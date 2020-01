Selon Kuo, Apple va avoir un premier semestre chargé, entre accessoires et nouveaux iPad et iMac

Des mises à jours techniques et un nouvel iPhone plus abordable



Apple se lancerait sur trois nouveaux marchés pour développer son écosystème



Lire aussi :

Apple dépose un brevet pour un système audio positionné virtuellement dans l'espace



Source : MacRumors

Après une fin d'année 2019 en fanfare , Apple prépare ses nouvelles gammes de produits pour maintenir sa dynamique et sa croissance. Et le constructeur semble avoir un planning très chargé si l'on en croit les informations du souvent bien informé Ming-Chi Kuo, l'analyste spécialiste d'Apple.Le premier produit est déjà connu, il s'agirait de l' iPhone 9 . Pour rappel, Apple va présenter un smartphone de milieu de gamme qui reprendra le design de l'iPhone 8 mais avec les composants de la génération 2019. Le prix devrait être fixé aux alentours des 400 dollars aux États-Unis.On devrait également voir dans les prochaines semaines de nouvelles gammes d'iPad Pro qui ne devraient pas évoluer beaucoup hormis l'intégration d'un triple capteur photo et de puces plus performantes. Les MacBook Air et MacBook Pro devraient également bénéficier d'une remise à niveau technique.Apple ne devrait toutefois pas se contenter de mises à jour et proposer trois nouveaux produits dans sa gamme. Le premier serait AirTag , un traqueur d'objets qui aurait pu être présenté en même temps que l'iPhone 11 en septembre dernier. Ces accessoires pourraient être accrochés à un trousseau de clés par exemple et seraient identifiés par l'iPhone pour être retrouvés facilement.Apple aurait également l'intention de se lancer à l'assaut du marché des casques audio avec un modèle circum-aural Bluetooth. Le modèle proposerait toutes les technologies intégrées dans les AirPods Pro comme la réduction de bruit active ou le mode transparent ainsi que l'appairage rapide sur un iPhone.Enfin Apple pourrait présenter une station de charge sans-fil. Ce dernier produit serait une surprise après l' abandon spectaculaire du projet AirPower, un accessoire qui devait recharger en simultané un iPhone, une Apple Watch et un boîtier d'AirPods. Le constructeur aurait revu ses intentions à la baisse avec une station ne pouvant charger que deux appareils à la fois.Tous ces produits seraient lancés durant le premier semestre et la plupart pourrait être annoncée lors d'une keynote qui se tiendrait courant mars.