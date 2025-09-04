Avec le Deebot X11, Ecovacs mise sur la puissance et l’autonomie. Ce nouveau modèle introduit la technologie PowerBoost et une station OmniCyclone sans sac.
Ecovacs a profité de l’IFA 2025 pour présenter son dernier aspirateur robot haut de gamme : le Deebot X11. L’appareil veut répondre à une demande claire des foyers : un nettoyage efficace, continu, et surtout sans interruption. Pour y parvenir, il combine plusieurs innovations maison, dont la technologie PowerBoost, le rouleau OZMO ROLLER 2.0 et une nouvelle station d’accueil pensée pour réduire l’entretien. Avec cet ensemble, le constructeur entend fixer de nouveaux standards pour les aspirateurs robots.
- Le Deebot X11 d'Ecovacs offre une recharge rapide grâce à la technologie PowerBoost, permettant jusqu'à 1 000 m² nettoyés par session.
- Sa station OmniCyclone sans sac promet jusqu'à 48 jours d'autonomie et intègre un lavage et séchage du rouleau.
- Le robot s'adapte aux surfaces et apprend les habitudes de nettoyage des utilisateurs grâce à l'assistant vocal Yiko.
Une recharge express à chaque retour à la station
Le Deebot X11 introduit la technologie PowerBoost, conçue pour éliminer les temps morts liés à la recharge. Concrètement, le robot tire parti des pauses de lavage pour restaurer sa batterie en quelques minutes et poursuivre son cycle. Il regagne ainsi 6 % de batterie en seulement trois minutes de charge. Résultat : il peut couvrir jusqu’à 1 000 m² en une seule session, même en mode d’aspiration maximale.
Son système OZMO ROLLER 2.0, associé à la technologie TruEdge 3.0, améliore aussi la couverture de nettoyage. Le rouleau suspendu peut longer les plinthes et atteindre les coins, là où beaucoup de modèles peinent encore. Quant à l’aspiration BLAST, elle s’appuie sur un moteur d'une puissance de 19 500 Pa et un flux d’air renforcé, permettant d’augmenter considérablement l’efficacité sur la poussière fine, les cheveux et les gros débris.
Ecovacs met en avant un robot capable de s’adapter à toutes les surfaces. Grâce au système TruePass à quatre roues motrices, il franchit des seuils allant jusqu’à 4 cm, une hauteur assez commune pour les aspirateurs robot premium en 2025.
Une station sans sac, et plus d'un mois de collecte sans vider le réservoir
Le Deebot X11 est accompagné de la station OmniCyclone, la première du genre à se passer totalement de sacs jetables. Elle utilise un système cyclonique pour séparer la poussière et promet jusqu’à 48 jours d’autonomie avant vidage. Ecovacs estime qu’un foyer peut économiser jusqu’à 25 sacs en cinq ans, un argument qui résonne autant sur le plan pratique qu’écologique.
Cette station ne se limite pas à l’aspiration : elle intègre aussi un lavage du rouleau à l’eau chaude à 75°C et un séchage à l’air chaud, pour limiter les bactéries et les mauvaises odeurs. Les utilisateurs peuvent même opter pour la version Pro de la station, dotée d’un remplissage et d’une vidange automatiques.
Enfin, Ecovacs mise sur l’intégration de son assistant vocal Yiko, désormais associé à une IA capable d’apprendre les habitudes de nettoyage des occupants. Le robot adapte ses cycles selon les pièces, les types de sols et la présence d’animaux, et guide l’utilisateur par la voix en cas de problème. L’objectif est simple : réduire au maximum les interventions manuelles.
Prix et disponibilité
Le Deebot X11 est décliné en deux versions : le X11 OmniCyclone et le X11 Pro Omni. Ils sont proposés respectivement à 1 299 € et 1 099 €, disponibles chez Amazon ou encore Boulanger. Une remise de 100 € sera appliquée du 5 au 18 septembre 2025 pour accompagner le lancement.