Tineco continue d’enrichir sa gamme d’aspirateurs-laveurs avec le Floor One i7 Fold. Ce modèle tente de résoudre un problème récurrent : l’encombrement et la rigidité des appareils traditionnels et prend le contrepied des modèles haut de gamme comme le S9 Artist. Grâce à son manche articulé capable de se plier à 180°, il promet de se faufiler sous les meubles, tout en offrant un rangement vertical ultra-compact. Privé de fioritures comme le lavage à l’eau chaude, le dosage automatique de détergent ou une application mobile, que vaut réellement ce modèle sur le terrain ? Nous l’avons testé en profondeur.
- Format ultra compact et manche pliable
- Nettoyage bord-à-bord des deux côtés de la brosse
- Auto-nettoyage et séchage FlashDry à 85 °C très efficaces
- Poids bien équilibré une fois en main
- Réservoir d'eau sale un peu juste (400 ml)
- Pas de capteur de saleté iLoop (modes manuels uniquement)
- Assistance autotractée uniquement en marche avant
- Pas de nettoyage des sols à l'eau chaude
Dans la jungle des aspirateurs-laveurs de sol, la course à la puissance et à la surenchère technologique a souvent un effet pervers : l’embonpoint des appareils. Entre les réservoirs XXL, les batteries de forte capacité et les têtes de nettoyage de plus en plus volumineuses, manipuler et ranger ces appareils s’apparente parfois à un exercice de musculation. Tineco, l’un des leaders incontestés du secteur, semble avoir entendu les doléances des familles vivant dans des espaces plus contraints ou possédant du mobilier bas.
Avec le Floor One i7 Fold, la marque opère un véritable changement de paradigme. L’objectif n’est plus d’afficher la fiche technique la plus délirante du marché, mais d’offrir une agilité inédite au quotidien. Ce modèle se positionne comme un entre-deux stratégique, juste en dessous de ses fiers destriers premiums, comme le Floor S9 Artist en se concentrant sur ce qui compte vraiment : l’ergonomie, la simplicité de stockage et un lavage quotidien efficace. Un pari pragmatique qui mérite que l’on s’y attarde pour voir si les concessions faites sur l’autel de la compacité ne gâchent pas l’expérience globale.
Design et ergonomie : Un format ultra-compact qui sait se coucher à plat
Dès le déballage, le Tineco Floor One i7 Fold surprend par son esthétique épurée et sa silhouette particulièrement fine. Habillé d’un plastique blanc mat qualitatif, il rompt avec les lignes massives de ses prédécesseurs pour adopter un look plus proche d'un aspirateur balai classique. C’est au niveau de son manche que se situe la véritable innovation : un tube pliable à 180°. Grâce à une gâchette mécanique bien pensée, l’appareil est capable de se coucher totalement à plat sur le sol, affichant une hauteur minimale de seulement 9,6 cm. Pour l’utilisateur, c'est un confort indéniable : plus besoin de s’accroupir ou de déplacer les tables basses pour traquer la saleté sous un lit ou un canapé.
Cette compacité se retrouve également au moment du rangement. Une fois positionné verticalement sur sa station d’accueil, l’appareil peut être replié sur lui-même, ce qui réduit considérablement sa hauteur à seulement 78 cm. Il se glisse ainsi sans aucun problème dans un placard standard ou sous un escalier.
Sur la balance, le i7 Fold affiche un poids de 5,4 kg à vide. Un chiffre qui peut faire peur, mais dans la pratique, vous ne portez jamais ce poids. Comme l’essentiel des composants et le réservoir d'eau propre sont positionnés au plus près de la brosse, le centre de gravité est extrêmement bas. Résultat, lorsque l'appareil est en position de nettoyage et repose sur le sol, le poids réel supporté par votre poignet n’est que de 3,5 kg. Ajoutez à cela la brosse rotative qui entraîne naturellement l'appareil vers l’avant, et la manipulation se fait presque sans effort. Attention toutefois, cette assistance ne fonctionne pas en marche arrière ; il faudra donc fournir un léger effort musculaire pour ramener l'appareil vers soi lors des mouvements de va-et-vient. Le réservoir d'eau sale se situe quant à lui à l’arrière du corps de l’aspirateur, permettant de le retirer facilement après un auto-nettoyage.
Enfin, la connectivité fait ici l’objet d’une coupe franche : le i7 Fold fait l’impasse totale sur le Wi-Fi et l’application mobile. L’écran LED de l'appareil suffit amplement à afficher les informations vitales, comme le mode sélectionné et le niveau de batterie restant.
Lavage des sols : Une efficacité éprouvée, sans superlatifs
Sur le terrain du nettoyage pur, le Tineco Floor One i7 Fold va droit au but. Il développe une puissance d’aspiration de 22 000 Pa (230 W). Certes, nous ne sommes pas au niveau de la force brute et des technologies de pointe de la série S9, mais cette puissance s’avère amplement suffisante pour la quasi-totalité des accidents du quotidien (lait renversé, traces de boue, miettes tenaces). Le nettoyage des sols s’effectue exclusivement à l’eau à température ambiante, puisque le i7 Fold fait l’impasse sur la fonction de lavage à la vapeur ou à l'eau chaude en cours de cycle. De même, aucun système de distribution automatique n’est intégré : il vous faudra ajouter manuellement une dose de détergent directement dans le réservoir d’eau propre. Heureusement, Tineco reste particulièrement généreux et inclut un flacon de détergent dans la boîte, ainsi que deux filtres et deux rouleaux brosse de rechange.
Pour ce qui est de la tête de lavage, la marque n’a pas négligé la précision, puisqu’elle a intégré un rouleau de bord-à-bord des deux côtés, permettant d’atteindre les plinthes peu importe le sens de nettoyage.
À cela s’ajoute le racleur DualBlock, qui vient peigner en continu le rouleau pour diriger les saletés et les cheveux directement vers le canal d’aspiration. Le résultat est à la hauteur des attentes : la brosse reste propre tout au long du cycle et l’appareil ne laisse aucune trace d’eau disgracieuse sur le carrelage ou le parquet après son passage.
Pour autant, cette simplicité assume une contrepartie : l’absence du fameux capteur intelligent iLoop, pourtant mis en avant sur la plupart des modèles de la marque. Sur le i7, pas d’analyse automatique de la saleté ni d’anneau LED qui vire du bleu au rouge. C’est à vous de reprendre les commandes en basculant manuellement entre le mode Éco (pour l’entretien quotidien) et le mode Max (pour les accidents plus sérieux et les taches les plus incrustées). À l’inverse, le mode Quiet conviendra pour un nettoyage rapide en limitant le bruit à seulement 68 dB, tandis que les autres modes restent assez discrets, allant de 70 à 72 dB lors du nettoyage.
Sur des taches fraîches ou collantes (sirop, ketchup, traces de pas boueuses), le i7 Fold se montre particulièrement efficace. En revanche, face à des résidus solidement incrustés ou séchés de la veille (comme des projections de sauce tomate ou du café séché), l’absence d’eau chaude en continu se fait ressentir. Là où un modèle ultra-premium ou à vapeur élimine le problème en deux va-et-vient, le i7 Fold demandera de s’attarder un peu plus en mode Max et d’effectuer quatre à cinq passages pour désincruster totalement la zone. Heureusement, la puissance d’aspiration est particulièrement bien calibrée : le sol est sec en moins de deux minutes et nous n’avons constaté aucune auréole disgracieuse, même sur un carrelage sombre très exposé à la lumière.
Le Tineco Floor One i7 est donc le compagnon parfait pour les saletés du quotidien, mais peut se montrer moins coopératif sur les traces particulièrement difficiles ou sèches. C’est un compromis plus qu’acceptable au vu de son positionnement tarifaire, et surtout de son format très compact et léger.
Autonomie : Une endurance correcte pour le ménage quotidien
Pour alimenter son moteur de 230 W, le Tineco Floor One i7 Fold s’appuie sur une batterie de 4 000 mAh. La marque annonce une autonomie maximale de 50 minutes en mode Éco ou 30 minutes en mode Max. Dans la réalité d’un nettoyage mixte, alternant entre passages tranquilles et quelques poussées de fièvre en mode Max sur les zones de cuisson, la batterie tient ses promesses avec environ 40 minutes d’utilisation continue.
C’est une performance suffisante pour un appareil conçu pour la compacité. Cette endurance permet de nettoyer 60 à 80 m² sans craindre la panne sèche, mais ne suffira pas pour nettoyer une grande maison d’une seule traite. Du côté de la recharge, il faudra faire preuve d’un peu de patience : comptez environ 4 heures pour requinquer complètement l’appareil sur sa station d’accueil.
Entretien : Le grand jeu du nettoyage et séchage à 85 °C
L’entretien est souvent le juge de paix d’un aspirateur-laveur : si nettoyer l’appareil prend plus de temps que de laver les sols, l’intérêt s’effondre. Sur ce point, Tineco fait figure d’exemplarité grâce à un entretien particulièrement simple. L'entretien quotidien du i7 Fold se résume à un appui sur un bouton une fois qu’il est sur sa base. Celui-ci active alors un auto-nettoyage complet du rouleau à l’eau chaude à 85 ºC.
Pendant cette phase, le rouleau effectue une rotation bidirectionnelle à 720° afin de bien redresser les fibres et d’éviter que les cheveux ne restent emmêlés. S’ensuit un séchage à 85 ºC pendant 5 minutes, évitant ainsi que la brosse reste humide, ce qui est propice à la prolifération de mauvaises odeurs et de bactéries. Un mode SilentDry, plus long mais sous la barre des 45 dB, est également disponible pour ne pas réveiller toute la maison.
Toutefois, le format ultra-compact et l’architecture pliable imposent des limites géométriques incontournables sur la taille des réservoirs embarqués. Si le réservoir d’eau propre affiche un honnête 700 ml, le collecteur d'eau sale culmine à seulement 400 ml. Cette capacité réduite est une concession technique obligatoire pour permettre à l’appareil de fonctionner totalement à plat sans que l’eau usée ne remonte dans le bloc moteur. À l’usage, cela signifie qu’au cours d’une grande session de ménage, vous devrez vider le réservoir d'eau sale au moins une fois avant d’avoir épuisé la batterie ou l'eau propre.
Heureusement, Tineco a eu la bonne idée d'intégrer un filtre de séparation efficace dans le collecteur pour dissocier les déchets solides des liquides, ce qui simplifie grandement la vidange au-dessus de la poubelle et de l’évier.
Le Tineco Floor One i7 Fold réussit son pari en troquant la surenchère technologique contre une véritable agilité pratique. Son manche articulé pliable à 180 degrés et son rangement vertical ultra-compact en font un allié de choix pour les espaces restreints et les petites surfaces, où sortir et ranger un aspirateur-laveur sans se poser de questions est aussi important que ses performances. S'il fait l'impasse sur le capteur iLoop, la connectivité mobile ou le lavage à l'eau chaude en continu, il n'en demeure pas moins un laveur très efficace au quotidien, notamment grâce à son vrai nettoyage bord-à-bord et son excellent système d'auto-nettoyage FlashDry à 85 degrés.
Pour moins de 500 euros, c'est un choix pragmatique, équilibré et hautement recommandable. Pas d'application à configurer, pas de réservoir encombrant à gérer, pas de place dédiée à lui trouver dans l'entrée. Il se plie, il se range, il fait le travail.
- Format ultra compact et manche pliable
- Nettoyage bord-à-bord des deux côtés de la brosse
- Auto-nettoyage et séchage FlashDry à 85 °C très efficaces
- Poids bien équilibré une fois en main
- Réservoir d'eau sale un peu juste (400 ml)
- Pas de capteur de saleté iLoop (modes manuels uniquement)
- Assistance autotractée uniquement en marche avant
- Pas de nettoyage des sols à l'eau chaude
Fiche technique Tineco Floor One i7 Fold
Résumé
|Puissance d'aspiration (Pascal)
|22000
|Capacité du réservoir
|0.4l
|Fonctions
|Aspire, Lave, Sèche
|Type d'alimentation
|Batterie
|Autonomie
|50mn
Caractéristique technique
|Puissance d'aspiration (Pascal)
|22000
|Capacité du réservoir
|0.4l
|Niveau sonore
|78dB
|Fonctions
|Aspire, Lave, Sèche
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Nombre de vitesse
|4
|Mode Turbo
|Oui
|Type d'alimentation
|Batterie
|Autonomie
|50mn
|Temps de charge de la batterie
|4h
|Hauteur
|1,138.2mm
|Largeur
|199.2mm
|Profondeur
|243.6mm
|Poids
|3.8kg