Adobe lance un abonnement Photoshop et Fresco pour iPad à 9,99€ par mois

Jusqu’à présent, il n’était possible d’obtenir Photoshop et Fresco, l’application de peinture numérique sur iPad, que via un abonnement Creative Cloud classique. Mais l’éditeur lance aujourd’hui une nouvelle formule à même de plaire les photographes et graphistes nomades.

Adobe a annoncé cet après-midi qu’une offre réunissant Photoshop pour iPad et Fresco était désormais disponible contre une somme mensuelle de 9,99€.