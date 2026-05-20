C’est la pièce maîtresse de l’annonce. Le Cyber X embarque quatre chenilles en caoutchouc industriel pour circuler entre les étages de manière autonome. Il gère les escaliers droits, en L, en colimaçon et à marches ouvertes, franchit une première marche jusqu’à 30 cm de hauteur et supporte des pentes à 42°. La moquette ne pose apparemment pas de problème non plus.

La progression est de 0,2 m/s, soit environ 27 secondes par marche. Un triple freinage et une structure d’amortissement sécurisent la descente. La navigation s’appuie sur une vision 3D ToF qui cartographie chaque marche, bord et changement de pente en temps réel. La batterie de 5 200 mAh est dimensionnée pour couvrir plusieurs étages dans les grandes habitations.