Avec cette offre, pCloud vous permet de stocker gratuitement et pour toujours vos fichiers essentiels : photos, vidéos, documents ou musiques. L’espace de 20 Go est suffisant pour sauvegarder vos souvenirs, protéger vos documents administratifs ou garder à portée de main vos projets professionnels.

L’application pCloud, disponible sur PC, Mac, Android et iOS, assure une synchronisation fluide entre vos appareils. Vous pouvez ainsi retrouver vos fichiers n’importe où, même hors connexion, et partager facilement vos dossiers avec vos proches ou vos collègues.

La promesse de pCloud reste la même depuis ses débuts : un cloud privé, sécurisé et transparent, basé sur la rigueur suisse. Avec 12 ans d’expérience et aucune faille signalée, le service a bâti une réputation solide dans le monde entier.