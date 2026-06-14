Le Scuba V3 est un robot comme on les aime : compact et presque léger avec ses 8,2 kg, c’est le genre de robot qu’on transporte aisément à la piscine pour s’en servir souvent. Ce milieu de gamme ne cherche pas à offrir l’option skimmer, ce qui est très bien pour le portefeuille mais aussi pour le poids et l’encombrement. On retrouve le style Aiper avec du noir pailleté, du bleu et quelques touches cuivrées. Mais on retrouve aussi de bonnes grosses chenilles et de gros rouleaux aux extrémités, gages d’une bonne motricité et d’un bon nettoyage, comme on va le voir.

Le double panier (filtration normale 180μm et micrométrique 3μm) est devenu un classique chez Aiper, mais on retrouve le fameux micromesh bien connu chez Aiper et qui nous exaspère à chaque fois qu’il faut le laver. Cette année cependant, on va un peu modérer nos reproches car il s’agit cette fois-ci d’un simple bandeau souple qui s’enroule sur une structure rigide (hélas toujours avant le filtre principal). On reste sur un choix absurde de placer la microfiltration en amont de la filtration normale, obligeant ainsi à faire un premier passage avant de placer le filtre fin. Heureusement, on peut désormais l’enlever assez facilement et le retourner pour passer au jet, voire même l’envoyer au lave-linge !