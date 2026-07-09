Après son V50 Ultra Complete très prometteur, Mova s’attaque au segment de l’ultra-haut de gamme avec le V70 Ultra Complete. Ses atouts ? Une puissance record de 40 000 Pa, des bras articulés capables d’aller chercher la saleté dans les moindres recoins, et une station de vidage cyclonique qui s’affranchit des sacs jetables. Affiché au tarif intimidant de 1399 €, ce monstre de technologie tient-il ses promesses sur le terrain, ou succombe-t-il au syndrome de la fiche technique surchargée ? Verdict dans ce test complet.
- Aspiration très puissante et efficace sur sols durs comme sur tapis
- Système MaxiReachX réellement utile pour les angles et les plinthes
- Lavage des serpillières à 100 °C
- Station sans sac plus économique à long terme
- Navigation fiable avec LiDAR rétractable
- Application extrêmement complète
- Bonne gestion des tapis et des obstacles
- Station peu valorisante pour un produit premium
- Mode CleanGenius parfois mal inspiré sur les taches difficiles
- Bac sans sac moins confortable à vider qu’un sac fermé, surtout pour les allergiques à la poussière
- Pas de recharge accélérée pendant les retours intermédiaires
- Application parfois trop dense
Le marché des aspirateurs robots haut de gamme est devenu le théâtre d’une surenchère technologique presque vertigineuse. Alors qu’il y a quelques années, franchir la barre des 10 000 Pa de puissance d’aspiration relevait de l’exploit, les constructeurs rivalisent aujourd’hui d’ingéniosité et d’arguments marketing pour séduire un consommateur prêt à dépenser plus d’un millier d’euros pour déléguer sa corvée de ménage. Dans cette arène où s’écharpent notamment Roborock et Dreame, un nouvel acteur avance ses pions avec une agressivité déconcertante.
Mova, jeune pousse née dans le giron du géant Dreame, n’entend plus jouer les seconds rôles ou les alternatives économiques. Avec le V70 Ultra Complete, la marque revient à la charge pour régner sur la cour des grands. Pour justifier son positionnement tarifaire, il ne fait pas dans la demi-mesure. Il introduit des technologies de rupture : le système MaxiReach X pour une extension mécanique bidirectionnelle des brosses et de la serpillière, une force d’aspiration vertigineuse, et une approche écoresponsable via une station d’accueil sans consommable.
Cousin du Dreame X60 Ultra Complete, il offre des fonctionnalités similaires, pour un tarif plus contenu. Nous l’avons passé au crible pour vérifier si l’expérience est à la hauteur de l’investissement.
Design et fabrication : Imposant, mais pratique
Le Mova V70 Ultra Complete ne fait pas dans la discrétion. Sa station est assez imposante et visible, et son design blanc la rend plutôt classique. À ce niveau de prix, on aurait pu espérer une approche plus premium, avec des plastiques plus flatteurs ou une intégration plus soignée dans un salon. Ce n’est pas rédhibitoire, mais l’objet assume davantage son rôle d’appareil ménager que celui de bel accessoire domotique.
La station reste néanmoins très fonctionnelle. Sous le capot supérieur, on retrouve deux grands réservoirs d’eau : 4,5 litres pour l’eau propre et 4 litres pour l’eau sale. La capacité est confortable et évite de multiplier les allers-retours à l’évier, même dans un logement de bonne taille. La façade cache également le système EcoCyclone, qui remplace le sac à poussière jetable par un bac à vider manuellement. C’est moins confortable qu’un sac que l’on jette sans contact direct avec la poussière, mais c’est plus économique et plus durable à long terme.
La base gère aussi le lavage et le séchage des serpillières. La planche de lavage inclinée, les jets d’eau chaude et le séchage à air chaud montrent que Mova a travaillé l’entretien automatique avec sérieux. On apprécie également le mode qui permet de faire sortir le robot pour nettoyer plus facilement le fond de la station. C’est typiquement le genre de détail qui ne se remarque pas sur une fiche produit, mais qui change la maintenance au quotidien.
Le robot lui-même inspire davantage confiance que sa station. Les finitions sont propres, les assemblages sérieux et le format reste contenu malgré la quantité de technologies embarquées. Le dôme LiDAR rétractable est l’un de ses atouts majeurs : en s’abaissant, il permet au robot de passer sous certains meubles bas, là où de nombreux concurrents restent bloqués à cause de leur tourelle fixe.
Sous le châssis, le V70 Ultra Complete cache surtout ce qui fait sa vraie singularité. Là où beaucoup de robots premium proposent une serpillière et une brosse latérale mobile, Mova va plus loin avec son système MaxiReach X. Concrètement, la brosse latérale peut se déployer de 12 cm pour aller chercher les saletés dans les angles, le long des plinthes ou autour des pieds de meubles, tandis que la serpillière droite sort elle aussi du gabarit de 16 cm pour venir lécher les bords.
Ce n’est pas seulement une coquetterie mécanique destinée à enrichir la fiche technique. Dans une cuisine, une entrée ou une pièce avec beaucoup de meubles, ce système permet au robot d’aller récupérer les miettes, poussières et saletés que les modèles plus classiques laissent souvent derrière eux. Le V70 Ultra Complete ne se contente donc pas de passer « près » des murs : il cherche réellement à prolonger son action au-delà de son propre diamètre. C’est probablement le point qui le distingue le plus de la concurrence, davantage encore que sa puissance d’aspiration annoncée. Car des robots puissants, il y en a déjà beaucoup ; des robots capables de mieux traiter les zones oubliées sans intervention manuelle, beaucoup moins.
Aspiration : un déferlement de puissance
Mova annonce une puissance d’aspiration de 40 000 Pa. Le chiffre impressionne, même si l’on sait que la puissance brute ne fait pas tout. Ce qui compte, c’est la manière dont elle est exploitée par la brosse principale, le flux d’air et l’algorithme de déplacement.
Sur sols durs, le V70 Ultra Complete est tout simplement excellent. Poussière, miettes, sel, petits débris ou saletés nichées dans les joints de carrelage sont aspirés sans difficulté. Là où il se démarque surtout, c’est dans les angles et le long des plinthes. La brosse latérale extensible ne se contente pas de tourner en surface : elle va chercher les débris dans des zones où les robots classiques laissent souvent une fine ligne de poussière.
Dans une cuisine, cette capacité est particulièrement appréciable. Les plinthes basses, les pieds de meubles et les recoins proches des murs sont généralement les zones qui trahissent les limites des aspirateurs robots. Ici, le V70 Ultra Complete fait un excellent travail, atteignant la moindre saleté en profondeur.
Sur tapis, le robot profite de sa puissance élevée et de sa double brosse en caoutchouc pour aller chercher les particules plus profondément dans les fibres. Le boost automatique se déclenche lorsque le robot détecte une surface textile, et les serpillières peuvent être relevées ou retirées automatiquement selon les réglages choisis. Le résultat est très convaincant sur tapis courts et intermédiaires. Comme toujours, les tapis épais à poils longs restent plus difficiles, mais le V70 Ultra Complete fait partie des modèles les plus à l’aise dans cet exercice, venant à bout de la saleté visible en un seul passage.
Le niveau sonore est également maîtrisé. À pleine puissance, le robot reste audible, sans être insupportable. Le bruit des serpillières peut se montrer plus perceptible, avec une tonalité aiguë par moments, mais l’ensemble reste compatible avec un usage quotidien sans avoir l’impression de vivre à côté d’un aspirateur traîneau.
Lavage des sols : Un nettoyage en profondeur
Le lavage repose sur deux patins rotatifs, capables de tourner rapidement et d’exercer une pression constante sur le sol. La serpillière droite peut s’étendre largement vers l’extérieur, ce qui lui permet de longer les plinthes, de passer sous les rebords et de nettoyer autour des pieds de meubles avec une précision inhabituelle.
Au quotidien, le résultat est bluffant. Les traces de pas, la poussière humide, la terre, les projections d’huile ou les taches fraîches sont éliminées efficacement. Sur du café frais, de la boue récente ou du jus de fruit, le robot s’en sort dès le premier passage dans la majorité des situations. Le fait de pouvoir utiliser du détergent automatiquement, avec des réglages différents selon les pièces, renforce encore l’efficacité.
La station apporte aussi une vraie valeur ajoutée. Les serpillières peuvent être lavées à l’eau très chaude, jusqu’à 100 °C, puis séchées à l’air chaud. D’ailleurs, en marchant derrière le robot, on ressent la chaleur de l’eau de lavage, aidant à éliminer les taches les plus récalcitrantes. Bien sûr, le robot retourne fréquemment à la base pendant un cycle pour laver ses patins avant de repartir et y faire l’appoint en eau et solution de nettoyage.
Tout n’est pas parfait pour autant. Le mode CleanGenius, censé adapter automatiquement l’intensité du nettoyage au niveau de saleté, manque parfois de discernement. Face à certaines taches séchées ou collantes, le robot peut privilégier l’aspiration alors qu’un lavage intensif aurait été plus pertinent. C’est particulièrement vrai sur des traces de café séché, de soda ou de sauce tomate qui demandent une action mécanique prolongée.
La bonne nouvelle, c’est qu’un passage manuel avec des réglages plus agressifs et un trajet croisé permet généralement de rattraper la situation, éliminant les taches et la saleté une fois le travail du robot accompli. Pour un entretien quotidien, il est remarquable. Pour les accidents séchés depuis la veille, il faut parfois reprendre la main dans l’application.
Navigation : Un positionnement fin et précis
La navigation est l’un des gros points forts du Mova V70 Ultra Complete. Le robot cartographie rapidement l’intérieur, découpe les pièces de manière cohérente et suit ensuite des trajectoires propres. Il commence généralement par longer les contours avant de quadriller la zone, sans multiplier les passages inutiles ni donner l’impression d’improviser.
Le LiDAR rétractable est particulièrement intéressant. En s’abaissant à l’approche des meubles bas, il permet au robot de conserver une hauteur inférieure à celle de nombreux modèles concurrents équipés d’une tourelle fixe. C’est un avantage réel pour nettoyer sous certains canapés, meubles TV ou éléments suspendus. Bien sûr, tout dépendra de la hauteur disponible chez vous, mais si elle dépasse 9 cm, le V70 Ultra pourra s’y aventurer.
La détection d’obstacles s’appuie sur des caméras frontales et une LED d’appoint pour les environnements sombres. Dans la pratique, le robot évite correctement les chaussures, les câbles, les jouets, les pieds de meubles ou les objets laissés au sol. Il n’est jamais conseillé de laisser volontairement traîner des câbles fins devant un robot aspirateur, mais le V70 Ultra Complete se montre rassurant dans un intérieur vivant.
Le système StepMaster 2.0 ajoute une corde à son arc. Grâce à de petits pieds rétractables, le robot peut franchir des seuils importants, jusqu’à 9 cm dans les conditions annoncées. C’est une capacité rare, utile dans les logements anciens, les transitions entre pièces ou certains seuils de baie vitrée. En revanche, il ne faut pas y voir une promesse magique : l’efficacité dépendra toujours de la forme du seuil, de son adhérence et de son angle.
Globalement, le V70 Ultra Complete donne surtout l’impression d’être rarement pris en défaut. Il planifie bien, évite bien, se repère bien et se sort correctement des situations complexes. C’est exactement ce que l’on attend d’un robot premium : qu’il se fasse oublier.
Logiciel : Une personnalisation très poussée
L’application Mova est l’une des plus complètes du marché. Après l’appairage, la cartographie est rapide et silencieuse, avec une reconnaissance automatique des pièces qui fonctionne globalement bien. Une fois la carte générée, il est possible de la modifier en profondeur : fusion ou séparation des pièces, zones interdites, gestion des tapis, seuils, meubles, rideaux ou types de sols.
Les réglages de nettoyage sont très nombreux. On peut ajuster la puissance d’aspiration, le niveau d’humidité des serpillières, la température de lavage, la fréquence de rinçage, l’usage du détergent, la stratégie de nettoyage des bords ou encore le comportement sur tapis. Le robot peut aspirer et laver en même temps, aspirer seulement, laver seulement, ou enchaîner les deux opérations selon un ordre défini.
Cette richesse est à la fois une force et une limite. Les utilisateurs exigeants adoreront pouvoir tout paramétrer pièce par pièce. Les autres pourront trouver l’ensemble dense, presque trop complet. Il faut prendre quelques minutes pour comprendre les menus et ajuster les options importantes, notamment la gestion des tapis et l’extension de la serpillière.
Le mode CleanGenius simplifie l’expérience en laissant le robot adapter ses réglages automatiquement. Pour un usage quotidien, c’est pratique et efficace. Pour les sols très sales, les réglages manuels restent préférables. C’est un point à garder en tête : l’application donne beaucoup de pouvoir à l’utilisateur, mais le mode automatique n’est pas toujours le plus performant.
Les fonctions annexes sont nombreuses : assistant vocal « Hey Mova », compatibilité avec Google Assistant et Alexa, mode dédié aux animaux, prise de photos via la caméra embarquée, recherche d’un animal dans le logement ou encore recharge pendant les heures creuses. Certaines options relèvent du gadget, mais l’ensemble participe à l’impression d’un produit très abouti.
Autonomie : Largement suffisante, mais sans charge rapide
Le Mova V70 Ultra Complete tient environ 2 heures et 15 minutes sur une charge en usage réel. C’est suffisant pour la majorité des logements, y compris avec lavage activé. Comme tous les modèles haut de gamme, il peut retourner automatiquement à sa station pour se recharger avant de reprendre le nettoyage là où il s’était arrêté.
L’autonomie dépendra évidemment de la puissance d’aspiration, du niveau d’eau, du nombre de retours à la station pour laver les serpillières et de la complexité du logement. Un appartement bien dégagé sera nettoyé plus rapidement qu’une maison remplie de chaises, tapis, seuils et petits obstacles.
Le seul regret concerne l’absence de recharge accélérée pendant les phases de lavage des serpillières. Certains concurrents profitent des retours intermédiaires à la station pour récupérer rapidement un peu de batterie. Ici, le robot reste performant, mais ne pousse pas l’optimisation aussi loin sur ce point.
Les grands réservoirs d’eau limitent quant à eux les interventions, tandis que le bac à poussière sans sac évite l’achat de consommables réguliers. Il faudra néanmoins le vider et le nettoyer de temps à autre, ce qui demande un peu plus de contact avec la poussière qu’un sac fermé. C’est le compromis entre confort absolu et réduction des coûts à long terme.
Mova V70 Ultra Complete : L’avis de Clubic
Le Mova V70 Ultra Complete est l’un des robots aspirateurs-laveurs les plus convaincants de sa génération.
Sa force ne tient pas uniquement à sa puissance d'aspiration spectaculaire, mais à la cohérence de l'ensemble : il aspire très bien, lave efficacement, atteint mieux les bords que la plupart de ses concurrents grâce à son système MaxiReachX, et demande peu d'entretien manuel. La brosse latérale extensible et la serpillière déportée ne sont pas qu'un argument marketing : elles améliorent réellement le nettoyage des coins, des plinthes et des zones proches des meubles. La station EcoCyclone sans sac est également intéressante. Elle rend le produit plus économique sur le long terme et réduit les déchets, même si elle impose de vider soi-même le bac à poussière.
Il subsiste toutefois quelques défauts. La station manque de raffinement esthétique pour un produit aussi cher, et le mode CleanGenius peut se tromper dans son analyse des taches les plus difficiles. Sur des saletés séchées ou très collantes, il faudra parfois lancer un nettoyage manuel plus intensif pour obtenir le meilleur résulta
Reste que le bilan est très positif. Le Mova V70 Ultra Complete s'impose parmi les meilleurs aspirateurs-laveurs du moment, avec un rapport prestations/tarif qui le rend nettement plus intéressant que des concurrents parfois plus chers et moins audacieux mécaniquement.
- Aspiration très puissante et efficace sur sols durs comme sur tapis
- Système MaxiReachX réellement utile pour les angles et les plinthes
- Lavage des serpillières à 100 °C
- Station sans sac plus économique à long terme
- Navigation fiable avec LiDAR rétractable
- Application extrêmement complète
- Bonne gestion des tapis et des obstacles
- Station peu valorisante pour un produit premium
- Mode CleanGenius parfois mal inspiré sur les taches difficiles
- Bac sans sac moins confortable à vider qu’un sac fermé, surtout pour les allergiques à la poussière
- Pas de recharge accélérée pendant les retours intermédiaires
- Application parfois trop dense
Fiche technique Mova V70 Ultra Complete
Résumé
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Capacité du bac à eau
|4l
|Type de brosse
|Caoutchouc, Plastique, Silicone
|Base aspirante
|Oui
|Autonomie
|135mn
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra, Capteur ToF
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Monte les marches
|Non
|Avec bras articulé
|Non
Nettoyage
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Puissance d'aspiration
|40 000 Pa
|Niveaux de puissance d'aspiration
|4
|Récupération de la poussière
|Sans sac
|Capacité du bac à eau
|4l
|Brosse centrale
|Oui
|Type de brosse
|Caoutchouc, Plastique, Silicone
|Brosse(s) latérale(s)
|1
|Base aspirante
|Oui
|Autonomie
|135mn
|Capacité de la batterie
|6 400 mAh
|Batterie amovible
|Non
Navigation
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra, Capteur ToF
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Détecteur de vide
|Oui
|Monte les marches
|Non
|Hauteur max
|9cm
|Murs virtuels
|Oui
|Programmable
|Oui
|Avec bras articulé
|Non
|Modes de parcours
|Navigation en S
Connectivité
|Wi-Fi
|Oui
|Bluetooth
|Oui
|Zigbee
|Non
|Environnement(s) logiciel(s) compatible(s)
|Google Home, Amazon Alexa
|Assistant vocal compatible
|Google Assistant, Alexa, Siri
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|88mm
|Largeur
|350m
|Poids
|4.56kg
|Forme du robot
|Disque