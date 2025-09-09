Quelques jours seulement après avoir annoncé le lancement d'ici la fin du mois de son logiciel Premiere sur iPhone, Adobe a levé le voile mardi sur la version 25.5 de la version bureau de l'application. La nouvelle version d'Adobe Premiere Pro intègre, à compter du 12 septembre 2025, plus de 90 effets, transitions et animations issus de l'acquisition de la bibliothèque Film Impact. La mise à jour apporte des outils créatifs inédits aux monteurs vidéo, comme le « Surprise Me » (Surprenez-moi), tout en améliorant les performances de base du logiciel.