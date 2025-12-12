Derrière la façade d'une puissance technologique, les signaux d'alerte se multiplient. La croissance du nombre d'utilisateurs de ChatGPT stagne, tandis que celle de Gemini explose. Ce déséquilibre des forces témoigne d'un public qui ne considère plus OpenAI comme l'unique référence. La pression est aussi financière : avec une introduction en bourse prévue pour 2026, l'entreprise ne peut se permettre de paraître affaiblie.

Cette précipitation soulève de sérieuses questions sur la qualité et la fiabilité du modèle. Un développement accéléré se fait souvent au détriment des tests de sécurité et de la correction des biais, un pari risqué pour une technologie aussi influente. En agissant sous la contrainte, OpenAI prend le risque de dégrader la confiance, son actif le plus précieux et déjà bien entamé par le lancement de GPT-5. Cette fuite en avant pourrait bien marquer le début de la fin de son hégémonie.