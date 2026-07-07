Le X60 Pro Ultra Complete est le nouveau porte-étendard de la marque, mais aussi une famille d’appareils destinés au nettoyage de la maison. En effet, il se décline en version Pro Master, avec station de lavage raccordable à l’eau courante de la maison, et Pro Ultra Matrix avec la présence de trois jeux de serpillières pour couvrir toutes les pièces de la maison.

De mon côté, j’ai reçu le modèle « standard » avec le X60 Pro Ultra Complete. Les guillemets sont importants puisque le bébé se négocie à 1 499 € sur le site officiel du constructeur et les différents revendeurs. Pour ce prix, Dreame propose une vraie nouveauté avec son nouveau système de serpillières extensibles. Rendez-vous compte : près de 18 cm de débattement pour aller recueillir la poussière sous les meubles, dans les coins et dans des zones inaccessibles aux autres appareils. Un gadget de plus, ou une vraie amélioration du nettoyage de la maison ? C’est précisément l’objet de ce test après près d’un mois d’utilisation.