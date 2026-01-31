Entre plateformes de streaming, abonnements sportifs et offres à la demande, l’accès aux contenus audiovisuels est devenu aussi riche que complexe. Beaucoup d’utilisateurs se retrouvent à jongler entre plusieurs services pour suivre leurs films récents ou les grands rendez-vous sportifs européens.

Dans ce contexte, une formule qui regroupe cinéma, sport et séries dans un seul abonnement peut changer la manière de consommer ces contenus, à condition que le tarif reste lisible et cohérent avec les usages réels.