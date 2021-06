Adobe annonce Substance 3D Collection : Designer, Painter, Sampler et Stager, tout le nécessaire à la création de projets 3D

Boostée par les récentes acquisitions de Medium, spécialisé dans la réalisation de sculptures en réalité virtuelle, de Mixamo, permettant le chargement et le squelletage de personnages en 3D, ainsi qu'Allegorithmic, qui a donné vie à la gamme d'outils Substance, Adobe innove en proposant une nouvelle suite centrée sur la création en 3D.

Quatre outils seront ainsi proposés contre un abonnement à la suite Substance 3D Collection. Le premier, Substance 3D Designer, permet de créer ses propres matières tout en proposant une banque de matériaux et de textures, puis d'assembler le tout pour créer une matière finale. Le deuxième, Substance 3D Painter, fonctionne avec un système de calques, filets et masques pour donner vie à des objets 3D avec matériaux et textures réalistes.

Le troisième, Substance 3D Sampler, permet à l'aide d'une IA de créer et de modifier la lumière, de détailler des matériaux et textures, voire de créer des matières hybrides à partir d'une photo ou d'un cliché numérisé. Enfin, le quatrième, Substance 3D Stager, combine différents éléments pour donner vie à une scène en 3D vraisemblable. Pratique, le projet peut être partagé en ligne afin d'être accessible à d'autres personnes.