Laver sa maison peut être pénible avec une vieille serpillière à l’ancienne. Avec un aspirateur laveur, c’est tout de suite bien plus pratique et efficace. Le Mova M10 est passé au banc d’essai : ce n’est pas l’aspirateur parfait, mais il a des arguments à faire valoir.
- Bonnes performances d'aspiration
- Peigne anti-emmêlement des poils et cheveux
- Prise en main agréable
- Solution de lavage fournie
- A tendance à laisser des traces une fois le sol sec
- Performances de lavage moyennes
- Un peu lourd à la longue
- Débit d'eau bien trop faible
On a l’habitude de voir des aspirateurs laveurs dépassant les 500 euros sur le marché, mais n’est-ce pas un peu onéreux ? Tout le monde n’a pas forcément un tel budget à y mettre, alors Mova a sorti le M10, un aspirateur balai serpillière à moins de 300 euros, avec des performances tout à fait honnêtes. En effet, les concurrents, et Mova également, proposent généralement des appareils aux performances incroyables, mais pas à la portée de toutes les bourses. Nous avons testé ce modèle qui casse les prix; voici notre avis.
Design : un peu massif, mais esthétique
Le Mova M10 n’est pas aussi travaillé et design que des aspirateurs comme le Tineco S9 Artist, il reste classique, mais bien fini. Ses lignes sont épurées, les finitions noires très sobres, avec quelques accents dorés, pour un côté un peu « chic », qui n’est qu’esthétique.
La qualité perçue est franchement bonne, surtout pour un aspirateur laveur vendu à un tarif aussi intéressant. L’appareil est livré avec sa station, un filtre HEPA supplémentaire, une petite brosse pour nettoyer les conduits, et un flacon de 500 mL de détergent. Les détails de la station sont soignés, cette dernière permet d’ailleurs de charger et de sécher l’appareil après son cycle de lavage automatique de la brosse.
Sur le Mova M10, comme sur de plus en plus d’aspirateurs laveurs, c’est dans la tête de nettoyage que se loge l’eau propre, au plus proche de la brosse. Cette solution baisse le centre de gravité de l’appareil, le rendant plus léger à l’usage.
Le manche peut pivoter à 90° et s’incliner à plat à 180°, un très bon point pour passer sous les meubles. On regrette en revanche l’absence d’éclairage LED sur la tête de lavage, un défaut que nous avions déjà déploré sur le Dreame H15 Pro FoamWash.
Le poids de 4,4 kilos reste dans la moyenne basse du secteur. Toutefois, si l’on peut se satisfaire des nuisances sonores réduites, l’absence de roues autoportées a tendance à tirer sur les bras au bout de 40 minutes de nettoyage.
Les boutons sont situés sur la partie supérieure, derrière le petit écran qui indique le niveau de batterie et le mode de nettoyage. Le dernier bouton, situé sur la partie supérieure du manche, permet de lancer le nettoyage automatique de l’appareil sur sa station.
De bonnes performances d’aspiration
Avec sa puissance d’aspiration annoncée de 18 000 Pa, le Mova M10 affiche des chiffres classiques pour sa catégorie.
Sur des particules assez fines comme du sel ou de la poussière, un ou deux passages suffisent pour tout récupérer. L’appareil gère aussi très bien les poils d’animaux, ce qui est pratique quand le chat à poils longs en laisse un peu partout dans la maison. Au vu de la conception de la brosse, les poils ne s’emmêlent pas autour de cette dernière. Elle est en effet dotée d’un racleur denté, pour éviter cela.
Pour l’aspiration des liquides, le Mova M10 se montre également brillant. Un verre d’eau renversé, du lait, et l’appareil avale tout en un ou deux passages au maximum. En revanche, attention à ne pas aspirer de produits moussants avec. Exit le liquide vaisselle, ou bien évidemment, les produits dangereux.
Performances de lavage : c’est moyen
Le réservoir d’eau propre de 800 mL se situe sur la tête de l’appareil, au plus proche du rouleau. Ainsi, le chemin de l’eau est raccourci par rapport aux autres modèles qui ont un réservoir dans le corps. Le flux d’eau s’ajuste automatiquement, mais ici, Mova fait simple. Pas de vapeur, pas d'eau chaude, pas de jet moussant pour dissoudre les graisses, juste de l’eau.
Seul le mode « Ultra » exploite l’électrolyse, pour générer un agent nettoyant et désinfectant dans la tête de la brosse, à l’aide de la solution fournie. Cette méthode diffère quelque peu d’un pré-mixage de la solution et de l’eau dans le réservoir.
Vous attendiez un nettoyage révolutionnaire ? Il n’en est rien, il faut passer l’appareil à trois, quatre, voire jusqu’à 10 reprises parfois, pour espérer nettoyer une tache un peu incrustée.
Le mode « automatique », présent également avec cet appareil, n’apporte pas grande différence avec le mode « ultra » d’ailleurs. Les performances sont toujours décevantes, nécessitant de nombreux passages sur certaines taches un peu incrustées. En somme, un laveur qui vaut son prix, pas un euro de plus.
Il nettoie les bords de plinthes avec les côtés du rouleau, lorsqu’on est parallèle à ces dernières. Cependant, il laisse un demi-centimètre quand on effectue un passage perpendiculaire aux plinthes. Le rouleau, de fait, arrondi, ne peut pas y aller. D’autres comme le Dreame H15 Pro Heat, ont trouvé des solutions que Mova n’a pas exploitées.
Aussi, si l’on passe l’aspirateur trop vite, il a tendance à laisser des traces sur le sol une fois l’eau sèche.
D’ailleurs, si l’on s’interroge sur ses performances de lavage assez moyennes, la réponse est vite trouvée. Il utilise vraiment très peu d’eau. Au bout d’environ 20 minutes de lavage lors de notre premier essai, nous avons trouvé un bac de collecte avec un simple fond d’eau, c’est tout. Là où nos attentes portaient plutôt sur 20 à 30 ml, il n’y avait même pas 10 ml d’eau dans le bac de collecte.
Une autonomie classique
Le Mova M10 offre une autonomie oscillant aux alentours des 40 minutes, nous avons mesuré 42 minutes précisément avec le mode automatique. Ce qui convient parfaitement pour nettoyer une maison de 90 mètres carrés.
La durée de charge en revanche, est assez longue, environ 4 heures, mais la consommation de l’appareil est très modérée. Une charge ne coûtera que quelques centimes d’euros, pour un coût annuel nettement sous les 10 €.
Comment entretenir mon aspirateur laveur ?
Ranger l’aspirateur sur sa station après chaque session est essentiel, afin de le charger, mais également de lui permettre de se laver. En effet, le nettoyage du rouleau est essentiel entre les sessions. Certes, ça fait un peu de bruit, mais c’est indispensable pour conserver l’efficacité de l’appareil. Sinon, il remettra de la saleté sur le sol qu’il a lavé.
Une fois le cycle de lavage terminé, il faut impérativement vider le bac à eaux usées. Dans les toilettes, dans l’évier, où vous voulez, mais si vous le laissez traîner quelques jours, l’odeur va devenir pestilentielle.
Un rouleau et un filtre de rechange sont fournis par le fabricant. Le premier peut être remplacé au bout de quelques centaines d’heures, pour le filtre, c’est au visuel que ça se détermine.
Mova M10 : l’avis de Clubic
Nous avions de grandes espérances de ce Mova M10. Ses performances se sont au final montrées mitigées. Ce bilan en demi-teinte révèle des performances d'aspiration tout à fait satisfaisantes, dans la moyenne de la catégorie, et une bonne agilité à l'usage. Il passe sous les meubles, épouse parfaitement les bords de plinthes tout le long de ces dernières, et l'autonomie est convenable, bien que des concurrents fassent mieux.
Mais voilà, le faible débit d'eau injecté pour le lavage des sols cause deux problèmes. Déjà, les prestations en termes de lavage sont en dessous de nos attentes. Nous aurions aimé ne pas avoir à passer dix fois sur la même tache pour en venir à bout. De même, certaines traces pouvaient s'effacer à la main sans même avoir à appuyer, le Mova M10 ne les a même pas estompées.
Le Mova M10 s'adresse avant tout à ceux qui cherchent un bon aspirateur avant tout, avec le lavage en bonus plutôt qu'en argument principal. Pour un budget serré et un usage occasionnel du mode humide, il reste tout à fait recommandable. Si le lavage des sols est votre priorité, mieux vaut regarder du côté de modèles plus performants sur ce point, quitte à revoir le budget à la hausse.
- Bonnes performances d'aspiration
- Peigne anti-emmêlement des poils et cheveux
- Prise en main agréable
- Solution de lavage fournie
- A tendance à laisser des traces une fois le sol sec
- Performances de lavage moyennes
- Un peu lourd à la longue
- Débit d'eau bien trop faible
Fiche technique Mova M10
Résumé
|Puissance d'aspiration (Pascal)
|18000
|Capacité du réservoir
|0.8l
|Fonctions
|Aspire, Lave
|Type d'alimentation
|Batterie
|Autonomie
|40mn
Caractéristique technique
|Puissance d'aspiration (Pascal)
|18000
|Capacité du réservoir
|0.8l
|Fonctions
|Aspire, Lave
|Type de sol
|Carrelage, Parquet, Béton ciré
|Nombre de vitesse
|3
|Mode Turbo
|Oui
|Surface couverte
|300m²
|Type d'alimentation
|Batterie
|Capacité de la batterie
|6 x 4 000 mAh
|Autonomie
|40mn
|Temps de charge de la batterie
|4h
|Hauteur
|117cm
|Largeur
|22.4cm
|Profondeur
|27.5cm
|Poids
|4.4kg