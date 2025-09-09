Adobe vient de dévoiler toute une série de nouveautés qui vont accompagner son logiciel de montage vidéo Premiere Pro 25.5, avec notamment un étonnant bouton « Surprenez-moi », qui apporte un peu de punch à l'application.
Quelques jours seulement après avoir annoncé le lancement d'ici la fin du mois de son logiciel Premiere sur iPhone, Adobe a levé le voile mardi sur la version 25.5 de la version bureau de l'application. La nouvelle version d'Adobe Premiere Pro intègre, à compter du 12 septembre 2025, plus de 90 effets, transitions et animations issus de l'acquisition de la bibliothèque Film Impact. La mise à jour apporte des outils créatifs inédits aux monteurs vidéo, comme le « Surprise Me » (Surprenez-moi), tout en améliorant les performances de base du logiciel.
Le bouton « Surprise Me » et les effets de Film Impact vont ravir les monteurs
Adobe intègre directement dans Premiere Pro la bibliothèque complète de Film Impact, société spécialisée dans les effets vidéo haut de gamme. Du quoi, cela permet à l'éditeur américain d'ajouter plus de 90 nouveaux effets, transitions et animations, accessibles sans plugin externe ni abonnement supplémentaire. Les utilisateurs découvrent ainsi des transitions, des flous artistiques, des transitions 3D et des effets de distorsion variés.
Parmi les nouveautés, on note aussi l'accélération par processeur graphique (GPU) de tous ces effets. Concrètement, cela signifie que les monteurs peuvent voir le résultat final immédiatement après avoir glissé-déposé un effet, sans attendre de calculs. Cette fluidité était jusqu'alors réservée aux effets basiques, ce qui limitait la créativité en cours de montage.
Notre coup de cœur, c'est sans contestation le bouton « Surprise Me », Surprenez-moi, qui apparaît. Ici, un clic génère automatiquement des variations de l'effet choisi, avec des paramètres différents. La fonctionnalité encourage l'expérimentation créative et propose des combinaisons auxquelles l'utilisateur n'aurait pas forcément pensé, de quoi élargir les possibilités artistiques sans expertise technique poussée.
Adobe corrige enfin le défaut historique de sa timeline Premiere Pro
Adobe s'attaque aussi à un problème historique de Premiere Pro, celui de l'invisibilité du contenu lors du déplacement des clips. Depuis le lancement du logiciel, déplacer un élément sur la timeline ne montrait qu'un rectangle vide, ce qui obligeait les utilisateurs à deviner l'impact sur la bande sonore. La version 25.5 corrige ce défaut en maintenant visibles les formes d'onde audio, ces fameuses courbes qui représentent visuellement le son.
Cette amélioration s'étend aux opérations de montage courantes comme les modifications de durée ou les synchronisations. Les marqueurs et points-clés restent également affichés, de quoi favoriser un travail de précision au montage. Pour les non-initiés, on peut dire que cela équivaut à passer d'un montage « à l'aveugle » à un montage où l'on voit exactement ce que l'on fait.
Adobe se fixe aussi l'objectif technique ambitieux de réduire le délai de démarrage de lecture depuis Premiere Pro à moins d'un dixième de seconde pour tous les utilisateurs. En pratique, cela signifie appuyer sur « lecture » et voir les images bouger quasi-instantanément. L'optimisation s'accompagne de nouvelles compatibilités matérielles, notamment pour les formats vidéo haute qualité 10-bit sur les cartes graphiques NVIDIA récentes.
Les outils d'étalonnage cinématographique arrivent nativement dans Premiere Pro
La collection d'effets d'étalonnage intégrée rapproche peu à peu Premiere Pro des standards cinématographiques. Comme a pu nous le montrer Adobe lors de la conférence de présentation il y a quelques jours, les monteurs accèdent désormais à des outils comme le bokeh photoréaliste (ces flous artistiques d'arrière-plan), les rayons volumétriques (effets de lumière traversant la brume) ou les aberrations chromatiques (ces légers décalages colorés qui donnent un aspect « filmé »). Toutes ces techniques, qui étaient autrefois réservées aux post-productions coûteuses, deviennent accessibles en quelques clics.
On continue avec l'animation de texte, qui bénéficie d'une simplification radicale. Transformer un titre statique en animation 3D avec des ombres et de la profondeur ne demande plus de compétences en motion design. Les transitions de mouvement permettent de faire grandir, rebondir ou onduler les textes par simple glisser-déposer. Cela évite les allers-retours vers After Effects pour les animations basiques.
After Effects 25.5 introduit en parallèle Quick Offset, un outil qui permet de déplacer simultanément plusieurs éléments d'animation. La fonction est complétée par une navigation plus fluide dans les projets complexes et accélère quand même pas mal le travail des motion designers. Adobe coordonne ainsi l'évolution de ses deux logiciels phares pour maintenir une expérience cohérente.
Frame.io optimise la collaboration avec des métadonnées unifiées
Un mot enfin de l'écosystème Frame.io, la plateforme de collaboration vidéo d'Adobe. Cette dernière s'enrichit de fonctionnalités ciblées. Les métadonnées peuvent désormais être définies une fois au niveau du compte et réutilisées sur tous les projets, pour simplifier l'organisation pour les équipes importantes. Et Quick Share permet de créer des liens de partage sans quitter la vue projet, fluidifiant ainsi les échanges avec les clients.
Pour les questions de sécurité enfin, Frame.io introduit deux nouveautés majeures, D'abord, la gestion automatique du cycle de vie des fichiers. Là, les administrateurs peuvent programmer la suppression automatique des vidéos après un délai choisi, ce qui évite d'accumuler les contenus sensibles. Ensuite, nous avons le tatouage (ou filigrane) numérique invisible. Cette fois, chaque vidéo reçoit une signature unique indétectable qui permet d'identifier la source précise en cas de fuite, même si le fichier a été copié ou re-filmé.