Films récents, grands matchs européens et séries originales au même endroit, sans multiplier les abonnements. Avec sa formule 100% CANAL+ à 20 € par mois, la chaîne mise sur une offre tout-en-un qui cherche à simplifier l’accès au cinéma et au sport, à un tarif plus lisible.
Entre plateformes de streaming, abonnements sportifs et offres à la demande, l’accès aux contenus audiovisuels est devenu aussi riche que complexe. Beaucoup d’utilisateurs se retrouvent à jongler entre plusieurs services pour suivre leurs films récents ou les grands rendez-vous sportifs européens.
Dans ce contexte, une formule qui regroupe cinéma, sport et séries dans un seul abonnement peut changer la manière de consommer ces contenus, à condition que le tarif reste lisible et cohérent avec les usages réels.
L’essentiel à retenir sur cette nouvelle offre Canal+
L’offre 100% CANAL+ est proposée à 19,99 € par mois (pendant 24 mois, puis 32€99 par mois). Elle combine cinéma récent, sport européen majeur et catalogues de séries et documentaires, avec Apple TV inclus. Cette formule vise les utilisateurs qui veulent centraliser leurs contenus, sans jongler entre plusieurs plateformes.
A ce prix, cette offre Canal+ vaut vraiment le détour
Le cumul des abonnements est devenu un frein pour beaucoup. Entre cinéma, sport et séries, la facture grimpe vite. En regroupant ces univers dans une seule formule à moins de 20 €, CANAL+ cherche à répondre à un besoin simple : accéder aux contenus phares sans multiplier les mensualités.
À ce niveau de prix, l’intérêt ne repose pas uniquement sur un catalogue, mais sur la praticité. Un seul abonnement, une seule interface, et un accès continu à des contenus très demandés tout au long de l’année.
Ce que propose réellement l’offre 100% CANAL+
Cette formule met en avant un accès au cinéma récent, avec des films disponibles quelques mois après leur sortie en salles, ainsi qu’une couverture sport centrée sur de grandes compétitions européennes, dont des matchs de football, la Formule 1, le MotoGP ou le rugby.
À cela s’ajoutent les séries et documentaires CANAL+, reconnus pour leur ligne éditoriale, ainsi que Apple TV inclus, ce qui élargit l’offre vers des créations internationales. L’objectif est clair : proposer un ensemble cohérent pour alterner entre sport en direct et contenus à la demande.
100% Canal+ : les points forts et faibles de cet abonnement
Avant de se décider, il est important de regarder ce que cette offre apporte réellement, mais aussi ce qu’elle n’adresse pas. Cette mise en perspective permet de mieux comprendre si la formule 100% CANAL+ correspond à ses usages, au-delà du prix affiché.
✅ Points forts
- Regroupement du cinéma récent, du sport et des séries dans un seul abonnement.
- Présence de grandes compétitions sportives européennes au fil de la saison.
- Apple TV inclus, qui enrichit le catalogue de séries et de films.
- Tarif plus lisible que le cumul de plusieurs abonnements séparés.
❌ Points faibles
- L’offre peut être surdimensionnée si vous ne regardez pas de sport.
- Certains contenus sportifs ou cinématographiques peuvent varier selon la période et la programmation.
Verdict : une formule tout-en-un plus facile à justifier
À 20 € par mois, l’offre 100% CANAL+ s’adresse à ceux qui veulent cinéma récent et grands rendez-vous sportifs sans multiplier les abonnements. Ce n’est pas une solution universelle, mais pour les amateurs de sport et de films qui cherchent la simplicité, ce positionnement devient plus cohérent à ce tarif.
