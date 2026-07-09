Le marché des aspirateurs robots haut de gamme est devenu le théâtre d’une surenchère technologique presque vertigineuse. Alors qu’il y a quelques années, franchir la barre des 10 000 Pa de puissance d’aspiration relevait de l’exploit, les constructeurs rivalisent aujourd’hui d’ingéniosité et d’arguments marketing pour séduire un consommateur prêt à dépenser plus d’un millier d’euros pour déléguer sa corvée de ménage. Dans cette arène où s’écharpent notamment Roborock et Dreame, un nouvel acteur avance ses pions avec une agressivité déconcertante.

Mova, jeune pousse née dans le giron du géant Dreame, n’entend plus jouer les seconds rôles ou les alternatives économiques. Avec le V70 Ultra Complete, la marque revient à la charge pour régner sur la cour des grands. Pour justifier son positionnement tarifaire, il ne fait pas dans la demi-mesure. Il introduit des technologies de rupture : le système MaxiReach X pour une extension mécanique bidirectionnelle des brosses et de la serpillière, une force d’aspiration vertigineuse, et une approche écoresponsable via une station d’accueil sans consommable.

Cousin du Dreame X60 Ultra Complete, il offre des fonctionnalités similaires, pour un tarif plus contenu. Nous l’avons passé au crible pour vérifier si l’expérience est à la hauteur de l’investissement.