Photoshop s'enrichit de nouvelles fonctionnalités sur iPad et desktop

Si utiliser Photoshop depuis un iPad et avec un Apple Pencil est très confortable, impossible de ne pas considérer « Photoshop pour iPad » comme une sous-version du logiciel d’Adobe. Des fonctionnalités essentielles sont manquantes, et peuvent brider la créativité de ses utilisateurs et utilisatrices. Mais grâce à la dernière mise à jour de l’application, Adobe rattrape un peu son retard.



Sans doute l’outil le plus connu de Photoshop, la baguette magique fait enfin son arrivée sur l’application. Celle-ci permet de sélectionner rapidement des parties de l’image afin de pouvoir interagir sur elles en les isolant, par exemple sur un calque.

Autre outil qui manquait à l’arsenal de Photoshop sur iPad : le correcteur. Baptisé « healing brush » en anglais (ce qui est plus parlant sur ses capacités), il vous aide à corriger les imperfections d’une image en dupliquant l’aspect des pixels adjacents.

Des ressources précieuses donc, notamment pour celles et ceux qui utilisent Photoshop pour de la retouche d’images.