À l'occasion d'Adobe Max 2025, le géant californien dévoile une nouvelle vague de fonctions dopées à l'IA qui s'adressent autant aux pros qu'aux créateurs du quotidien. La star de la conférence annuelle est le nouveau modèle Firefly Image 5 capable de générer des images toujours plus photoréalistes, toujours mieux intégré aux logiciels de l'éditeur et plus facile à utiliser grâce à un système de prompt encore plus naturel pour ceux qui, par exemple, ne maîtrisent pas tous les arcanes d'un Photoshop.

Autour de ce cœur, Adobe ajoute des modèles partenaires (Topaz, ElevenLabs, jusqu'aux cerveaux de la concurrence comme Google Gemini Nano Banana ou Black Forest FLUX Context), ouvre l'entraînement de modèles "Custom" aux abonnés de la suite Creative Cloud, et dévoile de nouveaux outils comme la génération de bande-son automatisée, l'éditeur vidéo dans le navigateur et les assistants conversationnels dans Photoshop Web et Express.

Firefly Image 5 : mieux voir, mieux retoucher, sans perdre la main

Si vous avez déjà demandé à une IA de "faire joli" et obtenu un résultat plus que bancal, Firefly 5 devrait peut-être vous rassurer. Le modèle produit désormais des rendus natifs en 4 mégapixels (Mpx) permettant la génération de visages plus crédibles, des éclairages mieux maîtrisés ou, encore, une cohérence globale renforcée. Surtout, Adobe muselle la magie noire des paramètres et réglages avec Prompt to Edit. Les plus béotiens ou plus pressés apprécieront de pouvoir donner leurs instructions dans leur langue maternelle (anglais dans un premier temps) pour voir l'image à l'écran s'ajuster automatiquement. Lors de la présentation à la presse, nous avons pu constater comment Firefly arrivait à supprimer le grillage entre un animal et le photographe tout en réchauffant la lumière de la scène et en adoucissant l'arrière-plan, le tout en 2 Mpx pour garder de la vitesse et obtenir un rendu en une poignée de secondes seulement.