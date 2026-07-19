Le Wybot S2V confirme que la caméra IA n'est plus le gadget d'une poignée d'appareils très haut de gamme. En ciblant intelligemment les zones sales plutôt qu'en suivant un parcours prédéfini, le robot gagne en efficacité réelle et limite le temps passé sur des zones déjà propres. En conditions réelles, cela permet de gagner un certain temps, même si l'appareil travaille en autonomie.

La partie mécanique n'est pas en reste, avec une aspiration convaincante sur le fond comme sur les parois, une filtration fine qui nettoie l'eau avec une efficacité notable dès le premier passage. De plus, la compatibilité avec toutes les formes de bassins est un vrai plus. La programmation via l'application Wybot ajoute une couche de confort qui permet d'oublier littéralement l'entretien du bassin une bonne partie de la semaine.

Reste le positionnement tarifaire, qui place le S2V dans le segment premium de la marque, loin des modèles d'entrée de gamme. Mais au vu de la polyvalence et de la pertinence de la détection par caméra, l'investissement se justifie pour qui possède un bassin de taille moyenne à grande et souhaite déléguer le nettoyage de sa piscine à une machine.