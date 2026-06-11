Le Tineco Floor One S9 Scientist est un excellent aspirateur laveur, ça ne fait aucun doute. Il hérite de tout ce qui faisait la force du S9 Artist, notre coup de cœur 2025 : une aspiration et un lavage redoutables, un mode Auto parfaitement calibré, et une station d'auto-nettoyage qui frôle le sans-faute avec son séchage à air chaud. Ajoutez à cela un design qui a enfin une vraie identité et un éclairage frontal encore trop rare dans la catégorie, et vous obtenez l'un des appareils les plus aboutis du marché.

Reste que la grande nouveauté de ce millésime, le jet d'eau haute pression HydroBurst, ne justifie pas à elle seule l'investissement. C'est un plus appréciable sur les taches fraîches, mais pas la révolution annoncée, et les taches très incrustées peuvent encore lui résister. À cela s'ajoutent un poids conséquent qui ne conviendra pas à tout le monde, une consommation d'eau notable et un auto-nettoyage bruyant. Rien de rédhibitoire, mais à près de 800 euros, on est en droit d'être exigeant.

Si vous possédez déjà un S9 Artist, passez votre chemin : l'écart ne vaut pas la dépense. Pour les autres, le S9 Scientist s'impose comme l'une des références du moment, un appareil complet, efficace et agréable à vivre au quotidien, à condition d'accepter son gabarit et son tarif premium. Tineco ne révolutionne rien cette année, mais confirme sa place parmi les tous meilleurs.