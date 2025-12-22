Un temps en retard dans l'intelligence artificielle (IA) malgré des aptitudes claires, Google a su inverser la tendance en quelques mois seulement. Et c'est grâce à un homme en particulier : Josh Woodward.
Si son nom est méconnu en dehors de la firme de Mountain View, il est considéré comme une véritable pierre angulaire au sein de celle-ci. Arrivé chez Google en 2009, l'homme de 42 ans a su gravir les échelons jusqu'à prendre la tête de Google Labs, qui se concentre sur des projets expérimentaux et des produits en développement, en 2022. En avril 2025, il est également nommé patron de l'application Gemini, un véritable tournant.
De la recherche au produit grand public
Depuis 2023, le géant du Web s'inquiète très clairement de l'essor éclair de ChatGPT, non seulement en tant que concurrent dans l'IA, mais aussi pour son moteur de recherche phare.
Car à sa prise de fonctions à la tête de Gemini, Josh Woodward hérite d'un outil encore perçu comme une vitrine technologique plus que comme un produit grand public. Sa priorité est claire : le transformer en un service réellement utilisé, intégré et compréhensible pour le grand public. Sous son impulsion, l'application gagne en lisibilité, en fonctionnalités concrètes et en cohérence avec l’écosystème Google.
De quoi faire exploser son adoption. Gemini revendique aujourd'hui 650 millions d'utilisateurs mensuels, tandis qu'AI Overviews, la fonctionnalité d'IA générative intégrée à Search, est désormais utilisée par plus de 2 milliards de personnes chaque mois. Un changement d'échelle qui a permis à Google de reprendre la main sur les usages.
Ce redressement ne repose pas uniquement sur la puissance des modèles développés par Google DeepMind, mais aussi sur la capacité de Woodward à en faire des produits concrets. Alors que Google peinait à sortir du registre de la démonstration, il impose une logique d'exécution et s'attache particulièrement à l'écoute des utilisateurs.
Moins de bureaucratie
Son flair est aussi à l'origine d'un autre succès de Google dans l'IA : NotebookLM. Simple expérimentation interne au départ, le dispositif est devenu, sous sa supervision, une IA capable d'analyser des documents, d'en extraire des résumés et des idées, tout en citant systématiquement ses sources. Il s'agit, en somme, d'un exemple parfait de l'IA utile promue par Woodward.
De même, le manager produit est parvenu à court-circuiter la bureaucratie interne, un mal bien connu chez Google, où les processus ralentissent souvent le passage de l'idée au produit. Il a notamment garanti un accès accéléré aux TPU maison quand les équipes en avaient besoin, et obtenu le feu vert pour utiliser Discord afin de recueillir des retours utilisateurs malgré la préférence historique de la société pour ses propres outils.
De quoi remettre Google sur les bons rails, et la positionner en quasi leader de la si convoitée IA. À voir si cela durera dans le temps, alors que la concurrence multiplie aussi les efforts de son côté.