Avec le D20 Air Plus, Dreame vise l’entrée de gamme sans faire l’impasse sur la station de vidange automatique. Le constructeur met aussi en avant une forte puissance d’aspiration, une navigation LiDAR et un pilotage complet via application.
Sur Clubic, on le dit régulièrement : le marché des aspirateurs robots se tourne de plus en plus vers le secteur haut de gamme. Les modèles proposés par les grands noms de la discipline – Roborock, Dreame, Ecovacs pour ne citer qu’eux – dépassent aujourd’hui facilement la barre des 1 000 euros, hors remises promotionnelles. Des prix justifiés par le nombre croissant de technologies embarquées, mais qui laissent sur le carreau de nombreux ménages. Dreame, justement, revient en ce début de printemps avec un modèle qui va à contre-sens de cette tendance. La marque présente un aspirateur robot, le D20 Air Plus qui reprend plusieurs codes devenus très attractifs, à commencer par la base de vidange automatique, tout en conservant un positionnement tarifaire plus agressif.
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Jusqu’à quatre mois sans entretien avec la station de vidange intégrée
Le principal argument du D20 Air Plus tient dans sa station de vidange, dont on peut souligner la taille très compacte car débarrassée des habituels réservoirs d’eau. Celle-ci embarque un sac de 4 litres capable de stocker la poussière jusqu’à 120 jours, un chiffre théorique qui dépendra forcément de la taille du logement et du niveau d’encrassement quotidien. À ce niveau de prix, c’est clairement l’élément que Dreame cherche à mettre en avant pour distinguer son robot.
Le constructeur ne se contente pas de jouer la carte de l’autonomie d’entretien. Le D20 Air Plus revendique aussi une aspiration Vormax annoncée à 20 000 Pa, avec adaptation automatique sur tapis et moquettes. C’est une valeur tout à fait correcte à ce niveau de prix pour l’aspiration des sols. L’appareil combine une brosse principale en caoutchouc et une brosse latérale inclinée, dans le but de limiter l’enchevêtrement des cheveux et des poils d’animaux.
Sur le papier, Dreame essaie donc de réunir trois promesses simples dans un seul produit : vider moins souvent le robot, aspirer efficacement sur plusieurs types de sols et réduire les manipulations liées à l’entretien courant. C’est une approche assez lisible, qui vise les foyers voulant franchir le pas du robot aspirateur-laveur sans passer directement sur un appareil beaucoup plus onéreux.
Un système de lavage basique mais qui peut aider pour nettoyer sa maison sans effort
Le D20 Air Plus embarque également une navigation LiDAR Pathfinder. Le robot peut scanner son environnement en temps réel afin d’optimiser ses trajets et d’éviter les obstacles. Sur ce segment, la présence d’un tel système reste un argument important, car elle doit permettre d’aller au-delà d’un nettoyage aléatoire et d’offrir une cartographie plus précise du logement.
Côté lavage, Dreame reste sur une formule simple, que l’on pourra voir comme la plus grosse concession décidée par le constructeur pour réduire la facture. Le robot dispose d’un réservoir d’eau de 280 ml associé à une serpillière plate statique. Il ne s’agit donc pas d’un système de lavage avancé avec patins rotatifs ou vibrations, mais plutôt d’un dispositif pensé pour l’entretien léger des sols durs. Le débit d’eau peut toutefois être ajusté via l’application mobile, avec 32 niveaux annoncés.
L’écosystème logiciel complète cet ensemble avec la prise en charge de jusqu’à quatre cartes, la définition de zones interdites, l’édition du mobilier en 3D et la compatibilité avec Alexa, Google Home et Siri.
Le Dreame D20 Air Plus est annoncé à 179 euros en prix de lancement, et 199 euros habituellement. Une manière pour la marque de se positionner sur un créneau très disputé : celui de l’aspirateur robot accessible, mais déjà bien équipé. À voir si cela suffira à convaincre les consommateurs.