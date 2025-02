Goat A1600 RTK : le robot tondeuse précis à 2 cm près

Depuis plusieurs années, Ecovacs simplifie l’entretien de nos domiciles avec ses robots aspirateurs et laveurs. Le chantre de la robotique domestique s’intéresse aussi à nos jardins avec sa gamme GOAT, et nous propose en ce début d’année 2025 de nouveaux robots-tondeuses répartis en deux catégories : A et O. Parmi les modèles A, on retrouve le Goat A1600 RTK conçu pour des pelouses allant jusqu’à 1 600 m² et qui mérite clairement le détour. Dotée d’une puissante batterie de 32 volts et de disques à double lame capables de tailler l’herbe entre 30 et 90 mm de hauteur, cette tondeuse propose une efficacité de tonte nettement améliorée par rapport aux gammes 2024 et lui permet de couvrir jusqu’à 400 m² de terrain par heure.