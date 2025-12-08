Le calcul donne le vertige et c'est bien l'objectif de la manœuvre. Un seul gigawatt de capacité de calcul coûte la bagatelle de 80 milliards de dollars à construire et équiper selon les chiffres avancés par le dirigeant. Comme l'industrie ambitionne de déployer une centaine de gigawatts pour soutenir l'IA générative, la facture totale grimperait mécaniquement à 8 000 milliards de dollars. Pour espérer rentrer dans ses frais avec une telle mise de départ, le secteur devrait générer des centaines de milliards de bénéfices annuels quasi immédiatement.

L'argent n'est même pas le seul problème puisque le temps joue contre les géants de la tech. La durée de vie utile des puces spécialisées ne dépasse guère cinq ans avant d'être techniquement dépassée par une nouvelle génération plus performante. Cette obsolescence éclair oblige les exploitants à tout racheter en permanence et transforme l'investissement initial en un gouffre financier sans fond. Krishna souligne avec malice que personne ne peut amortir une infrastructure aussi lourde quand il faut la remplacer avant même qu'elle ait rapporté son premier dollar de profit réel.