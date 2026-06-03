Cette compacité se retrouve également au moment du rangement. Une fois positionné verticalement sur sa station d’accueil, l’appareil peut être replié sur lui-même, ce qui réduit considérablement sa hauteur à seulement 78 cm. Il se glisse ainsi sans aucun problème dans un placard standard ou sous un escalier.

Sur la balance, le i7 Fold affiche un poids de 5,4 kg à vide. Un chiffre qui peut faire peur, mais dans la pratique, vous ne portez jamais ce poids. Comme l’essentiel des composants et le réservoir d'eau propre sont positionnés au plus près de la brosse, le centre de gravité est extrêmement bas. Résultat, lorsque l'appareil est en position de nettoyage et repose sur le sol, le poids réel supporté par votre poignet n’est que de 3,5 kg. Ajoutez à cela la brosse rotative qui entraîne naturellement l'appareil vers l’avant, et la manipulation se fait presque sans effort. Attention toutefois, cette assistance ne fonctionne pas en marche arrière ; il faudra donc fournir un léger effort musculaire pour ramener l'appareil vers soi lors des mouvements de va-et-vient. Le réservoir d'eau sale se situe quant à lui à l’arrière du corps de l’aspirateur, permettant de le retirer facilement après un auto-nettoyage.

Enfin, la connectivité fait ici l’objet d’une coupe franche : le i7 Fold fait l’impasse totale sur le Wi-Fi et l’application mobile. L’écran LED de l'appareil suffit amplement à afficher les informations vitales, comme le mode sélectionné et le niveau de batterie restant.