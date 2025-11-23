Adobe et Google viennent de sceller une alliance aussi inattendue que prometteuse en intégrant Nano Banana Pro, le dernier bébé de Mountain View, directement dans Photoshop. Fini le jonglage entre dix onglets pour générer vos visuels : le géant de la retouche accueille désormais l'un des moteurs d'images les plus puissants du moment, et croyez-moi, ça va secouer vos habitudes créatives.
On s'y attendait un peu depuis les annonces d'octobre, mais c'est désormais officiel : Adobe ouvre grand ses portes à Google. Depuis le 20 novembre 2025, si vous ouvrez Photoshop ou Firefly, vous ne trouverez pas seulement les outils habituels, mais aussi un nouvel invité de marque nommé Nano Banana Pro. Derrière ce nom fruité se cache une technologie redoutable basée sur Gemini 3, prête à transformer vos simples descriptions textuelles en images 4K ultra-détaillées, sans même que vous ayez à quitter votre espace de travail.
Quand Google s'invite dans vos calques
Il faut le reconnaître, Google a su créer l'attente avec son récent Gemini 3 et son modèle Nano Banana Pro. Le modèle promet des visuels en 4K et une capacité à écrire du texte lisible dans les images, un défi de longue date. Pour Adobe, l'occasion était trop belle. Plutôt que de réinventer la roue, l'éditeur a choisi d'intégrer cette technologie directement dans ses outils, une stratégie de modèles partenaires qui semble porter ses fruits.
Désormais, la fonction Generative Fill de Photoshop carbure aussi à la sauce Google. En quelques mots, un utilisateur peut transformer une scène diurne en paysage nocturne ou modifier un angle de vue. L'idée est simple : offrir aux professionnels un couteau suisse de la création, où chaque lame est affûtée par le meilleur artisan du moment, qu'il s'appelle Google, OpenAI ou un autre.
Firefly, le terrain de jeu idéal
La suite créative Firefly n'est pas en reste. Elle tire parti de Nano Banana Pro pour des missions de fusion d'images assez bluffantes. Imaginez donner six photos de référence à la machine et lui demander de les assembler en une seule composition harmonieuse, avec du texte nickel. C'est le genre de gadget qui, hier, relevait de la science-fiction et qui, aujourd'hui, devient un outil de travail pour les agences de publicité.
Pour que la fête soit complète, Adobe pousse même la générosité jusqu'à offrir des générations d'images illimitées jusqu'au début du mois de décembre pour certains abonnés. Une manière habile d'inciter les plus sceptiques à goûter à cette nouvelle potion magique, et sans doute de les rendre accros au passage.
- Création d'image rapidement à partir d'une description.
- L'outil de recoloration pour les images vectorielles.
- L'offre gratuite avec 25 crédits mensuels.
Cette annonce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le partenariat entre Adobe et Google, scellé en octobre, promet d'autres intégrations, notamment pour la vidéo. Les entreprises pourront même entraîner ces modèles avec leurs propres données pour s'assurer que l'IA parle leur langage visuel.
Source : Adobe