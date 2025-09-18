Le géant du logiciel frappe un grand coup en devenant le premier partenaire à intégrer Ray3, le dernier modèle vidéo de Luma AI, directement dans Firefly. Une exclusivité qui confirme l’ambition d'Adobe : faire de Firefly l'écosystème de référence pour l'IA créative.
Firefly n'en finit plus de progresser et de s'enrichir de nouveaux modèles d’IA. Après Acrobat Studio fin août et l'étonnant nouveau bouton "Surprenez-moi" de Premiere Pro 25.5 début septembre, Adobe annonce aujourd'hui l'arrivée de Ray3, le tout nouveau modèle de génération vidéo conçu par Luma AI, pionnier du secteur. Concrètement, Firefly devient la seule application, hors Dream Machine de Luma AI, à proposer Ray3 aux créateurs. Résultat : les utilisateurs de Firefly peuvent dès à présent générer des vidéos cinématographiques en 1080p HDR, jusqu’à 10 secondes, avec un réalisme nettement renforcé.
Ray3, un modèle taillé pour les créateurs exigeants
Contrairement aux modèles précédents, Ray3 introduit un raisonnement multimodal capable de mieux comprendre l’intention créative, de planifier des scènes cohérentes et d’assurer une continuité des personnages et des mouvements. Son atout : un rendu HDR 16 bits plus fidèle aux standards du cinéma et de la publicité, donc exploitable dans des pipelines pros.
Parmi les nouveautés, un mode brouillon pour des itérations jusqu’à 10 fois plus rapides, une génération native en 1080p avec mise à l'échelle 4K annoncée "sans introduction de flou ni d’artefacts de mouvement", ainsi que des contrôles avancés (animation d’images fixes, keyframes, extension, boucle, etc.). Avec l'intégration dans Firefly, ces outils s’imbriquent naturellement dans Creative Cloud et Premiere Pro.
Firefly, la plateforme qui fédère les meilleurs modèles d'IA du marché ?
L'arrivée de Ray3 s’inscrit dans une stratégie claire de la part de l’entreprise cofondée par les regrettés John Warnock et Charles Geschke : faire de Firefly la plaque tournante de l'IA créative, en combinant les modèles "commercialement sûrs" d'Adobe et ceux de partenaires comme OpenAI, Google, Runway, Pika, Ideogram, Topaz Labs ou Moonvalley. Après Gemini 2.5 Flash de Google, Ray3 confirme la volonté de l'éditeur de réunir, sous un même toit, les solutions génératives les plus puissantes.
Bonne nouvelle pour les abonnés à Firefly et à Creative Cloud Pro : jusqu’au 1er octobre, les générations Ray3 sont annoncées comme illimitées et gratuites. De quoi tester ce modèle prometteur dans son going quotidien… sans surcoût immédiat.
Crédits des vidéos : Luma AI
