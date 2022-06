Adobe prépare une version web et gratuite de Photoshop pour navigateur

Les utilisateurs pourront donc accéder immédiatement à Photoshop sans avoir à installer le logiciel. Seul un compte Adobe est exigé pour accéder au service en ligne. "Nous voulons rendre Photoshop plus accessible et permettre à un plus grand nombre de personnes de l'essayer et de découvrir le produit", explique ainsi Maria Yap, vice-présidente de l'imagerie numérique chez Adobe.

Adobe avait déjà lancé en fin d'année dernière une version en ligne de Photoshop mais celle-ci, très limitée, ne permettait pas de créer un document de zéro depuis le navigateur. Il fallait au contraire importer le document depuis sa version de bureau. Désormais le service se présente comme bien plus complet et permet aux utilisateurs de commencer leur travail directement, sans avoir à en passer par le logiciel.

Cette version web permet également à Adobe de s'ouvrir à de nouvelles plateformes, et notamment les Chromebook, très utilisés dans les écoles américaines.

Au lancement seules quelques fonctionnalités de base seront disponibles gratuitement. Pour accéder à des outils spécifiques de retouche d'image, les utilisateurs seront alors invités à passer à la caisse et incités à s'abonner pour débloquer le plein potentiel de Photoshop.