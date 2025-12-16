L'appareil applique un protocole en trois phases : détection de la salissure, passage du rouleau humide, puis vérification visuelle de la zone. Le robot effectue jusqu'à 15 passages supplémentaires sur une tache persistante. Dyson précise néanmoins que "les résultats peuvent varier en fonction du type et du degré d'incrustation des taches".

La navigation repose sur un capteur LiDAR DToF (Direct Time of Flight) combiné à un algorithme de cartographie. L'application MyDyson génère une carte des zones nettoyées après chaque session, avec identification automatique des pièces, jusque là, il ne révolutionne rien par rapport à la concurrence.