Alors que notre smartphone devient le principal outil de bon nombre de nos activités numériques au quotidien, il est appréciable d’être épaulé, aussi bien sous Android, que sous iOS.

Norton va également plus loin avec des fonctionnalités spécialisées, vous aidant à dénicher des menaces plurielles. La SafeCam, disponible sur PC Windows, vous aide à détecter toute tentative d'accès non autorisé à votre webcam.

Avec votre application Norton, vous pouvez gérer votre suite Norton 360 Deluxe, et ses diverses fonctionnalités, facilement, mais dans tous les cas, votre solution veille au grain.

Le tableau de bord vous permet de faire un état des lieux de votre appareil connecté, tandis que vous êtes en mesure d’administrer facilement votre contrôle parental, les identifiants contenus dans votre gestionnaire de mots de passe, ou encore solliciter votre réseau virtuel privé Norton SecureVPN pour une connexion chiffrée.

Dans tous les cas, vous pouvez en apprendre davantage sur Norton et ses suites de cybersécurité en consultant l’avis indépendant de Clubic, mis à jour en juin 2026.