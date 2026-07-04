Nous avions de grandes espérances de ce Mova M10. Ses performances se sont au final montrées mitigées. Ce bilan en demi-teinte révèle des performances d'aspiration tout à fait satisfaisantes, dans la moyenne de la catégorie, et une bonne agilité à l'usage. Il passe sous les meubles, épouse parfaitement les bords de plinthes tout le long de ces dernières, et l'autonomie est convenable, bien que des concurrents fassent mieux.

Mais voilà, le faible débit d'eau injecté pour le lavage des sols cause deux problèmes. Déjà, les prestations en termes de lavage sont en dessous de nos attentes. Nous aurions aimé ne pas avoir à passer dix fois sur la même tache pour en venir à bout. De même, certaines traces pouvaient s'effacer à la main sans même avoir à appuyer, le Mova M10 ne les a même pas estompées.

Le Mova M10 s'adresse avant tout à ceux qui cherchent un bon aspirateur avant tout, avec le lavage en bonus plutôt qu'en argument principal. Pour un budget serré et un usage occasionnel du mode humide, il reste tout à fait recommandable. Si le lavage des sols est votre priorité, mieux vaut regarder du côté de modèles plus performants sur ce point, quitte à revoir le budget à la hausse.