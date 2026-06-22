Cinq appareils, un seul abonnement, un tarif allégé de 63 % la première année : Norton 360 Deluxe coche plusieurs cases pour les ménages qui veulent renforcer leur cybersécurité sans multiplier les souscriptions. Cette suite s'adresse avant tout aux familles et aux profils multi-équipements, à la recherche d'une protection unifiée couvrant ordinateurs, smartphones et tablettes sous différents systèmes d'exploitation. Pour accéder à cette offre de première année, rendez-vous directement sur la page de Norton 360 Deluxe avant que les conditions tarifaires n'évoluent.

L'abonnement embarque une palette étendue d'outils : antivirus en temps réel, pare-feu, VPN illimité, gestionnaire de mots de passe, Dark Web Monitoring, contrôle parental et protection contre les escroqueries pilotée par l'IA. Un ensemble pensé pour centraliser la cybersécurité d'un foyer en un seul point de gestion.