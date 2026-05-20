Dreame présente simultanément la série X60 Pro et le Cyber X, un robot à chenilles capable de grimper les escaliers. Ensemble, ils forment ce que la marque présente comme sa première solution de nettoyage domestique intégral.
Le robot aspirateur a toujours buté sur le même obstacle : les escaliers. Dreame s’y attaque frontalement avec le Cyber X, un robot à quatre chenilles présenté à l’IFA 2025 et qui passe aujourd’hui au stade commercial. Il arrive en tandem avec la série X60 Pro, déclinée en trois modèles aux niveaux de fonctionnalités distincts. L’idée est simple : le robot de sol s’occupe des pièces, le Cyber X gère la circulation entre les étages. Une complémentarité sur le papier séduisante, mais dont le prix total reste encore inconnu. Dreame ne dévoilera la disponibilité et la tarification complètes de la gamme que le 27 mai 2026.
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Un bras articulé, 42 000 Pa et une station qui se charge du reste
La colonne vertébrale de la série, c’est le X60 Pro Ultra Complete. Sa nouveauté la plus visible est le double bras UltraExtend : une articulation à deux segments qui étend la brosse latérale jusqu’à 12 cm et le patin de lavage jusqu'à 18 cm. Plinthes, pieds de chaise, espaces sous les meubles : les zones habituellement sacrifiées par les robots ronds entrent enfin dans le périmètre de nettoyage.
Côté puissance, 45 000 Pa d’aspiration, un système de brosses doubles anti-enchevêtrement et un lavage thermique à 280 tours par minute. La station rince les serpillières à 100 °C via 20 buses, avec des patins maintenant une température supérieure à 40 °C pendant au moins quatre minutes. La recharge rapide permet au robot de récupérer 24 % de batterie en 5 minutes, pour une couverture théorique de 1 000 m² sur une seule charge.
La détection d’obstacles repose sur le système AI OmniSight 3.0 : deux caméras IA à 120°, reconnaissance de plus de 320 types d’objets, détection dès 10 mm et réaction en 0,1 seconde. Une lumière bleue identifie les liquides transparents et déclenche automatiquement un mode lavage adapté.
Ultra Matrix et Master : deux déclinaisons encore plus autonomes
Les deux autres modèles ajoutent chacun une couche d’autonomie supplémentaire. Le X60 Pro Ultra Matrix introduit le changement automatique de serpillières entre trois types : nylon pour la cuisine, forte rétention d’eau pour la salle de bain, thermiques pour le reste. Trois solutions de nettoyage cohabitent dans la station, avec adaptation automatique selon la pièce. Une version Vision propose en prime un panneau transparent et un éclairage Soft Dot Matrix pour ceux qui souhaitent assumer l’esthétique de la station dans leur intérieur.
Le X60 Pro Master, lui, mise sur le remplissage et la vidange automatiques de l’eau. Sa station est compacte — 416 × 443 × 249 mm, soit moins qu’un grille-pain selon Dreame — mais requiert une installation professionnelle.
Le Cyber X s’attaque enfin aux escaliers
C’est la pièce maîtresse de l’annonce. Le Cyber X embarque quatre chenilles en caoutchouc industriel pour circuler entre les étages de manière autonome. Il gère les escaliers droits, en L, en colimaçon et à marches ouvertes, franchit une première marche jusqu’à 30 cm de hauteur et supporte des pentes à 42°. La moquette ne pose apparemment pas de problème non plus.
La progression est de 0,2 m/s, soit environ 27 secondes par marche. Un triple freinage et une structure d’amortissement sécurisent la descente. La navigation s’appuie sur une vision 3D ToF qui cartographie chaque marche, bord et changement de pente en temps réel. La batterie de 5 200 mAh est dimensionnée pour couvrir plusieurs étages dans les grandes habitations.
Le Cyber X s’intègre à la série X60 Pro via des modules dédiés, avec une compatibilité annoncée pour les futurs modèles Dreame. Les 20 premiers acheteurs d’un X60 Pro auront d’ailleurs la possibilité de recevoir un Cyber X offert.
La vraie question est là : combiner un robot de sol haut de gamme et un module d’escaliers représente nécessairement un investissement conséquent, et c’est le prix de l’ensemble qui dira si la vision de Dreame trouve preneur au-delà d'un public très premium.