Son système OZMO ROLLER 2.0, associé à la technologie TruEdge 3.0, améliore aussi la couverture de nettoyage. Le rouleau suspendu peut longer les plinthes et atteindre les coins, là où beaucoup de modèles peinent encore. Quant à l’aspiration BLAST, elle s’appuie sur un moteur d'une puissance de 19 500 Pa et un flux d’air renforcé, permettant d’augmenter considérablement l’efficacité sur la poussière fine, les cheveux et les gros débris.

Ecovacs met en avant un robot capable de s’adapter à toutes les surfaces. Grâce au système TruePass à quatre roues motrices, il franchit des seuils allant jusqu’à 4 cm, une hauteur assez commune pour les aspirateurs robot premium en 2025.