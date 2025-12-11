Amin Vahdat n’a rien de la star de conférence, mais son parcours ferait pâlir plus d’un dirigeant de la Silicon Valley, même si lui préfère manifestement les tableaux blancs aux caméras. Chercheur reconnu avec des centaines de publications, ancien professeur dans plusieurs universités américaines, il rejoint Google en 2010 avec une obsession discrète : faire parler ensemble des millions de machines comme si elles n’en formaient qu’une seule.

Sous sa houlette, Google a bâti une succession de processeurs spécialisés pour l’IA, les TPU, dont la dernière génération affiche une puissance de calcul estimée à plus de 40 exaflops, de quoi nourrir des modèles massifs comme Gemini 3 sans dépendre entièrement de puces externes. Dans le même temps, l’entreprise a multiplié les paris sur des processeurs ARM maison pour ses centres de données, afin de proposer un meilleur rapport puissance-coût et une consommation électrique en baisse, un point crucial à l’heure où la facture énergétique des géants du numérique affole les compteurs.