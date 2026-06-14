Aiper est sans doute la marque la plus agressive dans le petit monde du robot nettoyeur de piscine : chaque année, la gamme est renouvelée, avec souvent des robots qui ne sont en vente qu’une seule saison. Il est déjà loin le temps du bête robot sans intelligence (Seagull Plus), alors que c’était à peine en 2023 ! La nouveauté de cette année, c’est l’intelligence artificielle, avec le Scuba V3, un robot qui sait mieux que vous ce qu’il faut faire dans l’eau. Alors, argument marketing ou vraie avancée ?
- Compact et assez léger (8,2kg)
- Sait remonter à la surface
- Mode tout automatique convaincant
- Mode ligne d'eau toujours au top
- Filtre Micromesh toujours assez long à décrasser
- Ne sait rester qu'une dizaine de minutes en surface quand il a fini
- Recharge longue (4 à 5 heures)
Déballage Aiper Scuba V3 : une bonne surprise
Le Scuba V3 est un robot comme on les aime : compact et presque léger avec ses 8,2 kg, c’est le genre de robot qu’on transporte aisément à la piscine pour s’en servir souvent. Ce milieu de gamme ne cherche pas à offrir l’option skimmer, ce qui est très bien pour le portefeuille mais aussi pour le poids et l’encombrement. On retrouve le style Aiper avec du noir pailleté, du bleu et quelques touches cuivrées. Mais on retrouve aussi de bonnes grosses chenilles et de gros rouleaux aux extrémités, gages d’une bonne motricité et d’un bon nettoyage, comme on va le voir.
Le double panier (filtration normale 180μm et micrométrique 3μm) est devenu un classique chez Aiper, mais on retrouve le fameux micromesh bien connu chez Aiper et qui nous exaspère à chaque fois qu’il faut le laver. Cette année cependant, on va un peu modérer nos reproches car il s’agit cette fois-ci d’un simple bandeau souple qui s’enroule sur une structure rigide (hélas toujours avant le filtre principal). On reste sur un choix absurde de placer la microfiltration en amont de la filtration normale, obligeant ainsi à faire un premier passage avant de placer le filtre fin. Heureusement, on peut désormais l’enlever assez facilement et le retourner pour passer au jet, voire même l’envoyer au lave-linge !
On note que le panier de filtration a un volume assez standard de 3,5 litres, une taille sans surprise alors que son grand concurrent Beatbot est passé à un panier de 6 litres. On ne se plaindra pas cependant, car c’est largement suffisant pour disposer d’une bonne aspiration pendant plusieurs jours avec une piscine de taille moyenne et normalement sale.
La marque a abandonné le panier à grosse maille de début de saison proposé avec la gamme X1. Un coup d’épuisette reste de toute façon plus efficace pour les gros débris de début de saison.
Belle surprise dans le carton : Aiper propose une station de charge simple et pratique, puisqu’elle se replie à plat. Ceux qui adorent les stations auront ce qu’ils attendent, et ceux qui veulent économiser la place lors du rangement hivernal ne pourront pas se plaindre tant la base est compacte. C’est bien vu.
Test Scuba V3 : une piscine toujours propre avec un robot qu’on oublie
Extérieurement, rien ne distingue le Scuba V3 de ses prédécesseurs. C’est dans son fonctionnement que tout change. Trois modes coexistent : le mode classique, où on sort le robot quand la piscine en a besoin ; le mode planifié, où il travaille à intervalles réguliers ; et la vraie nouveauté, le mode IA Navium. Avec le Scuba V3, Aiper propose une troisième voie : on laisse le robot au fond de la piscine, comme en mode planifié, mais grâce à une IA et sa caméra, il va décider par lui-même s’il y a beaucoup de travail à faire, et apprendre où la majorité des débris se retrouvent d’habitude.
Le tout est connecté à la météo pour affiner le nettoyage en fonction des conditions météorologiques (s’il pleut, il faut en général nettoyer un peu plus que s’il fait beau), car le robot monte à la surface après chaque nettoyage, ça lui permet de se connecter en Wi-Fi pour avoir des nouvelles de la météo, mais aussi d’envoyer une notification pour dire que le nettoyage du jour est réussi. Ce feedback quotidien est vraiment appréciable : si le robot se fait oublier, on a quand même un rappel que tout va bien, ou qu’il faut le charger.
Petit bonus : puisque le robot est équipé d’une caméra pour détecter les débris, Aiper a bien fait les choses : deux puissants phares LED permettent d’éclairer la piscine si le nettoyage commence tôt le matin, quand la luminosité est faible et qu’une bâche recouvre encore le bassin. On pense à tout chez Aiper !
Au final, le robot adapte bien sa durée de nettoyage en fonction de l’état de la piscine, et on retrouve un bassin propre chaque jour. Par contre, ses trajectoires sont loin d’être optimisées : on s’attendait à ce qu’il fonce sur les gros amas de débris bien visibles, mais non, il procède de façon assez erratique. On espère que les mises à jour officielles rendront ses déplacements plus logiques, lui faisant encore gagner en autonomie.
Aiper fait toujours la différence avec son mode ligne d’eau : le robot monte jusqu’à la ligne d’eau et racle la paroi en se déplaçant latéralement jusqu’à ce qu’il détecte un changement de mur. C’est bien fait et plus efficace que les robots qui redescendent à chaque fois, c’est-à-dire l’ensemble de la concurrence.
La puissance d’aspiration et la relative compacité du Scuba V3 sont de sérieux avantages quand il s’agit de nettoyer un escalier : en montant les marches en diagonale, le robot a pu décrasser sans grand souci un escalier sablonneux.
En fin de nettoyage, le robot remonte en surface et y reste jusqu’à l’épuisement de sa batterie (il y en a pour 10 minutes environ si vous avez fait un cycle complet). Il faut donc être là pour profiter de ce mode, il n’y a pas de ballast lui permettant de flotter longtemps, ce qui veut dire qu’en mode planifié ou AI Navium, vous récupérerez la plupart du temps le Scuba V3 au fond de la piscine, avec la perche et le crochet. C’est là qu’on apprécie d’avoir un robot de « seulement » 8,2kg à sec, car il est un peu plus lourd une fois plein d’eau.
Du côté de l’application, si Aiper sait garder les choses simples (et on remercie la marque de ne pas succomber comme d’autres à la tentation de placer une boutique et des publicités dans son app), l’arrivée de l’IA a rendu les choses un peu plus complexes. On peut choisir un mode classique, un mode planifié avec sélection des jours et de la durée, ou laisser le mode IA Navium décider de tout, ou presque : il faudra quand même indiquer les jours et la durée souhaitée. Un peu de temps d’adaptation est nécessaire avant de trouver la configuration qui convient. Il faut un peu réfléchir et essayer ce qui vous plaît le plus avant de lancer le nettoyage.
Côté autonomie enfin, comme d’habitude chez Aiper, il y en a largement assez pour nettoyer un grand bassin de fond en comble. C’est surtout en mode planifié que ça brille : comptez 4 à 5 nettoyages sur une seule charge, de quoi tenir une semaine complète en mode IA Navium sans se soucier de la recharge.
En ce qui concerne la recharge, rien de neuf : il faut compter environ 5 heures pour recharger complètement la batterie, un temps assez long mais très standard dans le domaine des robots de piscine : il faut penser à avoir un robot au moins chargé à moitié si on l’utilise juste avant la baignade.
Aiper Scuba V3 : l’avis de Clubic
Le Scuba V3 est un bon robot piscine, il reprend les fondamentaux d'Aiper (aspiration puissante, mode ligne d'eau efficace, prix contenu) sans le mode skimmer qui pour le moment n'est jamais très bien réalisé et rend les robots obèses. Le fonctionnement automatique par IA est plutôt efficace, même si le robot ne semble utiliser que partiellement sa caméra pour optimiser ses passages. Un robot qu'on aime oublier au fond de l'eau. On a juste une piscine propre quand on en a besoin, sans vraiment penser à la nettoyer : il suffit de penser à charger le robot de temps en temps.
Le point négatif, c'est le filtre micrométrique que l'on déteste toujours : compliqué à décrasser, fragile, il faut le voir comme un consommable à changer fréquemment. Heureusement, il a évolué cette année et sa forme de bandeau souple est plus facile à entretenir, mais il est toujours placé en amont du filtre standard, ce qui est incompréhensible.
Le Scuba V3 n'est pas le robot le plus spectaculaire du marché, mais c'est sans doute l'un des plus efficaces au quotidien. Compact, silencieux, autonome : si vous cherchez un robot piscine qui fait le travail sans chichi, c'est lui.
- Compact et assez léger (8,2kg)
- Sait remonter à la surface
- Mode tout automatique convaincant
- Mode ligne d'eau toujours au top
- Filtre Micromesh toujours assez long à décrasser
- Ne sait rester qu'une dizaine de minutes en surface quand il a fini
- Recharge longue (4 à 5 heures)
Fiche technique Aiper Scuba V3
Résumé
|Type de nettoyage
|Fond, parois & ligne d'eau
|Surface de nettoyage
|150m²
|Débit d'aspiration
|18200 l/h
|Filtration
|MicroMesh™ multi-couches
Caractéristique
|Type de nettoyage
|Fond, parois & ligne d'eau
|Surface de nettoyage
|150m²
|Assisté par IA
|Oui
|Durée du cycle
|180mn
|Débit d'aspiration
|18200 l/h
|Filtration
|MicroMesh™ multi-couches
|Alimentation
|Batterie
|Autonomie
|180mn
Dimension
|Longueur
|44cm
|Largeur
|38cm
|Hauteur
|21cm
|Poids
|8.2kg