Lorsque l'on évoque la catégorie des aspirateurs balai, le nom Dyson arrive souvent rapidement dans la conversation. Avec ces modèles haut de gamme et très performants, la marque britannique truste les meilleures places dans le classement des ventes d'aspirateurs, et ce malgré des prix bien plus élevés que la concurrence. Face à une concurrence qui n'a pas dit son dernier mot, Dyson revient en ce début d'année avec un tout nouveau modèle un peu particulier, le Dyson Car+Boat. Plutôt que de proposer un énième balai, le constructeur opte pour un aspirateur à main dédié aux tâches de nettoyage spécialisées.