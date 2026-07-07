Après l’Aqua10 Roller Ultra Complete, sacré meilleur aspirateur robot 2025 sur Clubic, Dreame remet sa couronne en jeu avec un tout nouveau modèle : le X60 Pro Ultra Complete. Loin de se reposer sur ses lauriers, le géant chinois innove avec un tout nouveau système de serpillières extensibles pensé pour atteindre les moindres recoins.
- Serpillère ultra-extensible réellement efficace, pas un simple argument marketing
- Aspiration puissante et précise, aussi bien sur sol dur que sur tapis
- Navigation fluide et cartographie fiable dès le premier passage
- Recharge ultra-rapide, idéale pour les grandes surfaces
- Lot d'accessoires de rechange fourni dans la boîte
- Bruit du bras robotisé assez présent à chaque extension
- Brosse à plinthes plus anecdotique qu'essentielle
- Taches très incrustées parfois difficiles à éliminer complètement
Le X60 Pro Ultra Complete est le nouveau porte-étendard de la marque, mais aussi une famille d’appareils destinés au nettoyage de la maison. En effet, il se décline en version Pro Master, avec station de lavage raccordable à l’eau courante de la maison, et Pro Ultra Matrix avec la présence de trois jeux de serpillières pour couvrir toutes les pièces de la maison.
De mon côté, j’ai reçu le modèle « standard » avec le X60 Pro Ultra Complete. Les guillemets sont importants puisque le bébé se négocie à 1 499 € sur le site officiel du constructeur et les différents revendeurs. Pour ce prix, Dreame propose une vraie nouveauté avec son nouveau système de serpillières extensibles. Rendez-vous compte : près de 18 cm de débattement pour aller recueillir la poussière sous les meubles, dans les coins et dans des zones inaccessibles aux autres appareils. Un gadget de plus, ou une vraie amélioration du nettoyage de la maison ? C’est précisément l’objet de ce test après près d’un mois d’utilisation.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et fabrication : toujours plus premium
Le X60 Pro Ultra Complete est un modèle haut de gamme dans ses spécificités techniques, mais aussi dans son design. Dreame suit la voie initiée par Roborock il y a quelques mois déjà et fait de son dernier-né un objet de décoration. La station de charge et d’entretien troque ses rondeurs pour des lignes plus verticales, et on ne peut pas rater sa façade brillante qui fait tout de même son petit effet une fois installé au cœur de la maison, même si elle a le mauvais goût de marquer rapidement les traces de doigts pleins de confiture de vos petits derniers. Sur le dessus, on trouve les deux bacs d’eau, d’une capacité de 4,2 L pour l’eau propre et de 3 L pour l’eau usée, ainsi qu’un sac préinstallé pour la récupération des poussières.
Le robot aspirateur, toujours au format disque, est équipé d’un capteur LiDAR rétractable, ce qui lui permet d’afficher une épaisseur de 8,9 cm. C’est un chouia plus que les derniers modèles Roborock, mais suffisant pour passer sous les meubles hauts ou sous les lits.
Sa vraie spécificité est à retrouver du côté des serpillères. Impossible de passer à côté du gigantesque bras motorisé, qui offre au patin un débattement de 18 cm sur le côté, en deux temps, afin d’atteindre les coins. Dreame propose dans la boîte une brosse à installer sur ce bras qui permet durant le nettoyage de passer un coup sur les plinthes, une fonction inédite sur un aspirateur robot. La brosse latérale n’est pas en reste et propose un élargissement de 12 cm pour aller récupérer les poussières dans ces mêmes zones. La double brosse principale complète l’installation pour la récupération des déchets, avec un système anti-emmêlement éprouvé par les différents aspirateurs robots de la marque.
Aspiration : un monstre d’efficacité à l’aise sur tous les terrains
Le Dreame X60 Pro Ultra Complete embarque un moteur de 42 000 Pa, une valeur qui le place parmi les appareils les plus puissants de sa génération, mais qui ne se vérifie que sur le terrain. J’ai donc lancé l’appareil, après sa première étape de cartographie, sur le sol de ma maison laissé sans entretien pendant plusieurs jours pour l’occasion. Et les résultats sont là.
Le nouvel aspirateur robot de Dreame est un modèle du genre. Lors de son passage inaugural, il a pu ramasser la poussière, les miettes ou encore les poils d’animaux avec une facilité déconcertante, et sans élever la voix. En mode Clean Genius (le mode IA qui analyse le sol pour déterminer le niveau de puissance à utiliser), le X60 Pro Ultra Complete n’a dû faire rugir son moteur qu’à l’approche du panier du chien, ou à quelques rares endroits un peu plus chargés de déchets dans la cuisine. Sur les tapis aussi, le X60 fait du très beau travail et se montre particulièrement précis lors de l’aspiration, avec un passage plus lent et plus minutieux.
La brosse latérale est aussi un ajout intéressant pour récupérer des poussières dans les coins des pièces ou près des pieds de chaise, des zones généralement assez mal servies par les aspirateurs robots actuels. Lors de mes essais, le robot Dreame est parvenu à atteindre plus facilement un espace exigu entre le buffet et le canapé, ou à récupérer toutes les poussières et poils présents sous la table de salle à manger. Le X60 Pro Ultra Complete fait un peu mieux que les autres et couvre ainsi plus de surface lors de son passage, ce qui évite de sortir la balayette du placard pour les finitions.
Le robot aspirateur propose quatre niveaux de puissance en mode manuel, mais Clean Genius est tout à fait capable de gérer 99 % des situations de manière automatique. Le X60 Pro Ultra Complete embarque d’ailleurs une lampe LED de couleur bleue, qui l’aide à identifier les déchets au sol pour une meilleure efficacité.
Un petit mot enfin sur le nettoyage des plinthes avec la brosse dédiée. Outre le fait qu’il faille installer la brosse à chaque lavage (Dreame recommande de ne pas laisser l’accessoire posé sur l’aspirateur en permanence), son efficacité est toute relative. Oui, la brosse enlève le gros surplus de poussière mais ne fait pas dans le détail, et il faudra toujours passer un coup de chiffon pour un résultat optimal. Pour le coup, la brosse est plus un gadget que l’on utilisera très occasionnellement, mais que bon nombre devraient oublier rapidement.
Lavage des sols : une serpillière plus mobile qui se glisse partout ou presque dans la maison
C’est ici que le X60 Pro Ultra Complete joue sa vraie partition : le lavage des sols, porté par cette serpillière ultra-extensible baptisée d’ailleurs UltraExtend. Ce bras robotique possède une double articulation pour se projeter le plus loin possible. Il se déplie dans un premier temps de la même manière qu’un robot aspirateur traditionnel, tandis que la deuxième articulation lui permet de se détacher pleinement du corps de l’aspirateur pour atteindre les coins.
Dans les faits, le procédé est loin d’être un artifice marketing et se révèle plutôt très efficace. Chez moi, la serpillière peut désormais atteindre le bas du buffet, les coins des pièces, mais aussi nettoyer complètement sous ma chaise de bureau ou le long du meuble à chaussures, ce que ne font pas les autres.
Cette prouesse mécanique a toutefois une contrepartie sonore. On entend beaucoup le moteur à chaque extension du bras robotisé. Ce n’est pas un drame si vous passez votre aspirateur robot porte fermée, mais le bruit répétitif peut rapidement taper sur le système si vous êtes à côté.
Concernant le lavage en lui-même, il est globalement très bon. Les traces légères sont évacuées en un passage par le robot aspirateur. Un bidon de solution détergente est d’ailleurs fourni avec l’appareil pour donner un coup de frais à vos sols et s’installe dans le réservoir dédié. Concernant les taches plus incrustées, comme du soda ou du café séché, le X60 Pro Ultra Complete se révèle tout aussi efficace, avec plusieurs passages successifs sur ces zones plus sales pour en venir à bout. Après trois semaines d’utilisation, je n’ai pas eu de vrais reproches à lui faire, excepté sur des taches de sauce fortement incrustées. Cette fois, le X60 Pro Ultra Complete n’en est pas venu à bout seul ; il a fallu passer derrière.
Les deux serpillières rotatives se lèvent jusqu’à 21,5 mm lorsque l’aspirateur passe sur un tapis (en utilisant les deux bras mécaniques servant au passage des seuils) afin de ne pas humidifier ce dernier. Parfois le système a encore des petits ratés, et le robot s’est mis à laver mon tapis à poils longs durant quelques minutes, mais depuis la dernière mise à jour, plus un problème à l’horizon. À l’inverse, les brosses principales peuvent aussi se relever lors d’un lavage unique des sols pour ne pas toucher les liquides.
Navigation : un système qui s’améliore encore un peu plus
Le système de cartographie du X60 Pro Ultra Complete est excellent, avec une identification automatique des pièces, même ouvertes, qui ne demande que peu de modifications après coup pour adapter la carte à la réalité du logement. Chez moi, l’exercice n’a rien eu de compliqué : mon intérieur reste assez carré et dégagé, et le X60 Pro Ultra Complete n’a eu besoin que d’un seul passage pour dessiner une carte fidèle, sans zone oubliée ni pièce mal découpée. Les déplacements sont précis et fluides. L’aspirateur sait où il va : jamais brusque près des meubles, jamais approximatif au moment de raser les objets.
Le système de cartographie est excellent, avec une identification automatique des pièces, même ouvertes, qui ne demande que peu de modifications après coup pour adapter la carte à la réalité du logement. Les déplacements sont précis et fluides. L’aspirateur sait où il va : jamais brusque près des meubles, jamais approximatif au moment de raser les objets.
L’application Dreame n’a pas vraiment évolué depuis notre test de l’Aqua10 Roller Ultra Complete, mis à part un design un peu plus soigné encore. Elle permet de rapidement revoir la carte, de programmer le robot ou de configurer l’appareil pour adapter le mode de fonctionnement (lavage et aspiration ou aspiration puis lavage, quantité d’eau, nombre de passages…). Le logiciel est très intuitif, bien traduit et complet, avec une myriade d’options pour utiliser la caméra du X60 Pro Ultra Complete en tant que dispositif de surveillance ou pour accéder à l’historique de nettoyage.
Pour les seuils enfin, le système ProLeap cher à Dreame est de retour, avec franchissement des seuils jusqu’à 10 cm sur des seuils combinés, et 5 cm sur des seuils simples. Reste un dernier obstacle que ce X60 ne franchira jamais : les escaliers. Cette bataille-là, c’est au CyberX de la mener, dès septembre
Autonomie et entretien : une charge ultra-rapide pour les résidences les plus spacieuses
Le Dreame X60 Pro Ultra Complete dispose d’une dernière fonction qui n’est pas la plus spectaculaire du produit, mais l’une des plus utiles. Il dispose d’une recharge rapide 11A, avec 24 % de batterie récupérables en seulement 5 minutes. J’en ai eu la preuve en consultant l’application mobile, qui indique précisément le niveau de batterie (au dixième près), avec un pour cent de batterie récupéré en moins de dix secondes. Impressionnant. La recharge complète ne dure que deux heures environ, et le robot peut tout à fait s’occuper de surfaces très importantes en un temps très limité.
La station propose quant à elle un nettoyage des serpillières à l’eau bouillante (100°C) et un séchage sur trois heures des serpillières. Je ne rappellerai jamais assez qu’il faut, au moins une fois par mois, laver les serpillières à la main ou en machine, mais la station est suffisante pour assurer un nettoyage efficace au quotidien et dégager les restes de sauce dans les poils des patins.
Dreame soigne également les accessoires fournis et propose un lot conséquent de pièces de rechange, avec un sac à poussière, un jeu de serpillières et une brosse principale fournis dans la boîte, une petite attention bienvenue quand on achète un aspirateur robot au prix fort.
Dreame X60 Pro Ultra Complete : l’avis de Clubic
Le Dreame X60 Pro Ultra Complete confirme le savoir-faire de la marque sur les aspirateurs robots haut de gamme. La serpillère ultra-extensible n'est pas un gadget marketing de plus : elle change réellement la donne sur le lavage des sols, en atteignant des zones que la concurrence laisse systématiquement de côté. L'aspiration est à la hauteur des 42 000 Pa annoncés, la navigation est précise, et la recharge ultra-rapide facilite grandement l'entretien des grandes surfaces.
Le bruit du bras robotisé à chaque extension reste le seul vrai point d'attention, surtout si vous êtes à proximité pendant le nettoyage. La brosse à plinthes reste plus anecdotique qu'essentielle, et les taches très incrustées demanderont parfois un coup de main. Rien qui ne remette en cause la copie d'ensemble, mais autant le savoir avant l'achat.
À 1 499 euros, le X60 Pro Ultra Complete se positionne clairement dans le haut du panier, mais l'addition de fonctionnalités réellement utiles au quotidien justifie l'investissement. Dreame prouve une fois de plus qu'une bonne fiche technique ne suffit pas : encore faut-il que tout fonctionne aussi bien sur le terrain, et c'est précisément le cas ici.
- Serpillère ultra-extensible réellement efficace, pas un simple argument marketing
- Aspiration puissante et précise, aussi bien sur sol dur que sur tapis
- Navigation fluide et cartographie fiable dès le premier passage
- Recharge ultra-rapide, idéale pour les grandes surfaces
- Lot d'accessoires de rechange fourni dans la boîte
- Bruit du bras robotisé assez présent à chaque extension
- Brosse à plinthes plus anecdotique qu'essentielle
- Taches très incrustées parfois difficiles à éliminer complètement
Fiche technique Dreame X60 Pro Ultra Complete
Résumé
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Capacité du bac à poussière
|0.31l
|Capacité du bac à eau
|4.2l
|Type de brosse
|Caoutchouc, Nylon
|Base aspirante
|Oui
|Autonomie
|3h
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Monte les marches
|Oui
|Avec bras articulé
|Non
Nettoyage
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Puissance d'aspiration
|42 000 Pa
|Niveaux de puissance d'aspiration
|4
|Récupération de la poussière
|Avec sac
|Capacité du bac à poussière
|0.31l
|Capacité du bac à eau
|4.2l
|Brosse centrale
|Oui
|Type de brosse
|Caoutchouc, Nylon
|Brosse(s) latérale(s)
|1
|Base aspirante
|Oui
|Autonomie
|3h
|Capacité de la batterie
|5 000 mAh
|Temps de charge de la batterie
|2H
|Batterie amovible
|Non
Navigation
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Détecteur de vide
|Oui
|Monte les marches
|Oui
|Hauteur max
|5.2cm
|Murs virtuels
|Oui
|Programmable
|Oui
|Avec bras articulé
|Non
|Modes de parcours
|Navigation en S, Murs vers le centre
Connectivité
|Wi-Fi
|Oui
|Bluetooth
|Oui
|Environnement(s) logiciel(s) compatible(s)
|Apple Homekit, Google Home, Amazon Alexa
|Assistant vocal compatible
|Google Assistant, Alexa, Siri
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|111mm
|Largeur
|350mm
|Poids
|4.6kg
|Forme du robot
|Disque