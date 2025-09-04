Adobe a annoncé jeudi le lancement de Premiere sur iPhone, avec une version mobile gratuite et sans publicité de son logiciel phare. Disponible en précommande, l'application promet aux utilisateurs un véritable outil de montage professionnel, directement dans la poche.
Star des monteurs vidéo professionnels ou amateurs, le logiciel Adobe Premiere arrive sur iPhone. L'éditeur américain, qui en a fait l'annonce ce jeudi 4 septembre 2025, précise que l'application est d'ores et déjà en précommande sur les appareils d'Apple, depuis l'App Store. Gratuit, Premiere sur iPhone mise sur une interface repensée pour le tactile, l'intégration native d'une IA générative et une connexion fluide avec les plateformes sociales.
Timeline colorée et montage précis : Premiere promet d'être très pratique sur iPhone
Commençons par la timeline colorée et dynamique de Premiere, qui reprend sur iPhone les codes visuels de Premiere Pro sur PC, tout en s'adaptant aux contraintes du tactile. Les formes d'ondes audio s'affichent avec clarté pour faciliter le montage au rythme, tandis que la précision image par image reste accessible malgré l'écran réduit, pour opérer des coupes précises. Adobe n'a pas lésiné sur les capacités techniques, avec un support natif de la 4K HDR, des couches illimitées pour vidéo, audio et texte, et même l'ajout automatique de sous-titres stylisés grâce à l'intelligence artificielle intégrée.
L'affichage étendu de la timeline devrait faire le bonheur des utilisateurs. La fonctionnalité transforme radicalement l'expérience de montage mobile en offrant une vue d'ensemble digne d'un écran d'ordinateur. De quoi faire douter les habitués de CapCut, leader du montage vidéo sur les iPhone ? Les créateurs peuvent en tout cas travailler avec la même précision qu'en studio, tout en profitant de la spontanéité qu'offre un smartphone toujours à portée de main.
L'absence totale de publicités est salutaire, et tout comme l'absence des filigranes qui distingue Premiere des alternatives gratuites du marché. Adobe a souhaité miser sur un modèle économique transparent : en gros, toutes les fonctionnalités de montage restent gratuites, seuls les crédits génératifs pour l'IA et le stockage cloud nécessitent un abonnement. Voilà qui devrait permettre aux créateurs de se concentrer sur leur art sans distractions ni limitations artificielles, un argument de taille face aux apps concurrentes souvent bridées.
De l'intelligence artificielle et un écosystème créatif au service des créateurs modernes
Adobe Firefly, l'IA générative de l'éditeur, multiplie les possibilités créatives en ce qu'elle permet de générer des contenus uniques par simple description textuelle. Visuels, images et même effets sonores peuvent naître de prompts textuels, avec la garantie d'être commercialement sûrs et respectueux des droits d'auteur. On n'oublie pas non plus les millions de ressources gratuites d'Adobe Stock, qui complètent cette offre, avec des effets sonores, des musiques, des photos et vidéos, ainsi qu'Adobe Fonts pour personnaliser les textes avec professionnalisme.
La fonction de génération d'effets sonores pilotés par la voix est aussi une petite révolution. Les créateurs peuvent transformer leur propre voix en n'importe quel son, et contrôler parfaitement le timing et l'intonation. La technologie « Optimiser la parole » va plus loin encore : elle permet carrément d'enregistrer des voix off de qualité studio, même dans des environnements bruyants, pour faire – même si on demande à voir et à entendre – de l'iPhone une petite cabine d'enregistrement portable.
L'export direct vers YouTube Shorts, TikTok et Instagram se fait en un seul geste, puisque l'application ajuste automatiquement (quel bonheur !) les dimensions selon chaque plateforme, tout en gardant l'action principale dans le cadre. Les projets démarrés sur mobile peuvent migrer vers Premiere Pro pour opérer les dernières finitions sur PC, une sorte de post-production pourrait-on dire.
Premiere sur iPhone sera disponible d'ici la fin du mois de septembre, tandis que la version Android est en cours de développement. Encore quelques petites semaines de patience !