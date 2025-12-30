Grâce à son raisonnement avancé, GPT-5.2 peut se confronter à des problèmes complexes. En mode Thinking, ce modèle « surpasse les professionnels du secteur sur des tâches d’expertise bien définies couvrant 44 métiers » : il a notamment obtenu le score de 70,9 % au test GPDval. Son intégration dans Copilot devrait permettre aux utilisateurs d'obtenir des réponses plus fiables, complètes et rapides.