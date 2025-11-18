À l’heure où cybermenaces, vols de données et surveillance publicitaire se multiplient, protéger son identité numérique est devenu essentiel. Le Black Friday offre une occasion rare d’obtenir un VPN premium à prix cassé. Proton VPN, créé par les scientifiques du CERN derrière Proton Mail, propose une réduction massive de 75 % sur son abonnement VPN Plus.

Vous bénéficiez d’un service sécurisé, open source, audité et doté d’un VPN Accelerator unique qui booste votre vitesse jusqu'à 400 %.