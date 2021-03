Adobe Photoshop débarque en version native sur les Mac M1

Selon des tests réalisés par Adobe, ce fonctionnement en mode natif sur les Mac équipés d’une puce M1 rend Photoshop plus rapide. Cette mouture serait ainsi 1,5 fois plus véloce que celle disponible sur les systèmes de la génération précédente. La société indique que cette réactivité accrue concerne « l'ouverture et l'enregistrement de fichiers, l'exécution de filtres et les opérations de calcul lourd comme Content-Aware Fill et Select Subject ».