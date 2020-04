Transcend lance des cartes microSD dotées de cache pour améliorer les vitesses d'écriture en rafale

© Transcend

Une carte déclinée en 8, 16, 32 et 64 Go

Source : AnandTech

La nouvelle USD230I de Transcend exploite de la mémoire 3D TLC NAND et utilise donc du cache Pseudo-SLC pour améliorer ses performances. Cette dernière peut ainsi compter sur des transferts de données de 100 Mo/s maximum, tandis qu'en lecture et écriture aléatoire, le seuil des 3 400 IOPS peut être atteint.La USD230I se décline en modèles 8, 16, 32 et 64 Go, note AnandTech, et dispose des certifications A1 et V30. Elle peut donc servir à l'installation d'applications Android tout en garantissant une vitesse d'écriture de 30 Mo/s, idéale pour la 4K.Si Transcend ne dévoile pas la quantité de cache pSLC utilisée pour ce modèle de carte SD, le fabricant donne de quoi nous faire une idée de la longévité de son USD230I. On apprend notamment que le modèle 8 Go est capable d'écrire 36 To de données avant de donner des signes de faiblesse. Un chiffre qui passe à 70 To pour les modèles 16 et 23 Go, et à 140 To pour la mouture 64 Go.