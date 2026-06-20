Que ce soit pour communiquer, faire une recherche ou encore réaliser une transaction, une suite de cybersécurité adaptée vous aidera à gagner en sérénité.
Sur des appareils connectés aussi courants que les ordinateurs, sous macOS comme Windows, que les smartphones, sous Android, comme sous iOS, de même que les tablettes.
Découvrez donc comment votre suite de cybersécurité Norton 360 Deluxe est une vraie aide au quotidien.
Les points clés de Norton 360 Deluxe :
- Antivirus primé
- Gestionnaire de mots de passe inclus
- Service client francophone 24h/24, 7j/7
Votre environnement numérique évolue, Norton fait de même
Une fonctionnalité avancée vous aide à détecter les arnaques en ligne réalisées par l’IA
Alors que de plus en plus de Françaises et de Français adoptent de bons réflexes en termes de cybersécurité, les tentatives d’hameçonnage, ou « phishing », demeurent dans le haut du panier des attaques en ligne.
Email comportant un lien vérolé, SMS annonçant une fausse livraison, ces arnaques ne sont pas nouvelles. Mais avec l’usage de l’IA, qui rend les logos plus vrais que nature, ou encore génère des textes sans faute d’orthographe, un compagnon de cybersécurité n’est pas de trop.
Avec sa fonctionnalité Safe Web, Norton 360 Deluxe peut vous aider à identifier certaines arnaques en ligne, y compris celles conçues à l'aide de l'intelligence artificielle.
Ce qui est d’autant plus confortable pour vous, c’est que votre suite de cybersécurité Norton 360 Deluxe vous accompagne aussi bien sur vos ordinateurs, que vos smartphones et vos tablettes.
Voilà qui est bien pratique pour disposer d’une aide multi-appareils, avec une solution discrète mais efficace.
Votre suite de cybersécurité est facile à prendre en main
Alors que notre smartphone devient le principal outil de bon nombre de nos activités numériques au quotidien, il est appréciable d’être épaulé, aussi bien sous Android, que sous iOS.
Norton va également plus loin avec des fonctionnalités spécialisées, vous aidant à dénicher des menaces plurielles. La SafeCam, disponible sur PC Windows, vous aide à détecter toute tentative d'accès non autorisé à votre webcam.
Avec votre application Norton, vous pouvez gérer votre suite Norton 360 Deluxe, et ses diverses fonctionnalités, facilement, mais dans tous les cas, votre solution veille au grain.
Le tableau de bord vous permet de faire un état des lieux de votre appareil connecté, tandis que vous êtes en mesure d’administrer facilement votre contrôle parental, les identifiants contenus dans votre gestionnaire de mots de passe, ou encore solliciter votre réseau virtuel privé Norton SecureVPN pour une connexion chiffrée.
Dans tous les cas, vous pouvez en apprendre davantage sur Norton et ses suites de cybersécurité en consultant l’avis indépendant de Clubic, mis à jour en juin 2026.
- moodPas d'essai gratuit
- devices5 appareils
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Quelle solution d’abonnement répond le mieux à votre besoin ?
Pour vous aider à économiser, Norton vous propose deux plans d’abonnement, d’un an ou de deux ans respectivement, toujours pour connecter jusqu’à 5 appareils simultanément :
- Souscription d'un an à 3,33 €/mois (-63 %)*
- Souscription de deux ans à 3,75 €/mois (-59 %)*
Prenez en compte que les réductions sont calculées sur le prix de l’abonnement mensuel, soit 9,16 €/mois. Une fois votre première souscription achevée, vous pouvez conserver votre suite Norton 360 Deluxe au prix mensuel en vigueur.
Pour en apprendre plus sur Norton 360 Deluxe et les fonctionnalités incluses, rendez-vous sur le site Web de Norton.
Un renouvellement est activé par défaut, modulable par vos soins. Il vous permet de prétendre, au besoin, à la fonction Virus Protection Promise.
À toutes fins utiles, en plus d’une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours avec les abonnements de longue durée, Norton met à votre disposition son service client francophone, 24h/24, 7j/7.
- moodEssai 14 jours
- devices10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Disponible sur plusieurs appareils, Norton 360 reste une très bonne solution de sécurité tout en un pour le grand public contre les menaces d'internet. La protection, peut être un peu trop agressive pour éviter les faux positifs, est d’une grande efficacité. L’impact sur les performances de Windows est toujours minimal. Le VPN illimité demeure un atout intéressant, même si d’autres lui ont emboité le pas depuis. Les utilisateurs experts lui préféreront sans doute un ESET ou un Bitdefender, mais Norton 360 demeure actuellement notre solution préférée pour la famille.
- Protection anti virus robuste et légère
- Grande simplicité d'utilisation
- VPN inclus et illimité (Standard, Deluxe et Advanced)
- Espace de stockage cloud offert 200 Go
- Surveillance du dark web (Deluxe et Advanced)
- Faux positifs en progrès mais toujours présents
* Les économies sont calculées par rapport au prix de renouvellement en vigueur. Les abonnements sont automatiquement renouvelés, sauf si le renouvellement est annulé avant la facturation. Voir les détails de l'abonnement sur le site Norton.