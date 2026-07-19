Et si votre robot de piscine savait où regarder avant de nettoyer ? C'est la promesse du Wybot S2V, équipé d'une caméra IA capable de cibler les zones sales plutôt que de suivre un parcours fixe.
- Caméra ciblant les zones à nettoyer en priorité
- Nettoyage du fond et des parois efficace
- Bon débit d'aspiration
- Double filtration et bac de 3,8 litres
- Compatible avec presque toutes les piscines
- Belle qualité de fabrication
- Crochet fourni
- Pas de station de charge automatique
- Ne gère pas les escaliers
- Positionnement tarifaire haut de gamme pour la marque
- Application pratique mais perfectible
Wybot est une marque assez jeune sur le marché des robots de piscine. Le Wybot S2V est le robot de piscine haut de gamme du constructeur. Ce modèle, avec un V pour Vision, embarque une caméra avec intelligence artificielle, afin de repérer les zones sales d'une piscine et de les cibler en priorité, plutôt que d'épuiser sa batterie à nettoyer toute la piscine au hasard. Alors, que vaut-il ? Nous l’avons testé, voici notre verdict dans ce test.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et accessoires fournis
Le Wybot S2V reprend l’architecture compacte du reste de la gamme. Exit les robots de piscine énormes et volumineux. Avec ses seulement 8,5 kilos sur la balance, ce robot nettoyeur de piscine se veut léger et peu encombrant.
De part et d’autre de l’appareil, on retrouve des capteurs, permettant au robot de se localiser par rapport aux parois de la piscine. Mais le plus intéressant sur cette version S2V, c’est sa caméra située à l’avant. Cette dernière est au centre, dirigée vers le sol, pour examiner l’état et repérer les zones à prioriser pour le nettoyage.
Sous l’appareil, on retrouve naturellement deux brosses en caoutchouc, permettant de racler le fond de la piscine. Comme à l'accoutumée, le robot avance via deux chenilles. Situées sur les bords de l'appareil, elles élargissent un peu le robot.
C’est sur la partie supérieure que l’on retrouve le bouton de démarrage, ainsi que les divers modes de nettoyage. En effet, le Wybot S2V peut nettoyer toute votre piscine, ou presque. S’il ne fait pas la surface, il fait en revanche le fond et les bords.
Côté accessoires, on retrouve le robot, un jeu de filtres avec un panier standard et une mousse ultra fine, un crochet de récupération, ainsi que le chargeur. C’est plus complet que chez certains concurrents moins chers, comme le Aiper Seagull SE, dont le volume d'accessoires reste bien plus sommaire.
Performances de nettoyage et fonctionnalités
C’est une évidence, la caméra constitue l’argument majeur du S2V. Grâce à elle, le robot identifie en temps réel les zones où s’accumulent les débris et adapte sa trajectoire pour les traiter en priorité. C’est un fonctionnement plus efficace que de suivre un parcours fixe. Sur notre bassin de test, avec encore quelques résidus au fond, le robot a effectivement passé plus de temps sur les zones les plus sales avant de basculer sur un nettoyage plus classique du reste du fond. Le fonctionnement rappelle celui du Aiper Scuba V3, un autre robot que nous avions précédemment testé.
Le Wybot S2V embarque trois moteurs, pour un débit d’aspiration de 14 m³/h. Il peut se déplacer à une vitesse de 10 mètres par minute. Sur le fond, l’aspiration se montre efficace aussi bien sur les débris fins, comme du sable, que sur des débris plus volumineux, comme une feuille de lierre.
Bien évidemment, ce robot de piscine propose également un nettoyage des bords de la piscine. Il monte et descend, afin de ne laisser aucune impureté. Toutefois, ce n’est pas un robot surfer, contrairement au Dreame J1. Il ne nettoie donc pas la surface de la piscine.
La filtration s’appuie sur un double système, avec un panier de 180 microns pour les gros débris et une mousse de coton de 25 microns pour les particules les plus fines, le tout dans une capacité de 3,8 litres qui limite les allers-retours pour vider le filtre. Le fonctionnement est très efficace.
Côté application, on retrouve un mode de nettoyage complet, un mode « Turbo », et un mode « Eco », permettant quant à lui d’économiser la batterie.
Côté batterie, le Wybot S2V se dote d’un modèle lithium-ion de 7 900 mAh, qui peut tenir jusqu’à 3h30 en fonctionnement continu. Sur un bassin de 100 mètres carrés, le robot n’a épuisé que 52 % de sa batterie en 1h40 de nettoyage. Côté recharge, il faut en revanche compter trois bonnes heures.
Wybot S2V : l’avis de Clubic
Le Wybot S2V confirme que la caméra IA n'est plus le gadget d'une poignée d'appareils très haut de gamme. En ciblant intelligemment les zones sales plutôt qu'en suivant un parcours prédéfini, le robot gagne en efficacité réelle et limite le temps passé sur des zones déjà propres. En conditions réelles, cela permet de gagner un certain temps, même si l'appareil travaille en autonomie.
La partie mécanique n'est pas en reste, avec une aspiration convaincante sur le fond comme sur les parois, une filtration fine qui nettoie l'eau avec une efficacité notable dès le premier passage. De plus, la compatibilité avec toutes les formes de bassins est un vrai plus. La programmation via l'application Wybot ajoute une couche de confort qui permet d'oublier littéralement l'entretien du bassin une bonne partie de la semaine.
Reste le positionnement tarifaire, qui place le S2V dans le segment premium de la marque, loin des modèles d'entrée de gamme. Mais au vu de la polyvalence et de la pertinence de la détection par caméra, l'investissement se justifie pour qui possède un bassin de taille moyenne à grande et souhaite déléguer le nettoyage de sa piscine à une machine.
- Caméra ciblant les zones à nettoyer en priorité
- Nettoyage du fond et des parois efficace
- Bon débit d'aspiration
- Double filtration et bac de 3,8 litres
- Compatible avec presque toutes les piscines
- Belle qualité de fabrication
- Crochet fourni
- Pas de station de charge automatique
- Ne gère pas les escaliers
- Positionnement tarifaire haut de gamme pour la marque
- Application pratique mais perfectible
Fiche technique Wybot S2V
Résumé
|Type de nettoyage
|Fond, parois & ligne d'eau
|Surface de nettoyage
|300m²
|Débit d'aspiration
|14 m³/h
|Filtration
|Double filtration, panier 180 µm (gros débris) + mousse de coton 25 µm (fines particules), capacité totale 3,8 L
Caractéristique
|Type de nettoyage
|Fond, parois & ligne d'eau
|Surface de nettoyage
|300m²
|Assisté par IA
|Oui
|Débit d'aspiration
|14 m³/h
|Filtration
|Double filtration, panier 180 µm (gros débris) + mousse de coton 25 µm (fines particules), capacité totale 3,8 L
|Puissance du moteur
|90W
|Alimentation
|Batterie
|Autonomie
|210mn
|Temps de charge
|180mn
Dimension
|Longueur
|40cm
|Largeur
|39cm
|Hauteur
|25cm
|Poids
|8.5kg