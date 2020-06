HP fait grimper sa gamme de SSD portables au jusqu’au téraoctet

La gamme de SSD portables de chez HP se compose donc désormais de modèles 120, 250, 500 Go et 1 To. Un adaptateur USB Type-C vers Type A est fourni à l’achat. Avec la mise à jour du port USB-C, la vitesse de lecture et d’écriture affiche de meilleurs résultats : respectivement 420 Mo/s et du 255 Mo/s sont annoncés.