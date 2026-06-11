Tineco revient sur le secteur des aspirateurs laveurs premium avec le Floor One S9 Scientist. Sa nouveauté : un jet d’eau haute pression censé venir à bout des taches les plus tenaces. La promesse est séduisante, la réalité un peu plus nuancée.
- Aspiration et lavage au top dès le premier passage
- Station d'auto-nettoyage impeccable avec séchage à air chaud
- Éclairage frontal LED vraiment utile au quotidien
- Mode Auto parfaitement calibré
- Entretien simple et rapide
- HydroBurst décevant sur les taches tenaces
- Poids élevé, maniabilité en retrait
- Auto-nettoyage bruyant
- Consommation d'eau élevée
Le Tineco Floor One S9 Artist avait été notre coup de cœur de l'année 2025, et a remporté fort logiquement le titre de meilleur aspirateur laveur de l’année. Autant dire que j’attendais de pied ferme l’arrivée du S9 Scientist, avec une pointe de scepticisme. Qu’est-ce que ce nouveau modèle, toujours bien installé dans le secteur premium et proposé à un prix de près de 800 €, pouvait apporter de plus à ses utilisateurs ? La réponse se situe à la base, avec une petite ouverture qui cache un diffuseur haute pression d’eau pour dégraisser les taches au sol. Pas une révolution en soi, d’autres modèles comme le Roborock F25 ACE Pro et sa projection de mousse dégraissante ont déjà adopté ce dispositif. Tineco fait-il mieux, et l’appareil mérite-t-il un tel investissement ? J’ai passé quelques semaines en sa compagnie pour vous livrer mon avis.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et fabrication : impossible de ne pas le remarquer
Les différents aspirateurs laveurs ont eu tendance à tous se ressembler ces dernières années. Le Tineco Floor One S9 Artist assumait son statut haut de gamme dès la fabrication, avec un design bien pensé entre son coloris bleu ciel et ses lignes élégantes. Rebelote cette année avec le S9 Scientist, qui change néanmoins la formule. Fini les arrondis, le corps de l’appareil est plus brut, industriel, avec des lignes droites. L’objet paraît un peu plus « mastoc », cela ne plaira pas à tout le monde, mais l'appareil a de la gueule et une vraie identité.
L’autre coquetterie de cet aspirateur laveur, c’est l’ajout d’un système de carrés LED sur l’avant de l’appareil, qui donne des indications visuelles à l’utilisateur. Si vous le posez sur la station de charge, une pile se dessine à l'avant pour confirmer le chargement. Durant le lavage, c'est une goutte d’eau bleue. En pratique ça n’a pas grand intérêt, hormis amuser la galerie quelques minutes.
Un affichage LED original, mais pas forcément utile au quotidien ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Le corps de l’appareil saura manifestement résister aux chocs d’une utilisation régulière, mais cette robustesse s’accompagne d’un inconvénient : le Floor One S9 Scientist est lourd. L'appareil pèse près de 6 kg à vide, et il peut être difficile de le soulever de sa base pour l’utiliser. C’est un point à considérer avant l’achat, notamment si vous souhaitez offrir l'appareil à une personne âgée ou fragile. L'appareil dispose d'un système de traction automatique vers l’avant et l’arrière pour accompagner le mouvement, mais il reste plus difficile à manœuvrer que certains de ses concurrents.
Dans le détail, le S9 Scientist dispose d’une large tête de lavage, qui renferme la brosse, identique au précédent modèle Tineco. On peut aussi voir la raclette qui permet de récupérer l’excédent d’eau, ainsi que la ligne de LED qui illumine le sol pour repérer les traces et les poussières dans l’obscurité. La tête passe à plat jusqu’à 180°, ce qui permet de glisser sous les meubles sans effort. La position parking est stable, et l’arrêt automatique se déclenche dès que l’appareil est posé verticalement.
Sur le manche, les quatre boutons de commande sont bien placés et intuitifs : marche/arrêt, changement de mode, auto-nettoyage et diffusion de produit. L’écran LCD ovale sur la poignée affiche les informations essentielles : batterie, mode actif, connexion Wi-Fi. C’est lisible, propre, sans surcharge et l’on prend rapidement le coup de main pour piloter l’aspirateur laveur.
L’éclairage frontal mérite une mention particulière. Une ligne de LED illumine le sol devant la brosse et permet de repérer les poussières et les traces même dans les zones peu éclairées. C’est une fonctionnalité encore rare sur ce type d’appareil, et elle s’avère plutôt utile au quotidien, bien plus que l’affichage LED décoratif sur l’avant de l’aspirateur.
Côté application mobile, l’appairage est simple et la prise en main rapide. On peut y ajuster les paramètres, changer la langue des alertes vocales, accéder au manuel. Rien de révolutionnaire, mais l’app fait le job sans fioritures. Pas indispensable, mais toujours un petit plus pour les utilisateurs les plus avancés qui veulent pouvoir personnaliser leur laveur sans quitter le confort de leur canapé.
Aspiration et lavage : solide, mais la grande nouveauté déçoit un peu
Le S9 Scientist hérite des excellentes bases du S9 Artist, et ça se voit dès les premières utilisations. L’aspiration est puissante, les taches partent au premier passage, et le mode Auto gère vraiment bien l’équilibre entre puissance et autonomie au quotidien. On pose l’appareil, on passe, c’est propre. Sur ce plan, Tineco n’a pas eu besoin de réinventer quoi que ce soit.
La vraie nouveauté de ce S9 Scientist, c’est le HydroBurst : un jet d’eau haute pression projeté sur les taches avant le passage de la brosse. Attention, il ne s’agit pas d’une solution détergente comme on pourrait le croire au premier abord, mais bien d’un jet d’eau. En pratique, c'est plus efficace que le simple lavage classique sur les taches fraîches, et ça aide à décoller ce qui commence à s’incruster. Mais sur les taches réellement tenaces, le S9 Scientist montre ses limites : sur un dépôt présent depuis plusieurs mois et solidement accroché au parquet, plusieurs passages m’ont été nécessaires pour le retirer. Le Roborock F25 ACE Pro, qui projette lui une véritable mousse détergente, ne fait pas forcément mieux dans les faits, mais au moins la promesse est plus honnête.
Le mode aspiration seule est également disponible pour les surfaces qui ne nécessitent pas de lavage, et le mode silencieux abat un travail correct sur les saletés légères tout en réduisant sensiblement le niveau sonore. Le système DualBlock anti-emmêlement, lui, tient vraiment ses promesses : même avec des poils longs, la brosse reste propre et efficace dans le temps.
Autonomie et réservoirs : ça tient la route, mais ça boit beaucoup
Avec 30 à 40 minutes d’autonomie selon le mode utilisé, le S9 Scientist couvre sans difficulté un logement de taille standard en un seul passage. De mon côté, dans une maison de 90 m² entre carrelage et balatum, je n’ai jamais été pris en défaut, même en passant l’appareil tous les deux jours. La recharge complète demande en revanche 4h30, ce qui n’est pas un problème si on recharge entre deux sessions, mais peut devenir gênant le jour où on veut enchaîner un grand nettoyage en plusieurs fois.
Le réservoir d’eau propre de 1,6 litre se remplit simplement et rapidement, et le bac d'eau sale de 0,8 litre se vide tout aussi facilement. Mais il faut le savoir : le S9 Scientist consomme beaucoup d’eau, même en mode automatique. Ça reste gérable au quotidien, mais le remplissage du réservoir revient plus souvent qu’espéré, surtout si on utilise régulièrement le jet HydroBurst. Un point à garder en tête pour les grandes surfaces.
Un logement spécial pour les déchets solides, qui se nettoie en un rien de temps. Du bel ouvrage ! ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Entretien : la station fait (presque) tout le travail
C’est sans doute l’un des points les plus convaincants du S9 Scientist. L’auto-nettoyage sur station est impeccable : la brosse ressort vraiment propre, même après une session chargée, et le séchage à air chaud à 85°C fait son travail rapidement. La brosse est sèche, sans odeur d’humidité, prête pour la prochaine session. C’est exactement ce qu’on attend d’une station haut de gamme, et Tineco l’exécute très bien.
On finit par s’y habituer, mais le bruit de l’auto-nettoyage reste une constante. Après plusieurs semaines d’utilisation, ce n’est plus une surprise, mais ce n'est pas discret pour autant. Mieux vaut éviter de le lancer pendant la sieste des enfants. Un système de sécurité empêche par ailleurs tout déclenchement accidentel, une attention bienvenue.
Pour le reste, l’entretien manuel est très simple : le démontage du bac, du filtre et de la brosse se fait sans outil ni manipulation complexe. La séparation des déchets dans le bac d’eau sale est par ailleurs bien pensée et facilite grandement le vidage. Quelques zones d’ombre subsistent tout de même : Tineco ne communique ni sur la compatibilité lave-vaisselle des éléments amovibles, ni sur la réparabilité de l’appareil. Dommage, à ce niveau de prix.
Le Tineco Floor One S9 Scientist est un excellent aspirateur laveur, ça ne fait aucun doute. Il hérite de tout ce qui faisait la force du S9 Artist, notre coup de cœur 2025 : une aspiration et un lavage redoutables, un mode Auto parfaitement calibré, et une station d'auto-nettoyage qui frôle le sans-faute avec son séchage à air chaud. Ajoutez à cela un design qui a enfin une vraie identité et un éclairage frontal encore trop rare dans la catégorie, et vous obtenez l'un des appareils les plus aboutis du marché.
Reste que la grande nouveauté de ce millésime, le jet d'eau haute pression HydroBurst, ne justifie pas à elle seule l'investissement. C'est un plus appréciable sur les taches fraîches, mais pas la révolution annoncée, et les taches très incrustées peuvent encore lui résister. À cela s'ajoutent un poids conséquent qui ne conviendra pas à tout le monde, une consommation d'eau notable et un auto-nettoyage bruyant. Rien de rédhibitoire, mais à près de 800 euros, on est en droit d'être exigeant.
Si vous possédez déjà un S9 Artist, passez votre chemin : l'écart ne vaut pas la dépense. Pour les autres, le S9 Scientist s'impose comme l'une des références du moment, un appareil complet, efficace et agréable à vivre au quotidien, à condition d'accepter son gabarit et son tarif premium. Tineco ne révolutionne rien cette année, mais confirme sa place parmi les tous meilleurs.
- Aspiration et lavage au top dès le premier passage
- Station d'auto-nettoyage impeccable avec séchage à air chaud
- Éclairage frontal LED vraiment utile au quotidien
- Mode Auto parfaitement calibré
- Entretien simple et rapide
- HydroBurst décevant sur les taches tenaces
- Poids élevé, maniabilité en retrait
- Auto-nettoyage bruyant
- Consommation d'eau élevée
Fiche technique Tineco Floor One S9 Scientist
Résumé
|Puissance d'aspiration (Pascal)
|22000
|Capacité du réservoir
|0.72l
|Fonctions
|Aspire, Lave
|Type d'alimentation
|Batterie
|Autonomie
|75mn
Caractéristique technique
|Puissance d'aspiration (Pascal)
|22000
|Capacité du réservoir
|0.72l
|Niveau sonore
|78dB
|Fonctions
|Aspire, Lave
|Type de sol
|Carrelage, Pierre, Parquet
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Nombre de vitesse
|2
|Mode Turbo
|Oui
|Surface couverte
|300m²
|Type d'alimentation
|Batterie
|Capacité de la batterie
|6 250 mAh
|Autonomie
|75mn
|Temps de charge de la batterie
|4h
|Hauteur
|1,150mm
|Largeur
|270mm
|Profondeur
|250mm
|Poids
|5.9kg