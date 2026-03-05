Quelle est, dans le détail, cette arnaque dénoncée par les équipes du ministère de l'Intérieur ? L'objet du courriel frauduleux est on ne peut plus alarmant : « Dernier rappel avant exécution de la Saisie Administrative (SATD) ». Voilà qui annonce la couleur. Pour ceux qui l'ignorent, une SATD intervient quand l'État ordonne à votre banque de prélever directement une dette sur votre compte, en cas d'amende, de frais de cantine ou d'impôts impayés, admettons.