail pour les agences de publicité.

La plateforme Firefly Boards, dédiée à la collaboration créative, exploite également cette technologie. © Adobe

Pour que la fête soit complète, Adobe pousse même la générosité jusqu'à offrir des générations d'images illimitées jusqu'au début du mois de décembre pour certains abonnés. Une manière habile d'inciter les plus sceptiques à goûter à cette nouvelle potion magique, et sans doute de les rendre accros au passage.

Adobe Firefly
  • Création d'image rapidement à partir d'une description.
  • L'outil de recoloration pour les images vectorielles.
  • L'offre gratuite avec 25 crédits mensuels.
8 / 10
Voir le site

Cette annonce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le partenariat entre Adobe et Google, scellé en octobre, promet d'autres intégrations, notamment pour la vidéo. Les entreprises pourront même entraîner ces modèles avec leurs propres données pour s'assurer que l'IA parle leur langage visuel.

Source : Adobe

À découvrir
Quels sont les meilleurs logiciels de retouche photo en 2025
30 décembre 2024 à 10h17
Comparatifs services