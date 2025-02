Adobe Photoshop pour iPhone intègre également des outils d'intelligence artificielle pour améliorer ou créer des images. Ces derniers utilisent le moteur Firefly, développé par Adobe, pour ajouter des éléments générés par IA à une image existante, ou l'étendre pour ajouter un décor autour d'un sujet.

Photoshop pour iPhone est disponible gratuitement, mais l'éditeur ne propose pas toutes les fonctionnalités dans son logiciel. Certaines sont à débloquer via un abonnement mensuel, le modèle économique habituel d'Adobe. Parmi les capacités accessibles contre espèces sonnantes et trébuchantes, on peut citer le générateur d'images par IA, qui crée une photo ou une illustration de toute pièce à la manière d'un DALL-E, l'outil de suppression automatique d'un élément pour retirer un passant ou un objet d'une image, ou encore le tampon de clonage et la baguette magique. Bref, des outils bien pratiques au quotidien qui pourraient inciter de nombreuses personnes à ouvrir leur porte-monnaie. L'abonnement permet aussi de synchroniser ses projets entre les versions iPhone, PC ou Mac et sur le web.

Si Photoshop est disponible aujourd'hui sur iPhone uniquement, l'éditeur américain indique que la version Android sera proposée prochainement.