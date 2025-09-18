Parmi les nouveautés, un mode brouillon pour des itérations jusqu’à 10 fois plus rapides, une génération native en 1080p avec mise à l'échelle 4K annoncée "sans introduction de flou ni d’artefacts de mouvement", ainsi que des contrôles avancés (animation d’images fixes, keyframes, extension, boucle, etc.). Avec l'intégration dans Firefly, ces outils s’imbriquent naturellement dans Creative Cloud et Premiere Pro.

Firefly, la plateforme qui fédère les meilleurs modèles d'IA du marché ?

L'arrivée de Ray3 s’inscrit dans une stratégie claire de la part de l’entreprise cofondée par les regrettés John Warnock et Charles Geschke : faire de Firefly la plaque tournante de l'IA créative, en combinant les modèles "commercialement sûrs" d'Adobe et ceux de partenaires comme OpenAI, Google, Runway, Pika, Ideogram, Topaz Labs ou Moonvalley. Après Gemini 2.5 Flash de Google, Ray3 confirme la volonté de l'éditeur de réunir, sous un même toit, les solutions génératives les plus puissantes.

Bonne nouvelle pour les abonnés à Firefly et à Creative Cloud Pro : jusqu’au 1er octobre, les générations Ray3 sont annoncées comme illimitées et gratuites. De quoi tester ce modèle prometteur dans son going quotidien… sans surcoût immédiat.