Dans le détail, cette version Android de Photoshop reprend une grande partie des outils classiques du logiciel, mais les adapte aux interfaces tactiles. L’application permet ainsi de combiner et superposer des images grâce aux calques, masques et outils de sélection habituels. Les effets sont gérés via les modes de fusion avancés et les calques de réglage, pour un contrôle plus fin des compositions.