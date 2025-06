Parmi les fonctions expérimentales, Indigo intègre la suppression des reflets par IA, un mode pose longue pour créer des effets de filé, ainsi qu’un déclenchement sans latence. L’application ne nécessite pas de compte Adobe et reste accessible à tous les utilisateurs d’iPhone récents. Adobe précise que l'app est "disponible pour iPhone 12 Pro/Pro Max, 13 Pro/Pro Max, et tous les iPhone 14 et modèles ultérieurs. Pour une expérience optimale, nous recommandons d’utiliser un iPhone 15 Pro ou un modèle plus récent".