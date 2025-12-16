Avec pas mal de retard, Dyson se lance enfin sur le marché des aspirateurs robots laveurs. Le marché étant essentiellement pris par les constructeurs chinois, le fabricant va devoir se faire une place sur ce secteur. Pour une fois, le prix semble en corrélation avec les autres acteurs du segment.
Dyson commercialise le Spot+Scrub Ai, son premier robot aspirateur-laveur, sur le marché français. Cette annonce marque l'arrivée du fabricant britannique sur un marché déjà occupé par Roborock, Ecovacs, Dreame ou iRobot depuis plusieurs années. Reprenant tous les standards haut de gamme des aspirateurs concurrents, il offre la technicité du constructeur historique.
Dyson arrive tard mais se met au niveau
Le constructeur revendique une expertise en robotique domestique remontant aux années 1990, avec la présentation du prototype DC06 en 2001. Ce modèle n'avait toutefois jamais été commercialisé en raison de son coût de production jugé trop élevé à l'époque.
Le Spot+Scrub Ai intègre un dispositif de détection avec une caméra haute résolution couplée à un éclairage LED vert. Selon Dyson, ce système identifie environ 200 types de substances et d'objets : liquides renversés, traces d'aliments, câbles, chaussettes ou déjections animales, ….
L'appareil applique un protocole en trois phases : détection de la salissure, passage du rouleau humide, puis vérification visuelle de la zone. Le robot effectue jusqu'à 15 passages supplémentaires sur une tache persistante. Dyson précise néanmoins que "les résultats peuvent varier en fonction du type et du degré d'incrustation des taches".
La navigation repose sur un capteur LiDAR DToF (Direct Time of Flight) combiné à un algorithme de cartographie. L'application MyDyson génère une carte des zones nettoyées après chaque session, avec identification automatique des pièces, jusque là, il ne révolutionne rien par rapport à la concurrence.
Un rouleau de lavage directement intégré
Là où les autres constructeurs sont passés par des serpillères fixes, puis vibrantes, puis des pads rotatifs, avant d'en arriver au rouleau de lavage, Dyson enraye le pas immédiatement.
Le système de lavage utilise un rouleau microfibre de 27 cm de largeur, extensible de 40 mm pour atteindre les plinthes. Un mécanisme d'humidification à 12 points distribue de l'eau chauffée sur la microfibre pendant le nettoyage.
Le rouleau se soulève automatiquement de 10 mm lorsque l'appareil détecte un tapis ou une surface textile, afin d'éviter de l'humidifier. Cette fonction nécessite cependant une détection fiable des revêtements, dont les performances en conditions réelles restent à évaluer sur différents types de tapis.
La station d'accueil assure le lavage du rouleau à 60°C avec une solution antibactérienne, puis un séchage à 45°C. Ce, afin de limiter les odeurs et la prolifération de bactéries.
Une station cyclonique avec un filtre efficace
La base intègre 10 cyclones Dyson Root pour l'évacuation de la poussière. Le système fonctionne toujours sans avoir besoin de sac, la marque de fabrique du constructeur. Dyson annonce une autonomie de stockage atteignant 100 jours. Tout dépend cependant de la surface à nettoyer de l'intérieur de votre domicile, cette durée peut évidemment varier.
- Aspiration convaincante
- Lavage des sols efficace
- Réservoir sans sac, plus économique sur la durée
Le système de filtration retient, selon le constructeur, 99,5 % des particules jusqu'à 0,1 micron. Les réservoirs présentent une capacité de 2,3 litres pour l'eau propre et 2,1 litres pour l'eau usée, ce qui est assez peu face aux leaders du secteur comme Dreame ou Ecovacs.
Des dimensions XXL
Le robot mesure tout de même 373 x 370 x 110 mm pour un poids de 6,6 kg. La station d'accueil atteint 440 x 508 x 455 mm et pèse 9 kg. Attention donc si vous avez un logement de petite taille avec des espaces exigus, ce n'est pas l'idéal.
La puissance d'aspiration est quant à elle de 18 000 Pa, un niveau comparable aux modèles concurrents de milieu de gamme. Le temps de charge complète est de 3 heures.
Un prix étonnant pour du Dyson
Quand on entend "Dyson", on se dit forcément que ça va coûter cher. Mais que nenni, ici, ce tout nouveau modèle est à un tarif similaire à ses concurrents des constructeurs asiatiques.
À 1199€, le Spot+Scrub Ai se positionne dans le segment premium du marché des robots aspirateurs robots laveurs. À titre de comparaison, les modèles haut de gamme concurrents équipés de fonctions similaires s'échelonnent entre 900 et 1500€ selon les marques et les configurations.