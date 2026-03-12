Dyson et les aspirateurs robots, c’est une histoire contrariée. Le constructeur britannique a dominé l’aspiration pendant vingt ans… mais a laissé les géants chinois prendre le contrôle du nettoyage automatisé. Pourtant, le groupe britannique est bien décidé à ne pas se laisser faire et présente aujourd’hui son nouveau modèle, le Dyson Spot+Scrub Ai. Je l’ai testé durant une semaine pour voir ce qu’il avait dans le ventre.
- Excellente puissance d'aspiration
- Récupération des poussières sans sac
- Lampe pour la détection des micro poussières
- Trois heures de fonctionnement
- Un mode IA utile au quotidien
- Lourd et épais
- Lavage des sols moyen sur taches incrustées
- Navigation aléatoire dans la maison
- Application mobile moderne, mais confuse
- Pas d'accessoires de rechange
Si Dyson n’a plus rien à prouver sur le marché des aspirateurs balai, la marque semble avoir raté le coche de l’aspirateur robot. L’expert de l’aspiration avait pourtant toute sa place sur le marché, mais a laissé iRobot, puis les géants chinois Roborock, Dreame ou Ecovacs envahir les salons des particuliers avec des robots toujours plus polyvalents et onéreux.
Le constructeur britannique a bien tenté récemment de reprendre la main avec le Dyson VisNav, mais ce fut un coup d’épée dans l’eau. Les ingénieurs sont donc repartis de zéro pour concevoir leur réponse, le Dyson Spot+Scrub Ai. Cette fois, rien ne manque. Ce nouvel aspirateur robot est aussi un laveur de sols, avec un rouleau brosse s’il vous plaît, et intègre une bonne dose d’IA pour la reconnaissance des objets. Sur le papier, le Dyson Spot+Scrub Ai est donc un concurrent direct des robots aspirateurs premium. Mais est-il à la hauteur une fois installé dans la maison ?
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et fabrication : un aspirateur lourd et massif qui respire la qualité
Le Dyson Spot+Scrub Ai n’est pas le modèle le plus léger de la classe, notamment si on le compare au dernier haut de gamme de chez Roborock, le Saros 20. Quand ce dernier ne mesure que 79,8 mm d’épaisseur, notre Dyson affiche fièrement une épaisseur de 110 mm. L’appareil ne passera définitivement pas sous la plupart des meubles. Il est aussi très lourd avec un poids de 6,6 kg. Je concède que ce n’est pas tous les jours que l’on soulève son aspirateur robot, mais si celui-ci vient à se bloquer pour je ne sais quelle raison, préparez vos biceps, ils vont être sollicités.
Ce design a malgré tout un mérite : la robustesse. Les équipes de Dyson savent créer des aspirateurs robustes, et celui-ci en est un. On sent au déballage la qualité de l’appareil, le choix de matériaux premium. C’est un excellent point lorsque l’on débourse plus de 1 000 € dans un aspirateur robot, et que l’on n’a pas envie qu’il marque au moindre choc contre un mur.
Sous le robot, on découvre le système de lavage qui distingue ce modèle de ses prédécesseurs. La brosse principale est somme toute classique avec un unique rouleau antiemmêlant, secondé par deux brosses latérales. Petit point noir : le constructeur ne propose pas de brosses de rechange dans le kit, plutôt chiche d’ailleurs puisqu’il ne contient aucun accessoire supplémentaire.
Pour le nettoyage, on retrouve non pas deux serpillères, mais un rouleau brosse, qui ressemble à s’y méprendre à celui du Dyson Clean+Wash, le laveur de sols que j’avais testé précédemment. De l’eau propre, présente dans le réservoir intégré au robot, est projetée en continu pour un nettoyage annoncé comme plus efficace et hygiénique. Le rouleau est la grande tendance dans le domaine de l’aspirateur robot, il n’est donc pas étonnant que Dyson l’adopte avec son nouvel appareil.
La station est aussi massive que l’est l’aspirateur. On retrouve trois réservoirs, avec de gauche à droite : le réservoir à déchets (Dyson ne propose pas de sac jetable, une évidence pour le roi de l’aspirateur balai), le réservoir d’eau sale et enfin celui d’eau propre. Ces deux derniers ne sont pas vraiment volumineux avec respectivement 2,3 L et 2,1 L de contenance. Les concurrents tablent sur des bacs de 3,5 à 4 L. Il faudra donc les remplir et les vider plus régulièrement.
Aspiration : Dyson est dans son élément, avec des performances remarquables
Dyson est la marque référence dans le domaine de l’aspirateur balai, et il était assez évident qu’elle allait mettre son savoir-faire au service de son nouvel aspirateur robot. Le Spot+Scrub Ai ne propose pas le moteur le plus puissant du marché sur le papier, avec une valeur de 18 000 Pa. C’est presque deux fois moins que certains modèles haut de gamme concurrents, mais comme on l’a déjà vu, les chiffres ne sont qu’une donnée, et rien ne vaut un essai en bonne et due forme.
L’aspirateur robot Dyson est un monstre qui avale tout sur son passage. Lors d’un cycle que j’appellerais de routine, avec de la poussière, quelques poils d’animaux et quelques débris par-ci par-là, le Spot+Scrub Ai fait un sans-faute et ne laisse rien passer. Le sol est impeccable après un passage en mode d’aspiration normal. Le mode Fort ne se justifie pas vraiment pour un passage quotidien, c’est encore plus vrai pour ce modèle.
L’aspirateur robot propose trois niveaux d’aspiration, mais j’ai préféré utiliser l’IA (ou Ai, en anglais c’est plus chic) du produit, qui ajuste automatiquement la puissance de feu de l’appareil pour récupérer les débris les plus lourds, ou attaquer le nettoyage d’un débris plus important. Là encore, le procédé fonctionne plutôt très bien, mieux même que certains concurrents. Durant le nettoyage, on entend nettement le Spot+Scrub Ai faire rugir son moteur pour s’occuper des zones les plus sales de la maison.
Parlons justement des tapis. Le Dyson Spot+Scrub Ai fait là encore du très bon travail, avec une récupération profonde des poussières et autres joyeusetés qui se glissent chaque jour dans les fibres. Le passage de l’aspirateur robot se voit, même avec un moteur pourtant moins puissant que ses petits copains haut de gamme. La brosse principale, mélange de caoutchouc et de poils en nylon, est d’excellente qualité. On en attendait pas moins de Dyson. Je regrette malgré tout qu’après le nettoyage, quelques amas de poils restent coincés dans la brosse et ne soient pas correctement évacués vers le réservoir.
Lavage des sols : peut mieux faire
Passons maintenant au lavage des sols. Comme vous pouvez le lire dans mon test du Dyson Clean+Wash Hygiene, ce n’est pas la partie que le constructeur maîtrise le mieux, et j’étais donc curieux de voir comment allait se débrouiller en conditions réelles.
Disons-le tout net : c’est moyen. Le premier passage s’est révélé… correct, sans plus, avec un lavage des traces légères, les traces de pas ou d’eau. Sur des taches de café ou de sauce, le robot n’est pas aussi performant en mode Moyen, mais réussit quand même à en retirer une bonne partie.
Un problème toutefois : le rouleau brosse laisse lui-même des traces au sol, que l’on voit nettement en pleine lumière. Je pense que ce défaut aurait pu être corrigé par l’application d’une solution détergente, mais comme je le disais plus haut, Dyson n’a pas jugé bon d’en fournir ne serait-ce qu’un échantillon. Il faudra donc se contenter d’eau claire, ou débourser 25 € pour obtenir un flacon de 500 mL de produit nettoyant. Ce n’est vraiment pas donné.
Pour tester le robot aspirateur dans des conditions plus délicates, j’ai activé le mode de lavage le plus élevé, et l’ai soumis aux mêmes tests, à savoir la récupération d’une tache de café séchée, puis de soda. Pour la première, il y a du mieux, avec un nettoyage complet dès le premier passage. L’IA de l’appareil détecte aussi les taches lors de ses déplacements, et agit davantage en profondeur pour les éliminer. Pour le coup, c’est réussi. Sur le soda, par contre, le Spot+Scrub Ai est plus à la traîne et en laisse une petite partie au sol malgré son insistance.
Notez aussi que le robot aspirateur repart très fréquemment à la station pour nettoyer à la brosse. Trop à mon goût. Pour nettoyer mon rez-de-chaussée, qui mesure environ 40 m², l’appareil fait pas moins de trois allers-retours, peu importe le niveau de saleté. Si vous êtes absent, peu importe, mais si vous souhaitez passer un coup rapide sur le sol avant de recevoir, le Dyson Spot+Scrub Ai est un peu trop lent pour cela.
Navigation : le Spot+Scrub Ai est loin derrière la concurrence
Pour se déplacer dans l’espace, le Dyson Spot+Scrub Ai dispose donc à la fois d’un LiDAR et d’une caméra, une configuration assez classique sur un aspirateur robot de cette gamme. Pourtant, les résultats sont assez éloignés de ce que j’ai l’habitude de constater sur ces modèles équivalents.
Les problèmes débutent avec la cartographie. Si le robot aspirateur prend quelques petites minutes pour visiter chaque pièce de la maison, le résultat à l’écran est déroutant. Le Dyson Spot+Scrub Ai n’est pas capable de délimiter les pièces, et l’on se retrouve face à une carte grise sur fond noir assez incompréhensible. Il m’a fallu de longues minutes pour repérer les lieux et diviser les surfaces pour respecter la disposition de la maison. Les outils de l’application Dyson sont limités – pour ne pas dire archaïques. On peut seulement glisser une ligne de démarcation, mais pas la réajuster. Au final, je n’aboutis qu’à un découpage grossier de mon logement.
Bon courage pour retrouver vos pièces ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Les déplacements dans la maison sont aussi aléatoires. À plusieurs reprises, et après quelques cycles de nettoyage, le robot aspirateur ne semble parfois pas savoir où il se trouve. Son comportement est incohérent, l’appareil a bien du mal à suivre les murs, ou revient subitement au centre de la pièce sur une zone déjà lavée. Au final, il passe presque partout, mais perd du temps et n’offre pas le même niveau de précision que l’un de ses confrères chinois.
La reconnaissance des objets fonctionne, c’est tout de même un bon point. La marque annonce l’identification de 200 types d’obstacles, même si au final, le Spot+Scrub Ai se contente bien souvent de faire le tour pour éviter d’entrer dans un pied de meuble ou une chaussure.
Dernier point : le Dyson Spot+Scrub Ai a du mal à monter sur les tapis. Le mien est assez fin, et pourtant le robot s’embourbe et parfois ne parvient pas à franchir la petite bordure. Il perd aussi régulièrement ses crossettes latérales au moindre contact, les aimants n’étant pas assez forts pour les maintenir en cas de choc. Il m’est arrivé de retrouver la brossette avalée par la brosse de l’aspirateur.
Application : une interface moderne, parfois trop
Je ne parle presque jamais de l’appairage dans mes tests. Dans la majorité des cas, l’installation d’un aspirateur robot prend quelques minutes et ne mérite pas vraiment que l’on s’y attarde. Le Dyson Spot+Scrub AI fait malheureusement exception. L’association avec l’application mobile demande plusieurs étapes : il faut d’abord allumer le robot, puis appuyer simultanément sur deux boutons pour activer le mode Wi-Fi avant de lancer la détection depuis l’application. Le processus est assez long et surtout mal expliqué. Certaines informations essentielles, comme le fait que le robot doit impérativement être allumé pour être détecté, ne sont pas clairement indiquées. Une fois l’appareil reconnu, l’application impose en plus la saisie d’une date d’achat avant de poursuivre l’installation. Dernière petite surprise : lors du premier démarrage, le robot s’exprime… en allemand. Heureusement, le français est bien disponible dans les paramètres et peut être sélectionné en quelques secondes.
Les applications compagnon des aspirateurs robot se ressemblent toutes peu ou prou. Le logiciel Dyson apporte un vrai vent de fraîcheur d’un point de vue visuel et ergonomique. La présentation des différents boutons de démarrage, ou de la carte – en 2D ou en 3D – est réussie, mais les différentes options sont plus difficiles d’accès.
Le constructeur n’a pas ménagé sa peine et propose de nombreux réglages pour personnaliser l’utilisation du Spot+Scrub Ai, mais répartis dans de nombreux menus un peu obscurs pour l’utilisateur néophyte. Le tout demande un petit temps d’adaptation, ce n’est pas aussi intuitif que chez Roborock, mais après quelques utilisations, on s’y retrouve. Je note aussi quelques bugs, comme cette section qui indique que le produit de nettoyage est présent, ce qui n'est pas le cas.
Le Dyson Spot+Scrub Ai fonctionne avec Google Home et Amazon Alexa, mais n’offre pas de compatibilité Matter. Impossible donc de l’intégrer facilement à son système domotique, ni de créer des scénarios d’usage avec ces autres objets connectés.
Autonomie et entretien : un robot endurant et simple à nettoyer
Le Spot+Scrub Ai offre environ trois heures d’autonomie en fonctionnement automatique, IA activée, ce qui est dans la moyenne haute des aspirateurs robots premium. La recharge prend environ trois heures complètes pour passer de 0 à 100 % et l’aspirateur s’éteint automatiquement après six heures s’il n’est pas placé sur sa station.
Le vidage du réservoir est impeccable, avec un système cyclonique hérité des aspirateurs balai de Dyson. Les poussières, poils et micro-débris sont envoyés dans un bac sans sac, une très bonne idée qui évite l’achat de consommables. Son ouverture est simple et bien pensée pour éviter de mettre les mains dans les déchets. Le nettoyage du rouleau brosse est tout aussi efficace, de même que le séchage à l’air chaud.
Malgré les différents déchets traités, l’aspirateur, après quelques heures d’entretien, est prêt à repartir dans la maison avec une brosse nettoyée en profondeur. Le rouleau se retire facilement si vous souhaitez le nettoyer à la main après plusieurs mois d’utilisation.
Dyson Spot + Scrub Ai : l'avis de Clubic
Le Dyson Spot+Scrub AI est un produit paradoxal. Sur certains points, il impressionne franchement. L’aspiration est tout simplement excellente et rappelle immédiatement le savoir-faire de la marque britannique. Sur ce terrain, Dyson reste une référence et ce robot le prouve sans difficulté. La qualité de fabrication est également au rendez-vous, tout comme l’entretien, simple et bien pensé grâce au système sans sac et au nettoyage automatique du rouleau.
Malheureusement, un aspirateur robot ne se juge pas uniquement sur sa puissance d’aspiration. Et c’est précisément là que le Spot+Scrub AI montre ses limites. Le lavage des sols reste seulement correct, la navigation manque clairement de précision et l’application, pourtant très soignée visuellement, n’est pas aussi intuitive que celles de Roborock ou Dreame. À plus de 1 000 €, ces défauts pèsent lourd face à une concurrence qui maîtrise aujourd’hui parfaitement ces aspects.
Au final, le Dyson Spot+Scrub AI ressemble davantage à un excellent aspirateur, auquel on aurait greffé des fonctions de robot. L’appareil impressionne par sa puissance et sa qualité de fabrication, mais accuse un retard évident sur les technologies qui font aujourd’hui la différence dans ce segment. Dyson signe donc un robot intéressant, mais encore loin du niveau des meilleurs modèles du marché.
Fiche technique Dyson Spot+Scrub AI
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Capacité du bac à poussière
|3l
|Capacité du bac à eau
|2.3m³
|Type de brosse
|Nylon, Caoutchouc
|Base aspirante
|Oui
|Niveau sonore
|63dB
|Autonomie
|3h
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Monte les marches
|Non
|Avec bras articulé
|Non
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Puissance d'aspiration
|18 000 Pa
|Niveaux de puissance d'aspiration
|3
|Récupération de la poussière
|Sans sac
|Capacité du bac à poussière
|3l
|Capacité du bac à eau
|2.3m³
|Brosse centrale
|Oui
|Type de brosse
|Nylon, Caoutchouc
|Brosse(s) latérale(s)
|2
|Base aspirante
|Oui
|Niveau sonore
|63dB
|Autonomie
|3h
|Temps de charge de la batterie
|3 heures
|Batterie amovible
|Non
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Détecteur de vide
|Oui
|Monte les marches
|Non
|Murs virtuels
|Oui
|Programmable
|Oui
|Avec bras articulé
|Non
|Modes de parcours
|Murs vers le centre
|Wi-Fi
|Oui
|Bluetooth
|Oui
|Environnement(s) logiciel(s) compatible(s)
|Google Home, Amazon Alexa
|Assistant vocal compatible
|Google Assistant, Alexa
|Hauteur
|110mm
|Largeur
|370mm
|Poids
|6.6kg
|Forme du robot
|Disque