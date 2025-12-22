Si son nom est méconnu en dehors de la firme de Mountain View, il est considéré comme une véritable pierre angulaire au sein de celle-ci. Arrivé chez Google en 2009, l'homme de 42 ans a su gravir les échelons jusqu'à prendre la tête de Google Labs, qui se concentre sur des projets expérimentaux et des produits en développement, en 2022. En avril 2025, il est également nommé patron de l'application Gemini, un véritable tournant.