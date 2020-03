SanDisk : les microSD "Max Endurance" garanties jusqu'à 15 ans

© SanDisk

Quand garantie rime avec capacité

Source : AnAndTech

Dans la vaste gamme de cartes mémoire du groupe SanDisk, les microSD "Max Endurance" promettent d'être plus fiables dans le temps, bénéficiant donc d'une meilleure garantie.Le line-up de la gamme SanDisk microSD Max Endurance se compose de modèles de 32, 64, 128 et 256 Go. Des cartes mémoire qui sont résistantes à l'eau ou encore aux chocs, et qui peuvent fonctionner dans des plages de température allant de -25° à 85°.La garantie, elle, dépend directement de la capacité de la carte. Ainsi, le modèle 32 Go est garanti trois ans, contre cinq ans pour le modèle 64 Go et même dix ans pour la carte 128 Go. De son côté, la microSD Max Endurance 256 Go est garantie un total de quinze ans.