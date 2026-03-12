Si Dyson n’a plus rien à prouver sur le marché des aspirateurs balai, la marque semble avoir raté le coche de l’aspirateur robot. L’expert de l’aspiration avait pourtant toute sa place sur le marché, mais a laissé iRobot, puis les géants chinois Roborock, Dreame ou Ecovacs envahir les salons des particuliers avec des robots toujours plus polyvalents et onéreux.

Le constructeur britannique a bien tenté récemment de reprendre la main avec le Dyson VisNav, mais ce fut un coup d’épée dans l’eau. Les ingénieurs sont donc repartis de zéro pour concevoir leur réponse, le Dyson Spot+Scrub Ai. Cette fois, rien ne manque. Ce nouvel aspirateur robot est aussi un laveur de sols, avec un rouleau brosse s’il vous plaît, et intègre une bonne dose d’IA pour la reconnaissance des objets. Sur le papier, le Dyson Spot+Scrub Ai est donc un concurrent direct des robots aspirateurs premium. Mais est-il à la hauteur une fois installé dans la maison ?