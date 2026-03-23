Le principal argument du D20 Air Plus tient dans sa station de vidange, dont on peut souligner la taille très compacte car débarrassée des habituels réservoirs d’eau. Celle-ci embarque un sac de 4 litres capable de stocker la poussière jusqu’à 120 jours, un chiffre théorique qui dépendra forcément de la taille du logement et du niveau d’encrassement quotidien. À ce niveau de prix, c’est clairement l’élément que Dreame cherche à mettre en avant pour distinguer son robot.

Le constructeur ne se contente pas de jouer la carte de l’autonomie d’entretien. Le D20 Air Plus revendique aussi une aspiration Vormax annoncée à 20 000 Pa, avec adaptation automatique sur tapis et moquettes. C’est une valeur tout à fait correcte à ce niveau de prix pour l’aspiration des sols. L’appareil combine une brosse principale en caoutchouc et une brosse latérale inclinée, dans le but de limiter l’enchevêtrement des cheveux et des poils d’animaux.

Sur le papier, Dreame essaie donc de réunir trois promesses simples dans un seul produit : vider moins souvent le robot, aspirer efficacement sur plusieurs types de sols et réduire les manipulations liées à l’entretien courant. C’est une approche assez lisible, qui vise les foyers voulant franchir le pas du robot aspirateur-laveur sans passer directement sur un appareil beaucoup plus onéreux.