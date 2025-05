L’appareil dispose d’un écran LCD indiquant le mode de nettoyage et l’autonomie restante, ainsi que d’une batterie amovible offrant jusqu’à 60 minutes d’utilisation en mode éco, soit autant qu'un aspirateur Dyson plus traditionnel. Une station de charge magnétique est également incluse pour le rangement. Le PencilVac est enfin compatible avec l’application MyDyson, permettant de recevoir des notifications d’entretien et de personnaliser les paramètres de l’appareil. Cela n'est jamais vraiment indispensable au quotidien, mais cela peut être utile malgré tout pour simplifier l'utilisation de l'aspirateur.

Prévu pour un lancement au Japon en 2025, il devrait être disponible aux États-Unis et en Europe en 2026 seulement. Reste le prix, qui n'a pas encore été communiqué par la marque.