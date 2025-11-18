Profitez d’une remise exceptionnelle de 75 % sur Proton VPN Plus pour le Black Friday. Un VPN audité, open source, ultra-rapide et basé en Suisse, doté de fonctionnalités premium pour protéger votre vie numérique.
Pourquoi cette offre Proton VPN tombe à point nommé
À l’heure où cybermenaces, vols de données et surveillance publicitaire se multiplient, protéger son identité numérique est devenu essentiel. Le Black Friday offre une occasion rare d’obtenir un VPN premium à prix cassé. Proton VPN, créé par les scientifiques du CERN derrière Proton Mail, propose une réduction massive de 75 % sur son abonnement VPN Plus.
Vous bénéficiez d’un service sécurisé, open source, audité et doté d’un VPN Accelerator unique qui booste votre vitesse jusqu'à 400 %.
Trois bonnes raisons de choisir Proton VPN Plus
- Sécurité de niveau professionnel : open source, audits indépendants, no-log réel, juridiction suisse.
- Performances haut de gamme : réseau 10 Gbits/s + VPN Accelerator ultra-rapide.
- Un service complet : streaming, P2P, double hop, bloqueur pub/malware, 10 appareils protégés simultanément.
Proton VPN Plus : un VPN premium, pensé pour votre sécurité
Proton VPN met la transparence et la confidentialité au cœur de son service. Avec plus de 16 700 serveurs dans 125+ pays, un chiffrement AES-256/ChaCha20 et une politique stricte de non-journalisation, il offre une protection de premier plan.
Son abonnement VPN Plus inclut un large éventail de fonctionnalités premium :
- NetShield pour bloquer pubs, trackers et logiciels malveillants
- VPN Accelerator pour des vitesses jusqu'à 4 fois supérieures
- Streaming haute vitesse compatible Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Canal+…
- Serveurs Secure Core pour un double saut ultra-sécurisé
- Split tunneling
- P2P/BitTorrent rapide
- DNS personnalisé & connexions LAN
- Jusqu'à 10 appareils protégés
L’installation est simple et rapide. Grâce au bouton Quick Connect, votre appareil se connecte en un clic au serveur le plus performant. Une fois activé, votre adresse IP est masquée, votre connexion chiffrée et vos données protégées sur tout type de réseau, y compris le Wi-Fi public.
- storage15330 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Un prix Black Friday imbattable : économisez 180 €
Grâce à la réduction exceptionnelle de 75 %, l’abonnement Proton VPN Plus affiche une économie de 180 € sur 24 mois. Le tarif est facturé 59,76 € pour les deux premières années, puis renouvelé à 79,95 €/an, un prix toujours très compétitif compte tenu du niveau de sécurité proposé.
Cette réduction Black Friday ne durera pas : pour profiter d’un VPN fiable, rapide et réellement respectueux de la vie privée, c’est clairement l’une des meilleures opportunités de l’année.
✅ Notre avis sur Proton VPN Plus
Avec sa transparence, ses performances et sa politique stricte de respect de la vie privée, Proton VPN Plus s’impose comme l’un des meilleurs VPN premium du moment. La réduction de 75 % le rend encore plus attractif : sécurité avancée, vitesse exceptionnelle, streaming débridé et protection complète… pour un coût défiant toute concurrence.