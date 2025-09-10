Pour son anniversaire, pCloud gâte ses nouveaux utilisateurs : du 8 au 22 septembre, profitez de 20 Go de stockage cloud gratuits, à vie, sans abonnement ni carte bancaire.
12 ans de confiance et un cadeau pour tous
En 12 ans, pCloud s’est imposé comme une référence du stockage cloud sécurisé, avec plus de 22 millions d’utilisateurs répartis dans 134 pays et zéro violation de données enregistrée. Pour marquer cet anniversaire, l’entreprise suisse propose une offre exceptionnelle : 20 Go de stockage gratuits à vie pour tout nouvel utilisateur, disponibles du 8 au 22 septembre uniquement. Une opportunité rare pour sécuriser vos fichiers sans rien payer.
Les 3 points forts de l’offre anniversaire pCloud :
- 20 Go gratuits à vie : stockage illimité dans le temps, sans abonnement caché
- Sécurité de niveau suisse : chiffrement, confidentialité et zéro violation en 12 ans d’existence
- Une communauté de confiance : plus de 22 millions d’utilisateurs dans 134 pays
Un stockage pensé pour tous vos fichiers importants
Avec cette offre, pCloud vous permet de stocker gratuitement et pour toujours vos fichiers essentiels : photos, vidéos, documents ou musiques. L’espace de 20 Go est suffisant pour sauvegarder vos souvenirs, protéger vos documents administratifs ou garder à portée de main vos projets professionnels.
L’application pCloud, disponible sur PC, Mac, Android et iOS, assure une synchronisation fluide entre vos appareils. Vous pouvez ainsi retrouver vos fichiers n’importe où, même hors connexion, et partager facilement vos dossiers avec vos proches ou vos collègues.
La promesse de pCloud reste la même depuis ses débuts : un cloud privé, sécurisé et transparent, basé sur la rigueur suisse. Avec 12 ans d’expérience et aucune faille signalée, le service a bâti une réputation solide dans le monde entier.
Pourquoi cette offre est une opportunité rare ?
Habituellement, la plupart des services cloud ne proposent qu’un essai limité dans le temps ou une petite capacité gratuite (souvent 2 à 5 Go). Ici, pCloud va plus loin en offrant 20 Go gratuits à vie, une générosité unique sur le marché. Et avec une disponibilité limitée du 8 au 22 septembre, il serait dommage de laisser passer cette occasion d’assurer une sauvegarde gratuite et permanente.
✅ L’avis Clubic sur pCloud
Chez Clubic, nous apprécions la philosophie de pCloud : proposer une solution claire, sécurisée et durable. Nous retenons notamment :
- La fiabilité : 12 ans sans violation, un gage de confiance.
- La confidentialité : les données sont protégées par un chiffrement de niveau suisse.
- La générosité : offrir 20 Go gratuits à vie, c’est une rareté dans l’univers du cloud.
C’est une solution que nous recommandons à tous ceux qui cherchent un espace sûr, simple et gratuit pour sauvegarder leurs fichiers.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
- Sécurité de bout en bout (en option)
- Vitesses de téléchargement
- Synchronisation sélective
- Versionnage des fichiers (180 jours)
- Offres "Lifetime"
- Pas d'intégration d'applications tierces
- Manque de transparence sur la sécurité