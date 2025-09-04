Commençons par la timeline colorée et dynamique de Premiere, qui reprend sur iPhone les codes visuels de Premiere Pro sur PC, tout en s'adaptant aux contraintes du tactile. Les formes d'ondes audio s'affichent avec clarté pour faciliter le montage au rythme, tandis que la précision image par image reste accessible malgré l'écran réduit, pour opérer des coupes précises. Adobe n'a pas lésiné sur les capacités techniques, avec un support natif de la 4K HDR, des couches illimitées pour vidéo, audio et texte, et même l'ajout automatique de sous-titres stylisés grâce à l'intelligence artificielle intégrée.