Adobe ne se contente plus d'ajouter de l'IA par petites touches, l'éditeur en fait la colonne vertébrale de sa fameuse suite créative. Au menu des dernières nouveautés présentées par le Californien : un Firefly plus affûté, des outils audio/vidéo pensés pour publier rapidement sur le Web, et des assistants capables de dialoguer avec Photoshop et Express… sans casser vos calques.
À l'occasion d'Adobe Max 2025, le géant californien dévoile une nouvelle vague de fonctions dopées à l'IA qui s'adressent autant aux pros qu'aux créateurs du quotidien. La star de la conférence annuelle est le nouveau modèle Firefly Image 5 capable de générer des images toujours plus photoréalistes, toujours mieux intégré aux logiciels de l'éditeur et plus facile à utiliser grâce à un système de prompt encore plus naturel pour ceux qui, par exemple, ne maîtrisent pas tous les arcanes d'un Photoshop.
Autour de ce cœur, Adobe ajoute des modèles partenaires (Topaz, ElevenLabs, jusqu'aux cerveaux de la concurrence comme Google Gemini Nano Banana ou Black Forest FLUX Context), ouvre l'entraînement de modèles "Custom" aux abonnés de la suite Creative Cloud, et dévoile de nouveaux outils comme la génération de bande-son automatisée, l'éditeur vidéo dans le navigateur et les assistants conversationnels dans Photoshop Web et Express.
Firefly Image 5 : mieux voir, mieux retoucher, sans perdre la main
Si vous avez déjà demandé à une IA de "faire joli" et obtenu un résultat plus que bancal, Firefly 5 devrait peut-être vous rassurer. Le modèle produit désormais des rendus natifs en 4 mégapixels (Mpx) permettant la génération de visages plus crédibles, des éclairages mieux maîtrisés ou, encore, une cohérence globale renforcée. Surtout, Adobe muselle la magie noire des paramètres et réglages avec Prompt to Edit. Les plus béotiens ou plus pressés apprécieront de pouvoir donner leurs instructions dans leur langue maternelle (anglais dans un premier temps) pour voir l'image à l'écran s'ajuster automatiquement. Lors de la présentation à la presse, nous avons pu constater comment Firefly arrivait à supprimer le grillage entre un animal et le photographe tout en réchauffant la lumière de la scène et en adoucissant l'arrière-plan, le tout en 2 Mpx pour garder de la vitesse et obtenir un rendu en une poignée de secondes seulement.
En quelques secondes, Firefly 5 peut supprimer un (gros) détail de l'image juste à l'aide d'un simple prompt. ©Adobe
Mieux, qui n'a jamais été frustré de voir une IA écraser les calques d'une image et de nombreuses heures de travail sacrifiées en quelques secondes seulement ? Firefly va bientôt être capable de travailler sur des éléments séparés, calques ou masques, vous donnant la possibilité de poursuivre votre travail dans Photoshop sans perdre vos intentions ni la structure éditable de votre fichier.
Autre point séduisant abordé lors de la présentation Adobe Max, le choix pragmatique d'ouvrir la porte aux meilleurs modèles du marché quand ils sont plus pertinents que ceux proposés par l'éditeur. Dans Gen Fill, vous pourrez ainsi sélectionner, selon le besoin, un modèle maison ou un tiers (Gemini Nano Banana de Google pour certaines retouches, FLUX Context pour d'autres) pendant que Topaz et ElevenLabs rejoignent Firefly pour le sampling et la voix. Et si vous avez une patte visuelle, Firefly Custom Models (inscription en liste d'attente) devrait vous permettre de nourrir le modèle d'IA de votre choix en fonction de votre style et de vos besoins créatifs ou professionnels.
Son, vidéo, assistants : un plateau TV… dans le navigateur
Créer, c'est aussi sonoriser. Avec Generate Soundtrack, Adobe répond à l'angoisse numéro un des créateurs : ai-je le droit d'utiliser cette musique ? Ici, la réponse est pensée en amont : Adobe a licencié des catalogues pour permettre des usages commerciaux. Vous importez votre clip, l'outil analyse les images et propose un style, un tempo, une ambiance. A vous ensuite d'ajuster et de choisir la bande son de votre choix dans une sélection graphiquement mise en avant dans l'interface logicielle.
Parmi toutes les autres nouveautés présentées (Firefly Video Editor qui simplifie la timeline, Firefly Boards, intégration plus poussée de YouTube dans Premiere Mobile, synthèse vocale avec ElevenLabs, etc.), signalons le projet Moonlight qui prend la forme d'un compagnon d'idéation. Cette IA agentique aurait en mémoire l'ensemble de vos créations réalisées avec la suite créative et vous suivrait d'une application à l'autre (possiblement même jusqu'à ChatGPT) pour vous aider à démarrer des créations depuis une simple conversation. Vous l'aurez compris, l'IA n'est plus un module séparé chez Adobe, mais l'un des moteurs de l'efficacité des créateurs, quel que soit l'outil de la suite utilisé.
