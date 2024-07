OnTrac : Dyson décline son nouveau casque audio en plus de 2 000 couleurs

Largement personnalisable, le Dyson OnTrac propose plus de 2 000 combinaisons de couleurs pour les caches extérieures et les coussinets. Chaque coussinet est fabriqué à partir de microfibres ultra-douces et de mousse « de haute qualité », pour un confort supérieur et une étanchéité acoustique.

Côté Bluetooth, pas de multipoint, d'appairage rapide ou de support de la norme Bluetooth LE Audio. À l'instar du casque Zone, le Dyson OnTrac est compatible avec l'application MyDyson et intègre la même technologie de réduction de bruit.