Adobe lance Photoshop Camera : sa propre appli de filtres photos sur iOS et Android

Des filtres prêts à l’emploi

Sur la page dédiée à Photoshop Camera, Adobe va droit au but et vous propose de « naviguer entre des objectifs et des effets de caméras intagrammables à appliquer avant ou après le déclenchement de l’appareil ». Vous l’aurez compris : Photoshop Camera s’adresse avant tout à celles et ceux qui souhaitent retoucher très rapidement une photographie avant de la poster sur les réseaux sociaux.

Outre une quantité astronomique de filtres photographiques, Photoshop Camera permet aussi d’éditer l’arrière-plan des photos pour créer des visuels encore plus personnalisés. Une galerie est également à l’honneur et permet de récupérer, gratuitement, des filtres et effets signés d’artistes. Pour le lancement, c’est notamment la superstar Billie Eilish qui est mise à l’honneur.