Microsoft a intégré une variante de GPT-5.2 à son IA Copilot. L'objectif ? Permettre aux utilisateurs de gérer plus facilement des tâches complexes.
En difficulté face à Gemini, Microsoft tente de séduire de nouveaux utilisateurs par le biais de publicités ciblées. Ayant récemment déployé son intelligence artificielle, Copilot, au sein des smart TV LG, la firme mise également sur le dernier modèle d'OpenAI, ChatGPT 5.2, pour rattraper son retard.
GPT-5.2 débarque dans Microsoft Copilot
Aussitôt lancé, aussitôt adopté ! Arrivé en catastrophe le 11 décembre dernier, GPT-5.2 a pour mission de tenir tête à l'imposant Gemini 3. Microsoft a ouvert grand les bras à ce nouveau modèle, pensé pour de multiples usages : « Nous sommes ravis d'annoncer l'intégration de GPT-5.2 d'OpenAI à Microsoft 365 Copilot et Microsoft Copilot Studio », a notamment déclaré la firme.
GPT-5.2 est disponible dans Copilot, en version mobile, web et Windows. Le modèle est proposé aux côtés de son grand frère, GPT-5.1, qui est disponible dans le mode « Smart », en bas de la fenêtre de prompt. GPT-5.2 est accessible en sélectionnant le mode « Smart Plus ».
Une variante pensée pour les tâches complexes
Grâce à son raisonnement avancé, GPT-5.2 peut se confronter à des problèmes complexes. En mode Thinking, ce modèle « surpasse les professionnels du secteur sur des tâches d’expertise bien définies couvrant 44 métiers » : il a notamment obtenu le score de 70,9 % au test GPDval. Son intégration dans Copilot devrait permettre aux utilisateurs d'obtenir des réponses plus fiables, complètes et rapides.
GPT-5.2 a, en effet, de multiples fonctionnalités. Cette IA, qui est capable de comprendre des textes longs, de coder, de générer des images, des présentations ou des feuilles de calcul et bien plus encore. Microsoft a, bien sûr, ajouté son grain de sel et propose une variante un peu plus poussée.
Le déploiement du modèle dans Copilot a démarré mi-décembre pour les utilisateurs possédant une licence Microsoft 365 Copilot mais la société a indiqué qu'il sera, à terme, accessible à tous. Pas d'inquiétude, donc, si vous ne voyez pas encore le mode « Smart Plus » sur vos écrans, la mise à jour devrait prendre plusieurs semaines pour être effective.
- Intégration de DALL-E 3 pour une création d'images plus créatives et réalistes
- Capacité de traitement des images par GPT-4 Vision pour des réponses contextuelles précises
- Interface conviviale et intégrée dans divers produits Microsoft
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code